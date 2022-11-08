Акимат Астаны опубликовал список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, - предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования - в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Для сохранности ваших средств акимат города Астаны просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов, в частности разрешения на строительство, положительное заключение РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством и предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.
Со списком застройщиков, не имеющих разрешительных документов на привлечение средств дольщиков, можно ознакомиться здесь.