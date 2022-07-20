Система Orphus

Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения РК

19.07.2022, 11:02 10886
Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения РК
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова рассказала, как в стране будет осуществляться лицензирование детских садов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Кариновой, лицензирование будет осуществляться поэтапно. Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты.
 

На первом этапе будут подлежать лицензированию вновь открываемые дошкольные организации, а это порядка 200 единиц в год. Затем лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. Их тоже немного, 1-2%, или 10-15 детсадов в год. Все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД", - написала Каринова на своей странице в Facebook.

 
При этом она отметила, что государство не ставит задачу закрытия садов.
 

Лицензирование к этому не приведет - как государственных, так и частных, наоборот, государство создавало и создает все условия, чтобы дошкольные организации развивались. Только в этом году благодаря мерам господдержки открываются более трехсот детсадов, больше половины из них - частные, сто сорок уже открылись на более, чем десять тысяч мест", -рассказала вице-министр.

 
По ее словам, как в государственных, так и в частных садах все эти годы реализуется единый механизм финансирования через госзаказ по единой методике. При этом для поддержания услуг в этой сфере в 2020 году внесены изменения в методику госзаказа, предусматривающие в структуре госзаказа объемы средств на повышение зарплаты на 25%, увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 дней и др. И на эти меры из республиканского бюджета выделен большой объем финансовых средств.
 

Если мы хотим справедливого отношения, защитить права детей, обеспечить их безопасное пребывание в садах, чтобы родители не боялись отправлять своих детей в сады, то нужно требования к садам сделать через систему лицензирования на входе и аттестации в период функционирования. Причем при данных функциях государством минимизированы риски прямых контактов двух сторон, поскольку процедуры проводятся без посещения объектов", - заверила Каринова.

 
Она подчеркнула, что условия функционирования детсадов должны быть одинаковыми как в государственных, так и в частных.
 
Вице-министр напомнила, что дошкольное образование - единственный уровень образования, который не лицензируется в настоящее время. Хотя лицензирование, как механизм проверки на входе, осуществлялось до 2011 года. 
 

Сейчас назрела необходимость возврата данной процедуры, многочисленные резонансные случаи жестокого обращения с детьми вынуждают родителей и общественность обращаться в государственные органы в поисках восстановления справедливости. В этом случае лицензия как инструмент подтверждения готовности позволит проверить условия для детей при открытии детского сада", - разъяснила она.

 
При этом, по ее словам, квалификационные требования будут включать самый минимальный набор необходимых условий для детей, как это делается во многих странах мира: наличие педагогов, видеокамер, учебных материалов, соответствие санитарным и противопожарным нормам, наличие собственного или арендованного здания.
 

Для добросовестных предпринимателей и нормально функционирующих садов лицензирование абсолютно незатратное регулирование", - подытожила вице-министр. 


Президент высказался о проблемах насилия над детьми в детсадах и школах.
 

новости по теме

Министерство науки и высшего образования продлило срок приема заявлений абитуриентов

20.07.2022, 19:45 1471
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - С учетом многочисленных просьб и обращений абитуриентов срок приема заявлений на конкурс образовательных грантов продлен на 2 дня, до 22 июля включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в приемные комиссии вузов подали заявления более 80 тысяч абитуриентов из 103 тысяч, преодолевших пороговый уровень. Для сравнения в прошлом, 2021 году пороговый уровень преодолели 88 тысяч абитуриентов, однако в конкурсе грантов приняло участие всего 77 тысяч человек. С учетом этого показателя ожидается в нынешнем году принять 92 тысячи заявлений, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
 
Для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта и подачи документов абитуриентам необходимо иметь удостоверение личности, сертификат ЕНТ, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО) и другие подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям. Медицинская справка необходима только непосредственно при зачислении в вуз, которое начнется в августе.
 
Ранее в министерстве рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты.
 

В школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели

20.07.2022, 16:11 3611
В школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Министерство просвещения Республики Казахстан разработало проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проект приказа определяет начало, продолжительность и каникулярный период в 2022-2023 учебном году в организациях среднего образования. Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения "сложных" тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения. Сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся", - говорится в пояснительной записке к документу.

