К работающим по госзаказу детсадам усилили требования

АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о принятии приказа, который усиливает требования к детским садам, получающим государственный заказ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь госзаказ будет размещаться по новым правилам, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей, сообщил Аймагамбетов.

Включены следующие дополнительные требования:

создание условий по противопожарной и антитеррористической безопасности, при этом обязательно наличие тревожной кнопки и системы внутреннего голосового оповещения;

обязательная установка видеокамер;

создание специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями;

соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов;

оснащение детских садов необходимым оборудованием и мебелью для формирования комфортной предметно-развивающей среды;

обеспечение медицинским обслуживанием.

Также усилены требования к педагогам дошкольных организаций. Воспитателям необходимо иметь квалификацию и/или образование, соответствующие специфике работы с детьми.

Кроме того, изменен механизм размещения госзаказа.

Если раньше отделы образования при размещении госзаказа указывали конкретное количество мест для конкретного детского сада, то теперь соответствующие всем предъявляемым требованиям сады будут включаться в общий перечень организаций, получающих госзаказ. А дальше уже сами родители при получении направления в детский сад могут выбрать конкретный сад из этого перечня. Соответственно, детский сад будет получать ровно столько мест и финансовых средств, сколько родителей выбрали именно этот сад", - пояснил глава Минпросвещения.

Вместе с тем снижено количество документов для получения госзаказа. Если раньше частным дошкольным организациям необходимо было представлять большое количество документов, то теперь их перечень сокращен почти в два раза. Остальные документы будут получены из информационных систем.

Будут введены электронные квитанции.

Данная мера ко всему прочему поможет снизить риски, связанные с так называемыми мертвыми душами. Это ситуация, когда дошкольная организация получает финансирование, но заявленное количество детей не соответствует фактическому", - сказал Аймагамбетов.

Управления образования теперь наделены правом выехать и ознакомиться с условиями в детских садах до того, как примут решение о включении их в перечень для размещения госзаказа. Для предотвращения коррупционных рисков такой мониторинг должен обязательно проводиться с участием представителей ассоциаций детских садов.

Министр также отметил, что для обеспечения прозрачности процедуры заявки и все документы будут рассматриваться комиссией с обязательным видео- и аудиофиксированием.

Кроме того, заявки и документы, поданные для получения госзаказа, теперь должны быть размещены отделом образования на сайте, чтобы общество видело представленные документы и то, на основании чего эти дошкольные организации включены в перечень садов, получающих госзаказ. Эта мера также должна снизить коррупционные риски и обеспечить прозрачность размещения госзаказа", - добавил министр.



