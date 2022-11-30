Нацбанк предупреждает о фейковых рассылках по поводу цифрового тенге

Инициатива будет введена с 1 января 2023 года

Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Со следующего года внутридомовые территории в Алматы будут убираться за счет районных акиматов, сообщил, отвечая на вопрос жителей Турксибского района, исполняющий обязанности акима города Ерболат Досаев.





По словам жителей района, акимат не признает территорию вокруг дома и не хочет убирать детскую площадку, а их собственных средств на уборку площадок не хватает.





У нас создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простые товарищества) остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с 1 января 2023 года, по моей инициативе, выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий", - заявил Досаев.