 
Предлагается определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
 
1) начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года;
 
2) продолжительность учебного года в 1-х классах - 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель;
 
3) каникулярные периоды в течение учебного года:
 
в 1-11-х (12-х) классах: осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно), зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно), весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);
 
в 1-х классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
 
Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

По рабочим специальностям нет экзаменов - в Минпросвещения рассказали о возможности бесплатного обучения в колледжах

18.07.2022, 16:09 16096
По рабочим специальностям нет экзаменов - в Минпросвещения рассказали о возможности бесплатного обучения в колледжах
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - О возможностях бесплатного обучения в колледжах Казахстана рассказал руководитель управления департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Алтай Рахимберлин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По рабочим специальностям у нас нет экзаменов. Конкурс будет проводиться по итогам собеседования. Для желающих поступить по специальностям среднего звена конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата по профильным предметам. А вот выпускники, желающие поступить на педагогические, медицинские и творческие специальности, будут сдавать творческие и специальные экзамены", - сообщил представитель Минпросвещения.

 
По его словам, прием документов продлится до 20 августа. Абитуриентам необходимо представить четыре документа. 
 

Перечень специальностей по госзаказу можете увидеть на сайтах управлений образования", - рассказал Рахимберлин. 

 
Он напомнил, что абитуриенты, желающие поступить в организации ТиПО, могут подать документы сразу по 4 специальностям в 4 колледжа страны. Кроме того, для их удобства прием документов автоматизирован и осуществляется через портал электронного правительства eGov.kz. 
 
В этом году абитуриентам предоставлено рекордное количество грантов - 128 тысяч. Это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году. Больше всего образовательных грантов выделяется по техническим специальностям: IT, "Строительство", "Инженерия", "Металлургия".
 

В Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты

16.07.2022, 17:34 29876
В Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Более половины абитуриентов выбирают обучение по группам образовательных программ педагогические науки, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли и информационно-коммуникационные технологии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За три дня, прошедших с начала приема заявлений на участие в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, казахстанские вузы приняли и обработали 41 859 заявлений абитуриентов. При этом на педагогические науки подано более 11 тысяч, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли - 7,6 тысячи и информационно-коммуникационные технологии - 5,4 тысячи заявлений, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
 
Почти 11 тысяч претендентов заслужили преимущественное право при равенстве баллов: обладатели знака "Алтын белгі", победители олимпиад и отличники. Более 15,5 тысячи отнесены к льготным категориям поступающих в вузы: сироты, инвалиды, представители казахской диаспоры за рубежом.
 
Следующими среди тройки лидеров по популярности у абитуриентов 2022 года идут такие области образования, как искусство и гуманитарные науки - 3,8 тысячи, здравоохранение - 2,8 тысячи, бизнес, управление и право - 2,6 тысячи, социальные науки, журналистика и информация - 2,3 тысячи заявлений от претендентов.
 
Меньше всего желающих получить образование в области сельского хозяйства и биоресурсов - 490 и ветеринарии - 224 заявления.

 

Более 120 педагогов с поддельными дипломами работали в Алматинской области

13.07.2022, 15:13 48791
Более 120 педагогов с поддельными дипломами работали в Алматинской области
Фото: kursovik.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 13 ИЮЛЯ - Прокуратура Алматинской области в результате анализа, проведенного в средних школах, выявила более 120 преподавателей, работавших с поддельными дипломами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что в средних школах Сарканского, Карасайского, Коксуского, Ескельдинского районов и города Текели 122 преподавателя осуществляли свою деятельность с использованием поддельных дипломов Казахского национального педагогического университета имени Абая", - сообщили в прокуратуре

 
По факту использования заведомо подложного документа проводится досудебное расследование. 
 

В настоящее время органами уголовного преследования в отношении 41 специалиста в связи с признанием вины и в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии" уголовные дела прекращены, последние уволены из органов образования. В отношении 81 специалиста расследование уголовных дел продолжается", - добавили в ведомстве. 


Ранее сообщалось, что в Кызылординской области уволили 112 школьных учителей с поддельными дипломами об окончании вузов.


