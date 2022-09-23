Депутат обеспокоена отсутствием жизненно необходимых медикаментов

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутат Акмарал Альназарова в ходе пленарного заседании сената выразила обеспокоенность отсутствием жизненно необходимых медикаментов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее словам, действующий с 2019 года механизм ценового регулирования, направленный на обеспечение физической и экономической доступности лекарственных средств населению, не дал ожидаемых результатов, информирует kazpravda.kz.

Депутат отметила, что вход эффективных препаратов в страну крайне усложнен, создан дефицит ряда жизненно важных лекарств, произошел уход с рынка страны целых фармакологических групп. В розничной сети сокращается ассортимент доступного ценового сегмента, имеющий социальную значимость.

1735 наименований, в основном недорогих и востребованных, покинули рынок за последние 3 года. Цены на некоторые позиции воспроизведенных препаратов остаются высокими по отношению к оригиналам, так как механизм 10-30% снижения цены полноценно не работает", - заявила Акмарал Альназарова

При этом отсутствует мониторинг ценового поведения лекарственных средств и не моделируются возможные риски, сообщает zakon.kz

Особое беспокойство вызывает проблема отсутствия жизненно необходимых медикаментов. Например, применяемый в реанимационных отделениях препарат норэпинефрин длительное время больницы не могли приобрести из-за отсутствия регистрации, что создавало риски для тяжелой группы пациентов. В течение нескольких лет по этой же причине пациенты, среди которых и дети, не имеют полноценного доступа к ряду противоопухолевых - азатиоприн, меркаптопурин, талидомид, хлорамбуцил, эндокринологических - дегидротахистерол, противоэпилептических - вигабатрин, клобазам, сультиам, что приводит к вынужденным перерывам в лечении и развитию рецидивов", - отметила депутат.

Сенатор добавила, что основная причина такой ситуации - низкая стоимость вкупе с небольшой потребностью в масштабах страны. В связи с чем зарубежным производителям невыгодно ввозить эти препараты, а отечественные не берутся наладить локализацию из-за низкой ценовой привлекательности.

В целом, отметила она, этот вопрос нуждается в особом внимании государства. Для обеспечения доступности жизненно важных препаратов населению необходимо решить вопрос налаживания их производства внутри страны отечественными производителями, в том числе через механизмы субсидирования.