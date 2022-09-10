Жители Алматы выступили против строительства многоэтажки в микрорайоне Алмагуль

АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - В Алматы жильцы сразу нескольких девятиэтажек в микрорайоне Алмагуль выступили против строительства новой высотки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Люди жалуются, что район и так перенаселен, вокруг сплошь стоят многоэтажки, сообщает Zakon.kz.
Инициативная группа жильцов о грядущей стройке у многоквартирного дома узнала еще в апреле прошлого года.
Люди жалуются, что в этой части Алматы и так сейчас ведется активное строительство новых ЖК. Под их возведение, как говорят местные, уже отданы буквально все свободные клочки земли в районе. Участки у этих двух девятиэтажек также были проданы частникам, которые в ближайшее время намерены начать стройку.
По словам местных жителей, с появлением еще одного сооружения жить станет невозможно. Уже сейчас парковочных мест на всех не хватает, машинами заставлена не только проезжая часть, но и дворы.
Въезд с улицы Дунаевского в наш двор на 7 домов тоже узкий, а тут еще и стройка пятиэтажного здания. Висит знак "Тупик", как они себе это представляют? Это создаст дополнительные проблемы для въезда и выезда со двора, а также остаются проблемы с парковкой и увеличением потока людей", - заявила жительница дома номер 22 Амина.
Бороться со стройкой жильцы дома намерены всеми способами. И сейчас, чтобы на их проблему обратили внимание власти, активисты на одном из балконов растянули баннер с надписью: "Мы против строительства перед нашим домом".
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка.