Сроки завершения работ на ключевых трассах Алматы озвучил глава "КазАвтоЖола"

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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "КазАвтоЖола" Мейрхат Касымбаев проинспектировал ход строительно-монтажных работ на ряде ключевых объектов Алматинской области.
Объект "Алтын Орда" (капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке Райымбек - Алматы на 786-790-м км) завершен на 95%. Все работы по основным направлениям выполнены. Таким образом, проезжая часть расширена с 8 до 10 полос движения. Кроме того, завершено строительство главной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу "подкова" и моста через реку Аксай. Вся протяженность участка обеспечена наружным освещением. А для безопасности пешеходов построено 3 надземных пешеходных перехода", - сообщил Касымбаев.
На сегодня завершаются остаточные работы по укладке асфальта, установке железобетонных и барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.
Также продолжаются работы на станции Шамалган.
По сравнению с прошлым месяцем динамика есть, и она положительная. Подрядная организация продолжает работы по отсыпке земляного полотна, строительству мостов и водопропускных труб и др. На объект мобилизовано более 50 единиц техники и порядка 150 человек персонала", - сообщил глава "КазАвтоЖола".
На объекте "Асыл-Арман", по его словам, работы были временно приостановлены в связи с ненадлежащей работой подрядной организации.
На сегодняшний день контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. Проведена повторная государственная экспертиза, объявлена новая подрядная организация. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы на объекте возобновлены. По проекту выполнено более 50% работ. Продолжается строительство эстакады по типу "труба"; ведутся работы по армированию МПС-1, МПС-2 и заготовке необходимых материалов для армирования пролетного строения и закладных деталей, а также установка бортовых камней и устройство СВСУ", - отметил глава "КазАвтоЖола".
По его словам, в скором времени объект "Алтын Орда" будет введен в эксплуатацию. По двум другим объектам сроки завершения работ запланированы на следующий год.