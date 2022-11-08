Акимат Астаны опубликовал список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков

Актобе. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в результате проверки предприятия "Восход-Oriel", основным видом деятельности которого является ведение подземных горных и взрывных работ, выявлены нарушения требований законодательства в области промбезопасности, - В Актюбинской области в результате проверки предприятия "Восход-Oriel", основным видом деятельности которого является ведение подземных горных и взрывных работ, выявлены нарушения требований законодательства в области промбезопасности, сообщает пресс-служба Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В ходе проверки обследованы: рудник "Восход", склад хранения взрывчатых материалов, склад хранения ГСМ, при этом выявлено 33 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложены административные взыскания в виде штрафов по статям 297, часть 1, и 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в пресс-службе.

По данным комитета, основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:

- отсутствие записей в сменном журнале об остановке сосудов и трубопроводов, о проведении очередного технического освидетельствования;

- отсутствие актов технического освидетельствования технологических трубопроводов компрессорной станции;

- несоблюдение требований об ознакомлении (под роспись) с технологическим регламентом (по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и кранов) лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов (операторов) кранов, в том числе управляемых с пола, стропальщиков;

- отсутствие на месте работ списков основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы (во всех помещениях, где используется ГПМ);

- в плане ликвидации аварий не соответствует список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии;

- в момент проверки местами имеется отслоение бетонной крепи;

- не производилась проверка качественного состава рудничного воздуха лабораторным анализом. В момент проверки сотрудники аварийно-спасательной службы осуществляли проверку качественного состава рудничного воздуха приборами: газоанализаторы многокомпонентные "Полар" и "Полар Универсал", при этом сотрудники аварийно-спасательной службы не умели пользоваться данным прибором.

По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности", - добавили в пресс-службе.