В Казахстане завершились учения ОДКБ

АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Казахстане завершились учения Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Навыки слаженных действий компонентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ были продемонстрированы в ходе командно-штабного учения "Взаимодействие", специальных учений с силами и средствами разведки "Поиск" и материально-технического обеспечения войск "Эшелон", сообщает пресс-служба ОДКБ.

В рамках учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости. Все без исключения участники показали высокие результаты", - отметил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Марат Хусаинов.

По отзывам руководства и участников учения позволили повысить практические навыки командования Коллективных сил ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, уровень полевой выучки и слаженности действий компонентов КСОР, выработать и освоить новые формы и способы выполнения задач.

По данным Минобороны Республики Казахстан, в заключительный день учений Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" воинские контингенты государств - членов ОДКБ отработали действия межвидовой разноведомственной группировки по отражению условного противника.

Перед объединенной группировкой стояла задача отразить наступление "противника", нанести ему максимальные потери и создать условия для перехода в контрнаступление.

Все средства поражения контингента действовали в едином информационно-боевом пространстве при комплексной поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки.

На заключительном этапе группировка Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с соединениями и частями регионального командования "Юг" отработали совместную операцию по отражению и последующему уничтожению условного противника. Военнослужащие отработали на все сто процентов. Особо хочу отметить подразделения ракетных войск и артиллерии, которые качественно выполнили все учебно-боевые задачи во взаимодействии с наземными войсками и авиацией", - заявил командующий войсками регионального командования "Юг" Мереке Кучекбаев.

Фронтовая и армейская авиация Военно-воздушных сил Казахстана и Военно-космических сил России в составе смешанных авиационных групп выполнила задачи по огневой поддержке, прикрытию и обеспечению действий сухопутных подразделений коалиции, высадке тактического воздушного десанта, эвакуации раненых и больных.

Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-35М вели огневое поражение наземных объектов условного противника неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами.

Летчики военно-транспортной авиации самолетами С-295 выполнили задачи по переброске в условные районы военного имущества, боеприпасов и тактического десанта.