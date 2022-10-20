В Оренбурге отметили важность сотрудничества с Казахстаном

Оренбург. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Оренбурге отметили важность сотрудничества и торгово-экономических связей Оренбургской области с Казахстаном. В ходе пресс-тура, организованного Россотрудничеством, журналисты казахстанских СМИ встретились с вице-губернатором по экономической и инвестиционной политике области Игнатом Петуховым.

Общая задача приграничных регионов России и Казахстана - усиление торговли. Казахстан один из самых стабильных партнеров России в мире", - подчеркнул вице-губернатор.

Говоря о туристической привлекательности и гостеприимстве края, Петухов рассказал, что "природа Оренбургской области славится озерами, обладающими лечебными свойствами, в Соль-Илецке, национальным парком "Бузулукский бор" - эти места являются первой и второй жемчужиной России, которые отличают этот дивный край. Для нас главная задача - притягивать людей".

Много великих людей в восторге от этого края. К примеру, первый покоритель космоса Юрий Гагарин учился в Оренбургском летном училище. Он говорил: "Оренбург подарил мне крылья и жену", - сообщил вице-губернатор.

В первый день пресс-тура журналисты посетили предприятия: Завод бурового оборудования, ООО "Пластик", центр "Мой бизнес", "Вента-Ойл", фабрику по производству знаменитых местных пуховых изделий "Оренбургские пуховницы" и Оренбургский губернаторский музей, в котором собраны сведения о великих людях, уроженцах Оренбуржья, участвовавших в культурном или социально-экономическом развитии края.

Организаторами поездки для казахстанских СМИ являются представители Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) в Республике Казахстан. Цель пресс-тура - ознакомление с особенностями культуры и экономического развития соседнего региона.



