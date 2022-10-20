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В Оренбурге отметили важность сотрудничества с Казахстаном

19.10.2022, 10:04 18866
В Оренбурге отметили важность сотрудничества с Казахстаном
Оренбург. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Оренбурге отметили важность сотрудничества и торгово-экономических связей Оренбургской области с Казахстаном. В ходе пресс-тура, организованного Россотрудничеством, журналисты казахстанских СМИ встретились с вице-губернатором по экономической и инвестиционной политике области Игнатом Петуховым.
 

Общая задача приграничных регионов России и Казахстана - усиление торговли. Казахстан один из самых стабильных партнеров России в мире", - подчеркнул вице-губернатор.

 
Говоря о туристической привлекательности и гостеприимстве края, Петухов рассказал, что "природа Оренбургской области славится озерами, обладающими лечебными свойствами, в Соль-Илецке, национальным парком "Бузулукский бор" - эти места являются первой и второй жемчужиной России, которые отличают этот дивный край. Для нас главная задача - притягивать людей".
 

Много великих людей в восторге от этого края. К примеру, первый покоритель космоса Юрий Гагарин учился в Оренбургском летном училище. Он говорил: "Оренбург подарил мне крылья и жену", - сообщил вице-губернатор.

 
В первый день пресс-тура журналисты посетили предприятия: Завод бурового оборудования, ООО "Пластик", центр "Мой бизнес", "Вента-Ойл", фабрику по производству знаменитых местных пуховых изделий "Оренбургские пуховницы" и Оренбургский губернаторский музей, в котором собраны сведения о великих людях, уроженцах Оренбуржья, участвовавших в культурном или социально-экономическом развитии края.
 
Организаторами поездки для казахстанских СМИ являются представители Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) в Республике Казахстан. Цель пресс-тура - ознакомление с особенностями культуры и экономического развития соседнего региона.

 

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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

19.10.2022, 21:16 6776
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
,Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Туркестанской, Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Мангистауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу ГРП "Казгидромет", в Астане 20 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 20 октября на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
20 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области временами 23 метра в секунду.
 
20 октября в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, на севере порывы 15-20 метров в секунду.
 
20 октября на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
 
20 октября на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем на юге области порывы 23 метра в секунду.
 
20 октября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
 
20 октября ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 20 октября на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ночью на западе, днем на юге, востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, ночью на западе, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду.
 
20 октября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, ночью на юге, западе области 15-20 метров в секунду.

20 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 

В Атырауской области 46 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности

19.10.2022, 17:30 9736
В Атырауской области 46 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности
Фото: Depositphotos
Атырау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области 46 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, трое из них уволены, сообщает пресс-служба департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Атырауской области.
 
По данным департамента, за 9 месяцев текущего года внесено 42 представления. Большинство из них направлены в акиматы и их структурные подразделения (19), органы внутренних дел (17) и прочие госструктуры (6).
 

Антикоррупционной службой было внесено представление в управление полиции города Атырау по уголовному делу по факту вымогательства взятки за непривлечение к административной ответственности должностным лицом отделения ювенальной полиции отдела местной полицейской службы, осужденный к штрафу в размере 3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.

 
По результатам рассмотрения представления непосредственные руководители управления полиции города Атырау ввиду отсутствия контроля за деятельностью подчиненного привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
Отмечается, что по результатам расследования уголовных дел антикоррупционной службой вносятся соответствующие представления в рамках УПК и проводится разбор причин совершения с трудовыми коллективами государственных органов по их рассмотрению.
 

Наряду с дисциплинарной ответственностью должностных лиц в рамках представлений антикоррупционной службой вносятся рекомендации по устранению коррупционных рисков", - добавили в пресс-службе.

