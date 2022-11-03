В Казахстане с начала года завели 100 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации

Шымкент. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 октября природоохранная группа управления местной полицейской службы ДП Шымкента совместно с участковыми инспекторами полиции Каратауского РУП провели рейдовое мероприятие, сообщает - 31 октября природоохранная группа управления местной полицейской службы ДП Шымкента совместно с участковыми инспекторами полиции Каратауского РУП провели рейдовое мероприятие, сообщает Polisia.kz

В ходе рейда спецгруппа заметила шестерых мужчин, занимающихся незаконной охотой. Ни у одного из них не было разрешения на охоту.

Составлены протоколы по части 1 статьи 382 КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты". Также полицейские подробно разъяснили задержанным, что незаконная охота влечет привлечение к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.