Санврачи ЗКО выявили превышение нитратов во фруктах

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы в 3 образцах фруктов выявлено превышение нитратов и в 1 образце детской кофты выявлено несоответствие по физико-химическим показателям (гигроскопичность ниже нормы). По данному несоответствию оформлен возврат товара производителю. Также на супермаркет составлен административный протокол за отсутствие товарно-сопроводительной документации", - информирует департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области.
По данным ведомства, в августе для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы закуплено и исследовано 296 проб продукции, из них 211 пищевой и 85 непищевой продукции.
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной филиалом Национального центра экспертизы по Западно-Казахстанской области, 27 проб продукции признаны не соответствующими требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что составило 9% от всей закупленной продукции. Основная доля несоответствующей продукции 74% (20 проб) - это импортная продукция. Доля несоответствия продукции отечественных производителей составила 11% (3 пробы)", - сообщили в департаменте.
Также несоответствия обнаружены практически в каждой группе продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю. В частности, основными нарушениями требований технических регламентов являются нарушения производителями правил маркировки (23 нарушения), что составило 85,1% от всех выявленных нарушений.
Отмечается, что в отношении реализаторов, поставщиков, импортеров и производителей проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений.
В августе было выдано субъектам предпринимательства 12 предписаний об устранения нарушений требований законодательства РК с разъяснением порядка его устранения", - добавили в ведомстве.