 

Еще 15 общественных организаций присоединились к Народной коалиции в поддержку Токаева

19.10.2022, 16:12 11546
Еще 15 общественных организаций присоединились к Народной коалиции в поддержку Токаева
Фото: AMANAT
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось заседание организационного комитета Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого были рассмотрены организационные вопросы подготовки к предстоящей электоральной кампании, сообщает пресс-служба Народной коалиции.
 
Сегодня к Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева присоединились еще 15 общественных организаций. В их числе - Федерация профсоюзов РК, Союз писателей Казахстана, национальная палата образования и инновации SERPIN, ассоциация Bolashaq, Ассоциация экологических организаций Казахстана, Союз организаций инвалидов Казахстана, общественный фонд "Хартия за права человека".
 
Также к Народной коалиции присоединились Ассоциация цифровой трансформации, Республиканский совет женщин, Федерация футбола Казахстана, Союз отцов, "Ассамблея жастары", Международный правозащитный центр, Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, народный конгресс местных сообществ Казахстана OSHAQ.

 
По словам председателя национальной палаты образования и инновации SERPIN Мурата Абенова, нынешняя избирательная кампания проходит в новом формате, поскольку общественные силы объединились в коалицию.
 
Члены ассоциации Bolashaq также заявили о вступлении в Народную коалицию.
 

Мы должны показать стабильность и преемственность нашей внутренней и внешней политики", - сказал исполнительный директор ассоциации Алишер Дунгенин.

 

Я занимаюсь защитой прав человека более 30 лет. Мы присоединяемся к коалиции, чтобы совместно разъяснять людям важность проводимой работы по защите прав человека", - заявила сегодня руководитель общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова.


 
По мнению представителя Ассоциации цифровой трансформации Сергея Остапюка, в Казахстане активно развивается IT-рынок.
 

Учитывая это, наша ассоциация сегодня вступает в Народную коалицию", - сказал он.

 
На заседании были также обсуждены вопросы проведения агитационных мероприятий в регионах, обучения наблюдателей и доверенных лиц кандидата, правовые аспекты избирательной кампании.

 
В ходе заседания участники также сделали заявление о сборе средств для избирательного фонда кандидата на проведение агитационной кампании.
 
Члены Народной коалиции заявили, что пожертвования в избирательный фонд делаются исключительно на добровольной основе сторонниками кандидата.
 

В этой связи распространяемая информация о принуждении перечисления денежных средств является провокационной. Народная коалиция категорически осуждает подобные действия и обратится с соответствующим запросом в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

19.10.2022, 08:37 21346
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины Атлантического циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут осадки (дождь, снег).
 
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", на юге и в горных районах Жамбылской области, днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
Лишь в Улытауской, Кызылординской и Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
 
На большей территории республики ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, северо-западе РК порывы 23-25 метров в секунду.

В Алматы синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем составит +11 - +13 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду.

В Астане - дождь, +8 - +10 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

18.10.2022, 21:25 29991
Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Карагандинской, Улытауской, Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областей.
 
По прогнозу ГП "Казгидромет", ночью 19 октября на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 19 октября на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 октября на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.
 
В Алматы 19 октября ночью и утром ожидается туман.
 
Ночью и утром 19 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 октября на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 октября днем на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, утром и днем на большей части 15-20 метров в секунду, в северной половине области порывы 23 метра в секунду.
 
Днем 19 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на юге, западе области порывы 25 метров в секунду.
 
19 октября ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
 
19 октября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
19 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 19 октября Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
19 октября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки, в горных районах временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
19 октября в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки, днем сильные осадки (дождь с переходом в снег). В горных районах туман. Ветер северо-западный, западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
19 октября в горных районах Жетысуской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Нефтяники Мангистауской области обратились к Токаеву

18.10.2022, 19:51 31866
Актау. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Работники двух нефтяных компании записали видеобращение, адресованное акиму Мангистауской области и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
 
Люди просят повышения заработной платы на 100%, сообщает "Лада".
 
По словам рабочих ТОО "Meerbusch", занимающегося добычей нефти на месторождении Кульжан в Бейнеуском районе, они неоднократно просили руководство повысить им заработную плату.
 

На месторождении работают 120 человек. Многие работают тут по 10-15 лет. Размер заработной платы у всех разный, к примеру, водители получают 170 тысяч тенге, оператор пятого разряда 250 тысяч, в то время как такой же сотрудник на другом месторождении получает по 400-600 тысяч тенге. Мы обратились к руководству с просьбой увеличить нам зарплату на 100%, но нам предложили надбавку только на 50 тысяч тенге. С сегодняшними ценами это прибавка едва ли будет ощутима, поэтому мы записали видеообращение, чтобы привлечь внимание властей к нашей проблеме", - заявили рабочие.

 
Аналогичное требование о повышении зарплаты выдвинули и сотрудники ТОО "Кен-Сары".
 
 
 

Долги акиматов перед поставщиками "АртСпорт" может оплатить правительство

18.10.2022, 16:26 36396
Долги акиматов перед поставщиками "АртСпорт" может оплатить правительство
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов подготовило Министерство финансов. Соответствующее постановление размещено на сайте "Открытые НПА" и доступно для публичного обсуждения до 2 ноября 2022 года.
 
В документе подчеркивается, что деньги могут быть выделены в исключительных случаях. К ним относятся погашения обязательств правительства, центральных государственных органов и местных исполнительных органов по решениям судов, а также по государственному творческому и спортивному заказу.
 

Принятие проекта решит проблему погашения задолженности акиматов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента перед поставщиками по государственному творческому и спортивному заказу в целях исключения возможности возникновения социальной напряженности населения", - говорится в пояснительной записке к документу.

 
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что акимат закроет задолженность перед поставщиками до 1 сентября.
 

Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге", - заявил Досаев.

 
Однако, по словам поставщиков, долги за июнь, июль, август и сентябрь им до сих пор не оплатили, а Алматы и вовсе исчез из списка городов на сайте "АртСпорт". Они также сообщили, что руководитель управления культуры города Алматы лично позвонил нескольким активистам и сказал, что с 18 октября акимат начнет гасить долги перед поставщиками творческого заказа. Но как закрывать табели за сентябрь и октябрь, когда Алматы нет на платформе, поставщики пока не понимают.  
 

В Павлодаре воспитателя детсада накажут за грубое обращение с детьми

18.10.2022, 15:29 33566
В Павлодаре воспитателя детсада накажут за грубое обращение с детьми
Фото: unsplash.com
Павлодар. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре воспитателя специализированного детского сада № 52 накажут за грубое обращение с детьми.
 
Фото с синяками и ссадинами на теле воспитанника специализированного детского сада № 52 появилось в социальной сети. Подозрительные следы заметила мама пятилетнего ребенка и обратилась к воспитателям и руководству дошкольного учреждения, информирует Pavlodarnews.kz.
 
При проверке записей на камере, установленной в спальной комнате детсада, выяснилось, что воспитатель дергает спокойно лежащих на кроватях детей, переворачивает некоторых из них, задирает одеяло.
 
По данным департамента образования области, на грубое отношение воспитателя к ребенку в администрацию детсада 13 октября пожаловалась мама воспитанника группы.
 

Просмотр записей с видеокамеры показал, что педагог действительно грубо обращается с детьми. По данному факту возбудили административное дело в отделе полиции, до окончания расследования воспитателя отстранили от работы. Ее заменяет другой педагог", - сообщили в управлении.

 
В дошкольном учреждении добавили, что во время просмотра камер видеонаблюдения родителями произошел сбой программы, они не могли просмотреть записи за другие дни. Отмечается, что неисправность уже устранили.
 
Кроме того, за слабый контроль за безопасными условиями пребывания детей исполняющему обязанности руководителя детского сада объявили выговор. Вопрос взяли на контроль и в профильном управлении области.
 
Ранее сообщалось, что в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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