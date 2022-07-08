Досаев: я надеюсь, что практика точечных застроек уйдет в прошлое

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Жетысуской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 июля в центре, на востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

8 июля на севере, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, в центре области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

8 июля ночью на севере, юго-западе, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. На западе, юге, в центре области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 июля ночью на западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юге области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

8 июля днем на юго-востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 8 июля ожидается гроза, град.

Днем 8 июля на севере Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере области и в горных районах 15-20 метров в секунду. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 июля ночью на юге, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза.

8 июля днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге области гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

8 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

8 июля на севере, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер северный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

8 июля ночью на севере, западе, востоке, днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. 8-9 июля ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 8 июля днем на севере, западе, востоке области, 9 июля днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

9 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. 8-9 июля ветер северо-западный, ночью 8 июля в горных районах, днем на северо-востоке области, в горных районах, 9 июля в горных районах 15-20 метров в секунду.