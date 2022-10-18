Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, днем в горных районах юга страны - сильный дождь.
Лишь на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
Днем в горах Туркестанской области пройдет сильный дождь.
В Астане: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем небольшой дождь. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.
В Алматы: переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер северо-западный 2-7, днем порывы 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 16-18 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.