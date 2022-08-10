Премьер-министр поручил проработать вопросы лицензирования детсадов до 1 ноября

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - На участие в августовском ЕНТ было подано более 20 тысяч заявлений, сообщает Министерства науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах.

Августовское ЕНТ, как и основное, проходит в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена.

Для того, чтобы у абитуриентов, которые не набрали пороговые баллы, была возможность зачислиться на платное отделение мы проводим августовское ЕНТ. Поступающему необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования. Отмечу, что у абитуриентов, которые приняли участие в основном ЕНТ, была возможность поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования.