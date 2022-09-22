В КГА прокомментировали информацию о росте цен на авиабилеты из Москвы в Алматы

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В Комитете гражданской авиации прокомментировали информацию касательно стоимости билетов по маршруту Москва - Алматы. В ведомстве подчеркнули, что стоимость билетов в распространяемой информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай по маршруту Москва - Дубай (авиакомпания Emirates) и Дубай - Алматы (авиакомпания "Эйр Астана").
На прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам Москва - Алматы и Дубай - Алматы тарифы не менялись", - сообщили в пресс-службе КГА.
По состоянию на 18.00 21 сентября:
- стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании SCAT по маршруту Москва (Внуково) - Алматы от 24 сентября составляет 253 688 тенге и от 29 сентября - 208 078 тенге.
- стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Дубай - Алматы от 22 сентября составляет 334 146 тенге.