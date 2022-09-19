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Санврачи ЗКО выявили превышение нитратов во фруктах

18.09.2022, 20:30 20736
Санврачи ЗКО выявили превышение нитратов во фруктах
УРАЛЬСК. 18 СЕНТЯБРЯ - Санитарные врачи Западно-Казахстанской области в ходе проверки выявили превышение нитратов в трех образцах фруктов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы в 3 образцах фруктов выявлено превышение нитратов и в 1 образце детской кофты выявлено несоответствие по физико-химическим показателям (гигроскопичность ниже нормы). По данному несоответствию оформлен возврат товара производителю. Также на супермаркет составлен административный протокол за отсутствие товарно-сопроводительной документации", - информирует департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области. 

 
По данным ведомства, в августе для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы закуплено и исследовано 296 проб продукции, из них 211 пищевой и 85 непищевой продукции. 
 

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной филиалом Национального центра экспертизы по Западно-Казахстанской области, 27 проб продукции признаны не соответствующими требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что составило 9% от всей закупленной продукции. Основная доля несоответствующей продукции 74% (20 проб) - это импортная продукция. Доля несоответствия продукции отечественных производителей составила 11% (3 пробы)", - сообщили в департаменте.

 
Также несоответствия обнаружены практически в каждой группе продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю. В частности, основными нарушениями требований технических регламентов являются нарушения производителями правил маркировки (23 нарушения), что составило 85,1% от всех выявленных нарушений. 
 
Отмечается, что в отношении реализаторов, поставщиков, импортеров и производителей проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. 
 

В августе было выдано субъектам предпринимательства 12 предписаний об устранения нарушений требований законодательства РК с разъяснением порядка его устранения", - добавили в ведомстве. 

 

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Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана

19.09.2022, 15:20 466
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана. Ими стали руководители неправительственных организаций и общественных объединений, граждане, имеющие опыт в вопросах защиты прав детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Теперь в случае нарушения прав и интересов ребенка родители, дети и другие желающие смогут обратиться за помощью к уполномоченным в своих регионах", - сообщается в пресс-релизе Министерства просвещения РК. 

 
Кандидатуры уполномоченных назначаются по решению акимов областей и городов республиканского значения. 
 

Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства", - отметили в ведомстве. 

 
По его информации, уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей. Они также будут работать на общественных началах.
 
Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана
 

В оставшихся 4 регионах идет процесс рассмотрения кандидатур. Мы как представители комитета будем активно взаимодействовать с назначенными уполномоченными в вопросах защиты прав детей", - сообщила заместитель председателя комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.

 

Бабье лето в Казахстане: потепление до 30 градусов ожидается в большинстве областей

19.09.2022, 11:15 5201
Бабье лето в Казахстане: потепление до 30 градусов ожидается в большинстве областей
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Синоптики прогнозируют наступление бабьего лета в ближайшие три дня на большей части Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана установилась сухая и солнечная погода. Хотя в ночные часы все еще прохладно, но солнце будет постепенно прогревать воздух. 
 
Так, в дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-30 градусов практически по всему Казахстану. Лишь в западных и юго-восточных регионах ожидается неустойчивый характер погоды, здесь пройдут кратковременные дожди с грозами.
 

В Казахстане ужесточили ответственность для владельцев авто, завезенных из других стран

19.09.2022, 09:52 7316
В Казахстане ужесточили ответственность для владельцев авто, завезенных из других стран
Фото: kolesa.kz
АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане ужесточили ответственность для владельцев автомобилей, завезенных из других стран. Речь идет о машинах, не зарегистрированных в установленном порядке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Kolesa.kz, поправки в КоАП РК вступили в силу 18 сентября 2022 года. С этой даты статья 590 кодекса пополняется частью 2-1, наказывающей штрафом 20 МРП (61 260 тенге в 2022 году) или лишением прав на один год за повторное в течение года нарушение ПДД, выражающееся в управлении авто, не зарегистрированном в установленном порядке.
 
