Санврачи ЗКО выявили превышение нитратов во фруктах

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АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане ужесточили ответственность для владельцев автомобилей, завезенных из других стран. Речь идет о машинах, не зарегистрированных в установленном порядке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Kolesa.kz , поправки в КоАП РК вступили в силу 18 сентября 2022 года. С этой даты статья 590 кодекса пополняется частью 2-1, наказывающей штрафом 20 МРП (61 260 тенге в 2022 году) или лишением прав на один год за повторное в течение года нарушение ПДД, выражающееся в управлении авто, не зарегистрированном в установленном порядке.

Стоит отметить, что наказание за езду на незарегистрированных авто полагалось и ранее. Только штраф был меньше - 10 МРП (30 630 тенге в 2022 году).

Новые поправки в Адмкодекс лишь позволят правоохранителям жестче наказывать тех водителей, которые продолжают ездить по стране на незарегистрированных автомобилях вплоть до лишения водительского удостоверения. То есть теперь у полиции будут более весомые рычаги воздействия на нарушителей, а у автовладельцев - выше мотивация поставить машину на учет в РК.

Статья 66 закона "О дорожном движении" гласит, что владелец обязан "зарегистрировать автомобиль в течение 10 рабочих дней после приобретения на таможенной территории ЕАЭС или совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, выпуском для внутреннего потребления, выпуском временно ввезенных в Республику Казахстан на срок более одного года".

Статья 63 этого же документа также устанавливает, что обязательной государственной регистрации в РК подлежат автомобили, изготовленные у нас в стране, а также ввезенные в нее "за исключением механических транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, участвующих в международном дорожном движении и ввозимых в Республику Казахстан на срок не более одного года".

То есть зарегистрированы в Казахстане в течение 10 дней должны быть машины, снятые с учета в других государствах и ввезенные в страну для личного пользования, а также временно ввезенные в страну на срок более одного года.

К примеру, авто на грузинских "транзитах" после таможенной очистки должны встать на учет в РК в течение 10 дней. Если продолжать на них ездить, то водителю будет грозить лишение прав с 18 сентября (после штрафа на первый раз, если не подействует).

С временно ввезенными автомобилями из России возникает больше всего вопросов. По закону раз в год такие машины нужно вывозить за пределы РК на 30 дней. Если же автомобиль не покинул границы страны в установленный срок, владелец также обязан его поставить на казахстанский учет в десятидневный срок.