 

В Казахстане начался прием документов для поступления в вузы

13.07.2022, 13:00 50446
В Казахстане начался прием документов для поступления в вузы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане прием документов для зачисления в вузы будет осуществляться c 13 по 20 июля 2022 года, сообщает Министерство науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ведомства, прием документов будет осуществляться через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования. Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать их посредством видеосвязи.
 

Для получения дополнительной информации есть возможность обращаться в приемные комиссии вузов, а также в департамент высшего и послевузовского образования по тел. +7 7172 741670. Дополнительная информация доступна на сайте Национального центра тестирования", - проинформировали в пресс-службе.

 

Абитуриенты могут подать заявления в четыре колледжа РК

07.07.2022, 15:10 76471
Абитуриенты могут подать заявления в четыре колледжа РК
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Министерстве просвещения рассказали о правилах поступления в колледжи в текущем году, передает KAZAKHSTN TODAY.
 
Как рассказала директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения Насымжан Оспанова, прием документов в колледжи стартовал 25 июня. В этом году выделено рекордное количество грантов - 128 тысяч, это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году. 
 

В предстоящем учебном году казахстанские колледжи начнут готовить кадры по новым специальностям: "Робототехника и встраиваемые системы", "Аддитивные технологии производства", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн" и другим", - написала Оспанова в Facebook.

 
Кроме того, образовательные гранты выделяются по специальностям IT, "Строительство", "Инженерия", "Металлургия", "Техническое обслуживание", "Ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта", "Организация питания", "Туризм", "Гостиничный бизнес", "Парикмахерское искусство" и другим.
 

Следующее новшество текущего приема - подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. То есть предприятие берет на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников", - сообщила Оспанова.

 
По ее информации, для удобства абитуриентов прием документов автоматизирован и осуществляется через портал еgov.kz, а также традиционно напрямую в колледжах. При этом абитуриенты могут подать документы сразу по четырем специальностям в четыре колледжа страны. 
 
Среди абитуриентов, поступающих на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата, конкурс проводится по среднему баллу аттестата по обязательным и профильным предметам. 
 
Поступающие на рабочую квалификацию, а также дети с особыми образовательными потребностями будут зачисляться в колледж по итогам собеседования. 
 
Выпускники школ, поступающие по педагогическим, медицинским и творческим специальностям, будут сдавать специальные или творческие экзамены или проходить собеседование в приемных комиссиях колледжей.
 

В Казахстане подведены итоги ЕНТ

07.07.2022, 13:36 77816
В Казахстане подведены итоги ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане 154 тысячи абитуриентов сдали Единое национальное тестирование в 2022 году. Из них около 76% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24% - на русском, 0,1% - на английском языке, сообщает Министерство науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стоит отметить, что второй год подряд тестирование проводится в электронном формате. 
 
По итогам тестирования пороговый балл набрали более 130 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 67% от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели около 51 тысячи тестируемых, или 33% от их числа. 
 
Средний балл ЕНТ составил 66 баллов. Максимальный балл - 139 баллов. 3179 поступающих набрали свыше 120 баллов.
 
В этом году абитуриентам предоставлена возможность пройти тестирование два раза и использовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта лучший результат. Принятые меры снизили уровень стресса абитуриентов при подготовке к сдаче ЕНТ.
 
Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Количество тестовых заданий 120, из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий. Продолжительность тестирования - 4 часа (240 минут). 
 

Мы продолжаем создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ было продлено еще на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам количество участников с ОПП, принимающих участие в тестировании, растет. Если в 2021 году на основном ЕНТ приняли участие 90 детей, то в этом году их количество увеличилось почти в 10 раз и достигло 811 человек", - отметила директор департамента высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова.

 
Условия для абитуриентов создаются не только во время самого тестирования, но и до его начала. Впервые в этом году было запущено бесплатное пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ. Также в течение учебного года до начала ЕНТ при поддержке образовательных центров проводились бесплатные онлайн-уроки.
 

Кроме того, впервые была запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление получали не только участники ЕНТ, но и их родители или законные представители. А за проведением тестирования родители могли наблюдать в прямом эфире. Данная возможность предоставляется пятый год подряд", - отметила Гульжан Джарасова.

 
Отметим, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена очень удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 50 тысяч заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 318 заявлений. Государственная комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов