Еще 15 общественных организаций присоединились к Народной коалиции в поддержку Токаева

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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось заседание организационного комитета Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого были рассмотрены организационные вопросы подготовки к предстоящей электоральной кампании, сообщает пресс-служба Народной коалиции.

Сегодня к Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева присоединились еще 15 общественных организаций. В их числе - Федерация профсоюзов РК, Союз писателей Казахстана, национальная палата образования и инновации SERPIN, ассоциация Bolashaq, Ассоциация экологических организаций Казахстана, Союз организаций инвалидов Казахстана, общественный фонд "Хартия за права человека".

Также к Народной коалиции присоединились Ассоциация цифровой трансформации, Республиканский совет женщин, Федерация футбола Казахстана, Союз отцов, "Ассамблея жастары", Международный правозащитный центр, Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, народный конгресс местных сообществ Казахстана OSHAQ.





По словам председателя национальной палаты образования и инновации SERPIN Мурата Абенова, нынешняя избирательная кампания проходит в новом формате, поскольку общественные силы объединились в коалицию.

Члены ассоциации Bolashaq также заявили о вступлении в Народную коалицию.

Мы должны показать стабильность и преемственность нашей внутренней и внешней политики", - сказал исполнительный директор ассоциации Алишер Дунгенин.

Я занимаюсь защитой прав человека более 30 лет. Мы присоединяемся к коалиции, чтобы совместно разъяснять людям важность проводимой работы по защите прав человека", - заявила сегодня руководитель общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова.





По мнению представителя Ассоциации цифровой трансформации Сергея Остапюка, в Казахстане активно развивается IT-рынок.

Учитывая это, наша ассоциация сегодня вступает в Народную коалицию", - сказал он.

На заседании были также обсуждены вопросы проведения агитационных мероприятий в регионах, обучения наблюдателей и доверенных лиц кандидата, правовые аспекты избирательной кампании.





В ходе заседания участники также сделали заявление о сборе средств для избирательного фонда кандидата на проведение агитационной кампании.

Члены Народной коалиции заявили, что пожертвования в избирательный фонд делаются исключительно на добровольной основе сторонниками кандидата.

В этой связи распространяемая информация о принуждении перечисления денежных средств является провокационной. Народная коалиция категорически осуждает подобные действия и обратится с соответствующим запросом в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.