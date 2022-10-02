Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на октябрь

АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Казгидромет предоставил прогноз погоды в Казахстане на октябрь 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, в первой декаде октября солнечная погода порадует жителей страны. Вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря ожидается в течение первой декады, а во второй и третьей декадах октября возможны частые влияния холодных арктических воздушных масс. В результате средняя за месяц температура воздуха прогнозируется около климатической нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градус на юго-востоке и востоке Казахстана, ниже нормы на 1 градус на крайнем севере, западе страны.

В октябре количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - на северо-востоке страны и в горных районах юга, юго-востока и востока республики.

В первой декаде на большей территории республики в ночные часы отрицательные температуры воздуха с влиянием отрога антициклона все еще сохранятся, а в дневное время прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

на севере, северо-западе, в центре и на востоке Казахстана ночью от минус 3-8 градусов до +2 - +7, днем от +3 - +8 до +13 - +20 градусов;

на юге республики ночью от +2 - +7 до +10 - +15 градусов, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 2 градусов, днем от +13 - +23 до +23 - +30 градусов.

На юго-западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от + - 15+20 до +10 - +15 градусов, днем основной фон в пределах +23 - +28 градусов.

На западе и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов часто в течение первой декады ожидается дождь, в горных районах юго-востока страны - осадки (дождь, мокрый снег) и усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

На западе страны - колебания температуры воздуха ночью от +10 - +15 до +5 - +10 градусов, днем от +17 - +25 до +12 - +20 градусов;

На юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1 - +6 до +10 - +15 градусов, в горных и предгорных районах морозы ослабеют от минус 2-7 до +3 градусов, днем потеплеет от +7 - +15 до +23 - +30 градусов.

Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед, в северной половине возможна низовая метель. Ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от +3 - +8 до минус 5-10 градусов, днем от +15 - +20 до +3 - +8 градусов;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от 0,+5 до минус 7-12 градусов, днем от +11 - +16 до минус 3-8 градусов;

на юге, юго-востоке страны ночью от +7 - +12 до минус 2-7 градусов, днем от +18 - +23 до +5 - +10 градусов.