Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения РК

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова рассказала, как в стране будет осуществляться лицензирование детских садов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Кариновой, лицензирование будет осуществляться поэтапно. Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты.

На первом этапе будут подлежать лицензированию вновь открываемые дошкольные организации, а это порядка 200 единиц в год. Затем лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. Их тоже немного, 1-2%, или 10-15 детсадов в год. Все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД", - написала Каринова на своей странице в Facebook .

При этом она отметила, что государство не ставит задачу закрытия садов.

Лицензирование к этому не приведет - как государственных, так и частных, наоборот, государство создавало и создает все условия, чтобы дошкольные организации развивались. Только в этом году благодаря мерам господдержки открываются более трехсот детсадов, больше половины из них - частные, сто сорок уже открылись на более, чем десять тысяч мест", -рассказала вице-министр.

По ее словам, как в государственных, так и в частных садах все эти годы реализуется единый механизм финансирования через госзаказ по единой методике. При этом для поддержания услуг в этой сфере в 2020 году внесены изменения в методику госзаказа, предусматривающие в структуре госзаказа объемы средств на повышение зарплаты на 25%, увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 дней и др. И на эти меры из республиканского бюджета выделен большой объем финансовых средств.

Если мы хотим справедливого отношения, защитить права детей, обеспечить их безопасное пребывание в садах, чтобы родители не боялись отправлять своих детей в сады, то нужно требования к садам сделать через систему лицензирования на входе и аттестации в период функционирования. Причем при данных функциях государством минимизированы риски прямых контактов двух сторон, поскольку процедуры проводятся без посещения объектов", - заверила Каринова.

Она подчеркнула, что условия функционирования детсадов должны быть одинаковыми как в государственных, так и в частных.

Вице-министр напомнила, что дошкольное образование - единственный уровень образования, который не лицензируется в настоящее время. Хотя лицензирование, как механизм проверки на входе, осуществлялось до 2011 года.

Сейчас назрела необходимость возврата данной процедуры, многочисленные резонансные случаи жестокого обращения с детьми вынуждают родителей и общественность обращаться в государственные органы в поисках восстановления справедливости. В этом случае лицензия как инструмент подтверждения готовности позволит проверить условия для детей при открытии детского сада", - разъяснила она.

При этом, по ее словам, квалификационные требования будут включать самый минимальный набор необходимых условий для детей, как это делается во многих странах мира: наличие педагогов, видеокамер, учебных материалов, соответствие санитарным и противопожарным нормам, наличие собственного или арендованного здания.

Для добросовестных предпринимателей и нормально функционирующих садов лицензирование абсолютно незатратное регулирование", - подытожила вице-министр.



