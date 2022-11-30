Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем сохранится ясная и морозная погода.
С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-западе, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, в горных районах юга, юго-востока - туман.
На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более.
В Астане: переменная облачность, температура воздуха -12, -14°C, скорость ветра днем 7-12 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, -1, +1°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: осадки (дождь, снег), +6 - +8°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.