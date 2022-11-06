Ушел из жизни казахстанский академик Серик Пралиев

Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогоду в большинстве регионов Казахстана прогнозируют сегодня синоптики.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный снег, на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

На севере и востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 25 метров в секунду.

В северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

В Астане ожидается гололед. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 метров в секунду.

На юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области ожидается туман.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман, в районе Алакольских озер ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

В северной половине Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

На севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке области сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части области порывы 23-28 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают о повышенном уровне загрязнения воздуха в Алматы, Актобе, Караганде, Балхаше, Жезказгане и Темиртау.