Стоит отметить, что наказание за езду на незарегистрированных авто полагалось и ранее. Только штраф был меньше - 10 МРП (30 630 тенге в 2022 году). 
 
Новые поправки в Адмкодекс лишь позволят правоохранителям жестче наказывать тех водителей, которые продолжают ездить по стране на незарегистрированных автомобилях вплоть до лишения водительского удостоверения. То есть теперь у полиции будут более весомые рычаги воздействия на нарушителей, а у автовладельцев - выше мотивация поставить машину на учет в РК.
 
Статья 66 закона "О дорожном движении" гласит, что владелец обязан "зарегистрировать автомобиль в течение 10 рабочих дней после приобретения на таможенной территории ЕАЭС или совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, выпуском для внутреннего потребления, выпуском временно ввезенных в Республику Казахстан на срок более одного года".
 
Статья 63 этого же документа также устанавливает, что обязательной государственной регистрации в РК подлежат автомобили, изготовленные у нас в стране, а также ввезенные в нее "за исключением механических транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, участвующих в международном дорожном движении и ввозимых в Республику Казахстан на срок не более одного года".
 
То есть зарегистрированы в Казахстане в течение 10 дней должны быть машины, снятые с учета в других государствах и ввезенные в страну для личного пользования, а также временно ввезенные в страну на срок более одного года.
 
К примеру, авто на грузинских "транзитах" после таможенной очистки должны встать на учет в РК в течение 10 дней. Если продолжать на них ездить, то водителю будет грозить лишение прав с 18 сентября (после штрафа на первый раз, если не подействует).
 
С временно ввезенными автомобилями из России возникает больше всего вопросов. По закону раз в год такие машины нужно вывозить за пределы РК на 30 дней. Если же автомобиль не покинул границы страны в установленный срок, владелец также обязан его поставить на казахстанский учет в десятидневный срок.
 

Прогноз погоды на 19 сентября в РК: в большинстве регионов ожидается погода без осадков

19.09.2022, 08:27 9491
Прогноз погоды на 19 сентября в РК: в большинстве регионов ожидается погода без осадков
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, сохраняется погода преимущественно без осадков, в ночные часы на севере, в центре, востоке республики - заморозки. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди, грозы. На юге, востоке, западе РК ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на востоке ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей территории Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, на юге Атырауской области, на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области, в центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.
 
Ночью на востоке Акмолинской области, на севере, востоке Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе Абайской области сохраняются заморозки 1-3 градуса. 
 
Ночью на севере Улытауской, на большей части Павлодарской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градуса.
 
В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 21-23 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 30-32 тепла.
 

В Алматы прошла презентация китайской культуры

18.09.2022, 17:49 23736
Фото: Генеральное консульство КНР
АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - В День города Алматы в парке Первого Президента состоялся фестиваль Almaty Fest 2022, в рамках которого генеральное консульство Китайской Народной Республики организовало презентацию китайской культуры на аллее Единства, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY.  

Также в рамках мероприятия на главной сцене, расположенной на "Алма базаре" в парке, были представлены ушу, исполнение китайского танца и песни.  

День города алматинцы, как всегда, празднуют осенью. В этом году наиболее ярким событием стал традиционный фестиваль "Алма Fest". Для жителей и гостей южной столицы была организована ярмарка яблок и большой концерт. Также для посетителей были организованы различные активности. 

Отметим, что генеральное консульство Китайской Народной Республики регулярно проводит различные мероприятия, посвященные уникальной китайской культуре.  

 
 

День города Алма-Аты

18.09.2022, 14:38 27256
АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - Сегодня жители Алма-Аты (Алматы) празднуют День города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алматы - крупнейший город страны, который на протяжении почти 70 лет был столицей Казахстана. Сегодня Алматы называют южной столицей, ведь по интенсивности экономической, общественной и культурной жизни - это, действительно, столичный город. 
 
Алматы располагается в предгорьях Заилийского Алатау, поэтому практически из любой точки города в ясную погоду можно увидеть горные вершины, опоясывающие город с юга, информирует kazembassy.ru
 
Территория, на которой расположен город Алматы, с древнейших времен была местом активной жизни различных племен и народов. Именно здесь в свое время жили саки, курганы которых археологи обнаружили в окрестностях и даже на территории самого города. 
 
Современная история Алматы началась с 1854 года, когда власти Российской империи приняли решение о строительстве на этой территории военного укрепления, получившего название Верный. 
 
В 1921 году, уже при советской власти, город Верный был переименован в город Алма-Ата, так как эта местность в прошлые времена носила название Алматы.
 
В 1929 году в город была перенесена столица Казахской АССР, находившаяся до этого в Кызылорде, а с 1936 года Алма-Ата стала столицей Казахской Советской Социалистической Республики. После обретения Казахстаном независимости в 1991 году Алма-Ата, вернувшая себе историческое название Алматы, была столицей молодого государства.
 
Уступив это звание Астане в 1997 году, Алматы тем не менее остается ключевым научным, культурным, производственным и финансовым центром страны, посещение которого для всех гостей Казахстана является непременным пунктом путешествия. Сегодня жители мегаполиса празднуют День города.
 
Также алматинцев поздравил аким города Ерболат Досаев. 
 

В истории Алматы, как и в истории любого другого большого города, были как периоды расцвета, так и периоды спада, моменты большой радости и щемящей скорби. Трагические события января текущего года перевернули наше с вами сознание и восприятие. Мы поняли, насколько хрупок наш окружающий мир и как нам надо ценить это богатство, оберегая его от потрясений и несчастий. Алматы перерождается, как птица Феникс, и сегодня видно, как он активно развивается, стремительно движется вперед", - цитирует пресс-служба акимата Ерболата Досаева. 

 
От также подчеркнул, что восстановление алматинского духа - это в первую очередь роль и вклад каждого его жителя.
 

Колоссальная созидательная энергия более двух миллионов наших горожан, их креативность, трудолюбие и любовь к своему городу - это основа нашего устойчивого и поступательного развития. Я хочу от всей души пожелать всем жителям Алматы счастья, любви и крепкого здоровья! Пусть наш Алматы растет и процветает!" - добавил аким. 

 

Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет - МВД

17.09.2022, 09:32 47821
Утильсбор при легализации автомобилей уплачиваться не будет - МВД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве внутренних дел рассказали о процедуре легализации автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для проведения легализации автомобилей, ввезенных до 1 сентября текущего года, к настоящему времени разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. 
 
Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тысяч тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет, информирует Polisia.kz.
 

Поправки в кодексы вступят в силу с января следующего года, поэтому легализация будет проводиться со следующего года. Уже сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях", - рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

 
На сегодня МВД и другими государственными органами разрабатываются способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции. 
 
Тусупов уточнил, что зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. 
 
Также он отметил, что автомобили, не являющиеся товаром Евразийского экономического союза, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерством финансов также вырабатываются приемлемые для граждан механизмы таможенного декларирования. 
 
После выработки всех условий проведения легализации будет принято соответствующее постановление правительства. 
 
Требований по возрасту и экологическому классу не будет.
 

По остальным требованиям решение сейчас принимается с учетом национального и международного законодательства. Также хотим сообщить, что даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в различных социальных сетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной, просим автовладельцев доверять официальной информации государственных органов", - акцентировал зампред комитета.

 
Спикер добавил, что полиция при надзоре за дорожным движением будет ориентирована на проведение разъяснительной работы о необходимости легализации иностранных автомобилей. 
 
Ранее сообщалось, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили.

Напомним, президент Казахстана, выступая с посланием народу РК,  поручил провести легализацию автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.
 

В субботу в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

17.09.2022, 09:00 47966
В субботу в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, сохраняется преимущественно погода без осадков, в ночные часы - туманы и заморозки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на востоке страны - осадки в виде дождя и мокрого снега. По РК ожидается усиление ветра", - информирует РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ночью на севере, юго-востоке Акмолинской, на северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на севере, западе Абайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской областей сохраняются заморозки 3 градуса. 
 
Ночью на северо-востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.
 

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