Ушел из жизни казахстанский академик Серик Пралиев

Фото: НАН РК
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ушел из жизни профессор, доктор педагогических наук, академик Академии наук Республики Казахстан, государственный и общественный деятель Серик Жайлаулы Пралиев. Ему было 70 лет.
Пралиев занимал должности ректора ряда высших учебных заведений страны. Он ведущий сотрудник Министерства образования и науки.
За годы педагогической деятельности Серик Пралиев воспитал талантливых учеников и внес большой вклад в развитие отечественной науки. Он также был выдающимся государственным и общественным деятелем, активно участвовал в жизни страны. Его деятельность отмечена высокими государственными наградами.
Нравственный образ жизни нашего уважаемого гражданина будет служить примером для последующих поколений, а его добрый и благородный образ навсегда останется в сердцах всех его близких. Очевидно, что жизненный путь ученого всегда будет примером для подрастающего поколения", - говорится в некрологе Национальной академии наук Республики Казахстан
В Академии выразили глубокие соболезнования родным и близким усопшего.