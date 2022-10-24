В Казахстане наградили деятелей культуры и спорта

Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня Республики выдающиеся деятели культуры, спорта, архива и туризма получили государственные награды.
Орденом "Курмет" министр культуры и спорта Даурен Абаев наградил художественного руководителя театра слабослышащих танцоров Sensitive Ольгу Ростовщикову. Под ее руководством особенные артисты в США завоевали Гран-при XXV всемирного чемпионата исполнительских видов искусств. Тогда за высокую награду чемпионата боролись участники из 72 стран мира.
Также орденом "Курмет" были награждены спортсмен по легкой атлетике (сурдо) Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Фархад Кыстаубаев, главный тренер Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями по греко-римской борьбе Шонху Хайратхаан, известный тренер по вольной борьбе, ветеран труда Аманжол Бугыбаев, ветеран труда Ермек Жусупов, известный скульптор Аскар Нартов, ветеран труда Рысты Сариева и профессор Казахского национального университета искусств Айтжан Токтаган.
Медали "Ерен енбеги ушин" удостоены инструктор по экскурсиям - государственный инспектор Баянаульского государственного национального природного парка Алтынбек Курманов, профессор Казахской Национальной академии хореографии Гульнар Саитова, артист театра имени Абая Рыспубе Төлеуханова, искусствовед Шайзада Токтабаева и главный исполнительный директор корпоративного фонда "ПСК "Астана" Тастанбек Есентаев.
Первая скрипка - солистка оркестра Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Айсулу Абильханова и руководитель Костанайского областного русского драматического театра Юрий Ивлев награждены почетным званием "Казакстаннын енбек синирген кайраткери".
В ходе торжественной церемонии ряд сотрудников сферы были награждены медалью "Шапагат", почетной грамотой Республики Казахстан, благодарностью президента Республики Казахстан.