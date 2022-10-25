Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today с прискорбием сообщает о невосполнимой потере - на 69-м году ушла из жизни наша коллега ветеран труда Ирина Робертовна Махракова.

Ирина Робертовна родилась 22 февраля 1954 года в уезде Кульджа Китайской Народной Республики.

Отец - Гефлингер Роберт Альфредович работал преподавателем физики в школе при Советском посольстве в Китае.

Мама - Гефлингер Таисия Ивановна также занималась преподавательской деятельностью в школе при Советском посольстве.

В 1955 году семья переехала в Алма-Ату.

Ирина Робертовна, следуя по стопам родителей, в 1973 году поступила в Алма-Атинский женский педагогический институт на специальность "учитель русского языка и литературы". В 1977 году по распределению попала в поселок Талдыкурганской области, где начала свою трудовую деятельность преподавателем. В 1978 году с семьей переехала в Алма-Ату и также продолжила преподавательскую деятельность в школах № 127, БЭСТ (частная школа).

У Ирина Робертовны двое детей - дочери Махракова Елена (38 лет) и Махракова Наталия (35 лет) и трое внуков.

Ирина Робертовна была одним из авторов казахстанских учебников по русскому языку и литературе начала и середины 90-х годов, была автором методических пособий.

Находясь на пенсии, она работала в информационном агентстве Kazakhstan Today. Была корректором самого высокого уровня и осталась в памяти знавших ее сотрудников агентства невероятно добрым, отзывчивым и внимательным в работе и общении человеком.

Ирина Робертовна все свободное время заботилась о своей семье, занималась воспитанием внуков.

Мы навсегда запомним ее как человека с безупречными нравственными и моральными качествами и настоящего профессионала своего дела.

Редакция Kazakhstan Today выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким.