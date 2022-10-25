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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

24.10.2022, 20:22 13601
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Жетысуской, Туркестанской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 октября ночью и утром на западе, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
 
25 октября ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
25 октября на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
25 октября в Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 25 октября в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 метра в секунду.
 
Во второй половине дня 25 октября в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 25 октября в Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.
 

новости по теме

В Уральске женщина с малолетними детьми была вынуждена ночевать на остановке

25.10.2022, 11:55 791
Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Маму с детьми на автобусной остановке в районе Мясокомбината заметил участковый во время обхода.
 
В ту ночь на улице была минусовая температура, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, женщине некуда было идти и она ночевала с детьми на остановке. После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих близнецов четырех лет отправили в Центр поддержки детей, 11-месячного мальчика поместили в больницу.
 

Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством", - сообщили в полиции.

 
Подчеркивается, что женщина не употребляет алкоголь. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние малыша удовлетворительное.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

25.10.2022, 08:28 4606
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 октября, в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки, туман, гололед.
 
Отрог западного антициклона все еще сохраняет свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается погода без осадков.
 

Западные, северо-западные, южные и юго-восточные регионы страны окажутся под влиянием циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в горных районах юга РК днем сильные осадки (дождь, мокрый снег), усилится ветер, на северо-западе - гололед", - информирует РГП "Казгидромет".

 
В восточных, юго-восточных регионах страны ночью и утром ожидается туман.
 

Пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов

23.10.2022, 18:40 40691
Пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов
Фото: pexels.com
Костанай. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил пострадавшим от сентябрьских пожаров жителям Аулиекского района ключи от новых домов.
 
Новый микрорайон, который построили по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, назвали Бирлик, сообщает издание "Наша газета".
 

Что мы увидели, нам понравилось. Последние два месяца мы арендовали дом. Его нам оплатил акимат. Они нас и продуктами, и вещами обеспечили. Слухам, что здесь почва солончак, мы не верим, по крайней мере пока сами не увидим", - отметила одна из новоселов.

 
По словам акима Костанайской области, до конца осени вдоль трассы от поселка Аманкарагай будет завершена посадка саженцев сосны и березы. За счет спонсоров будет построен питомник для выращивания посадочного материала на базе Семиозерного лесхоза. Работы по восстановлению лесов будут продолжаться.
 
Отмечается, что заселиться и жить в домах пока невозможно - нет мебели, нет посуды, телевизоров, кроватей. В залах лежит только подарочный ковер и набор подушек.
 
Напомним, на заседании правительства в период локализации пожаров в области потерявшим жилье от природных бедствий пообещали построить новые дома.
 

Некролог Махраковой Ирине Робертовне

23.10.2022, 16:45 43911
Некролог Махраковой Ирине Робертовне
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today с прискорбием сообщает о невосполнимой потере - на 69-м году ушла из жизни наша коллега ветеран труда Ирина Робертовна Махракова.
 
Ирина Робертовна родилась 22 февраля 1954 года в уезде Кульджа Китайской Народной Республики.
 
Отец - Гефлингер Роберт Альфредович работал преподавателем физики в школе при Советском посольстве в Китае.
 
Мама - Гефлингер Таисия Ивановна также занималась преподавательской деятельностью в школе при Советском посольстве.
 
В 1955 году семья переехала в Алма-Ату.
 
Ирина Робертовна, следуя по стопам родителей, в 1973 году поступила в Алма-Атинский женский педагогический институт на специальность "учитель русского языка и литературы". В 1977 году по распределению попала в поселок Талдыкурганской области, где начала свою трудовую деятельность преподавателем. В 1978 году с семьей переехала в Алма-Ату и также продолжила преподавательскую деятельность в школах № 127, БЭСТ (частная школа).
 
У Ирина Робертовны двое детей - дочери Махракова Елена (38 лет) и Махракова Наталия (35 лет) и трое внуков.
 
Ирина Робертовна была одним из авторов казахстанских учебников по русскому языку и литературе начала и середины 90-х годов, была автором методических пособий.
 
Находясь на пенсии, она работала в информационном агентстве Kazakhstan Today. Была корректором самого высокого уровня и осталась в памяти знавших ее сотрудников агентства невероятно добрым, отзывчивым и внимательным в работе и общении человеком.
 
Ирина Робертовна все свободное время заботилась о своей семье, занималась воспитанием внуков.
 
Мы навсегда запомним ее как человека с безупречными нравственными и моральными качествами и настоящего профессионала своего дела.
 
Редакция Kazakhstan Today выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким.
 

В Казахстане наградили деятелей культуры и спорта

23.10.2022, 15:13 45866
Фото: МКС РК
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня Республики выдающиеся деятели культуры, спорта, архива и туризма получили государственные награды.
 
Орденом "Курмет" министр культуры и спорта Даурен Абаев наградил художественного руководителя театра слабослышащих танцоров Sensitive Ольгу Ростовщикову. Под ее руководством особенные артисты в США завоевали Гран-при XXV всемирного чемпионата исполнительских видов искусств. Тогда за высокую награду чемпионата боролись участники из 72 стран мира.
 
Также орденом "Курмет" были награждены спортсмен по легкой атлетике (сурдо) Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Фархад Кыстаубаев, главный тренер Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями по греко-римской борьбе Шонху Хайратхаан, известный тренер по вольной борьбе, ветеран труда Аманжол Бугыбаев, ветеран труда Ермек Жусупов, известный скульптор Аскар Нартов, ветеран труда Рысты Сариева и профессор Казахского национального университета искусств Айтжан Токтаган.
 
Медали "Ерен енбеги ушин" удостоены инструктор по экскурсиям - государственный инспектор Баянаульского государственного национального природного парка Алтынбек Курманов, профессор Казахской Национальной академии хореографии Гульнар Саитова, артист театра имени Абая Рыспубе Төлеуханова, искусствовед Шайзада Токтабаева и главный исполнительный директор корпоративного фонда "ПСК "Астана" Тастанбек Есентаев.
 
Первая скрипка - солистка оркестра Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Айсулу Абильханова и руководитель Костанайского областного русского драматического театра Юрий Ивлев награждены почетным званием "Казакстаннын енбек синирген кайраткери".
 
В ходе торжественной церемонии ряд сотрудников сферы были награждены медалью "Шапагат", почетной грамотой Республики Казахстан, благодарностью президента Республики Казахстан.
 

Закрытые из-за непогоды трассы в СКО и Акмолинской области открыли

23.10.2022, 11:11 50321
Закрытые из-за непогоды трассы в СКО и Акмолинской области открыли
Фото: Depositphotos
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в воскресенье возобновили движение на трассах в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, сообщает "КазАвтоЖол".
 

Дороги республиканского значения открыты, ограничений нет", - проинформировали в компании.

 
На очистке проезжей части от снега и подсыпке автомобильных дорог республиканского значения было задействовано 162 человека и 103 единицы специальной техники.
 
На подсыпку проезжей части было израсходовано 647 кубических метров противогололедного материала.
 

Синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед в Казахстане в воскресенье

23.10.2022, 09:25 53761
Синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед в Казахстане в воскресенье
Фото: pixabay.com
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием ложбины северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Республики Казахстан сохраняется неустойчивый характер погоды.  

На севере - сильный снег, на юге и юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. По Казахстану ожидается усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".


Вечером в субботу объявили штормовое предупреждение.

Днем в Астане ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и юге Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью в Шымкенте ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях

22.10.2022, 21:16 63331
Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 октября ночью и утром на юге, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
23 октября на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
23 октября на севере и юге Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября на севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на большей части 15-20 метров в секунду, временами порывы 23 метра в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 23 октября на севере, в центре Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду.
 
В Астане 23 октября днем ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью в центре, на юге, востоке области порывы 16 метров в секунду.
 
23 октября на севере, юго-западе, в центре Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
23 октября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
23 октября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Утром и днем 23 октября в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в районе Алакольких озер 17-22 метра в секунду, порывы 29 метров в секунду.
 
23 октября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный 15-20 метров в секунду, ночью на большей части, днем на юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
 
23 октября на севере, западе Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
23 октября в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью и утром на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.
 
В Шымкенте ночью 23 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 23 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юго-востоке области сильный снег. Сутки 23 октября на севере, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 25 метров в секунду.
 

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