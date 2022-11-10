В текущем году восемь казахстанцев лишили свободы за ложные сообщения об акте терроризма

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК РК) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день - 14,5 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Polisia.kz.
В текущем году по таким фактам возбуждены 138 уголовных дел, из которых направлены в суд 20 уголовных дел. За совершение преступлений задержаны 34 человека, из которых 17 осуждены к различным видам наказаний, в том числе к лишению свободы - 8, ограничению свободы - 5, условно осуждено 2 и штрафу - 1", - проинформировали в Министерстве внутренних дел РК.
Отмечается, что к одному из обвиняемых решением суда применены принудительные меры медицинского характера.
Также родители одного из задержанных несовершеннолетних, который не достиг возраста уголовной ответственности, привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию с наложением штрафа", - добавили в МВД.
Как пояснили в ведомстве, уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. На один выезд спецслужб на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и организаций исчисляется миллионами тенге. В случае если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года завели 100 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации.