Нацбанк предупреждает о фейковых рассылках по поводу цифрового тенге

Фото: Нацбанк РК
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупреждают о появлении фейковых сообщений и рассылок о цифровом тенге, сообщается на сайте Нацбанка.
Ввиду высокого интереса к цифровому тенге злоумышленники пытаются использовать информацию о проекте в мошеннических целях и вводят людей в заблуждение. Так, в мессенджерах активно рассылаются фейковые сообщения и видеоролики в формате новостных выпусков, в которых говорится о замене наличных денег цифровым тенге. Создаются также мошеннические сайты, рекламирующие "инвестиции в проект" цифрового тенге. Данные сообщения не соответствуют действительности", - подчеркнули в Нацбанке.
Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно, отмечается в информации. Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета.
Проект цифрового тенге в данный момент находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение о внедрении национальной цифровой валюты планируется принять до конца текущего года. В настоящее время Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что официальным источником информации является их сайт и интернет-ресурс ЦРПФТ. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве .kz, не имеют отношения к проекту. Консультации доступны в контакт-центре Национального банка по номеру 1477.
Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону
8 (7172) 77-52-10;
e-mail: [email protected];
www.nationalbank.kz.