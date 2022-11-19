Пятилетнего мальчика истязали в Акмолинской области

Кокшетау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жуткие факты издевательства над пятилетним ребенком открылись в Кокшетау. Мачеха и отец связывали мальчику руки и не давали есть.
Пятилетнего Рамиля из Кокшетау родной отец мальчика и его сожительница завязывали в смирительную рубашку, закрывали одного в комнате и не давали есть. Благодаря вмешательству родственников сегодня малыш проходит лечение в больнице. Многодетной семьей заинтересовались отдел опеки Кокшетау и полиция", - сообщает 716.kz.
Историю мальчика рассказала агентству его двоюродная бабушка. По ее словам, три года назад, во время прошлого визита дедушки в Кокшетау, ребенок был здоров и весел.
Но даже в то время, когда мальчику было два годика, дед заметил, что ребенка обижают. А сейчас дедушка поехал в Кокшетау по делам и зашел навестить племянника. Вечером он этого ребенка не видел, хотя он там ночевал. Все дети играли, кушали, но его не было. Только утром, когда он сидел на кухне с внучками, и Рамиль, наверное, на голос деда вышел. Он был связан в смирительную рубашку. Малыш чудом открыл дверь, скорее всего, - зубами. Он не звал на помощь, наверное, боялся, что его услышат родители, пришел на кухню и со слезами сказал: "Деда, пожалуйста, развяжи мне ручки, я хочу кушать!" - рассказала бабушка.
После рассказа дедушки родственники забили тревогу. Бабушка ребенка позвонила в органы опеки. По словам родных, два года назад заявление на семью писала тетя. Но тогда дело закрыли.
Рамиль вот уже 7 дней находится в больнице, грудь, руки, все тело в синяках, желтые пятна, это как он выглядел, когда его изъяли, весь синий, врачи ему ставят предварительный диагноз цирроз печени, это был здоровый ребенок", - рассказали родственники.
Сейчас делом занимается родная сестра матери детей, которая уже написала заявление в полицию по статье "Жестокое обращение с детьми". Кроме того, женщина подозревает, что в отношении девочек их отцом были совершены действия развратного характера.
Факт жестокого обращения с ребенком прокомментировали в полиции.
В ходе проверки установлено, что 37-летний житель Кокшетау имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей от первого брака и 4 несовершеннолетних детей от второго. В настоящее время проживает со второй женой. Участковым инспектором полиции совместно с представителями заинтересованных государственных органов был осуществлен выезд по данному адресу. Факт истощения у ребенка был подтвержден, родители сообщили, что за медицинской помощью по состоянию здоровья ребенка не обращались. В этот же день в данную семью был направлен педиатр, и после осмотра ребенок был направлен на госпитализацию в МОДБ", - пояснили в ведомстве.
Управлением полиции Кокшетау направлена информация в орган опеки и попечительства о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время проводится проверка. Назначено обследование ребенка, по результатам которого будет принято процессуальное решение.