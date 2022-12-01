Депутаты предлагают уведомлять родителей о займах и кредитах студентов

На эти задолженности "накручивается" пеня, а родителей при этом МКО начинают обзванивать и требовать погашения задолженности только по истечении определенного срока
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Законодательно закрепить нормы о необходимости обязательного уведомления родителей о займах и кредитах, получаемых молодыми людьми, до начисления пени по их задолженностям предложил в своем запросе на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова депутат Александр Милютин.
С одной стороны, возможность получения молодыми людьми, особенно студентами, которые живут и учатся вдали от родителей, займов и микрокредитов - это большой плюс нашего законодательства. Существует множество терминалов по выдаче экспресс-займов, которые легко доступны не только студентам, но и безработным. Достаточно иметь удостоверение личности, подтверждающее, что вы достигли 18 лет, и указать личный номер телефона и данные контактных лиц", - сообщил депутат.
Он также отметил, что у этого "плюса" есть и обратная сторона.
Как свидетельствуют наши избиратели, сейчас половина студентов имеют задолженности перед МКО, которые они в силу несопоставимости их стипендий с суммой полученных микрокредитов не в состоянии погасить самостоятельно. На эти задолженности "накручивается" пеня, а родителей при этом МКО начинают обзванивать и требовать погашения задолженности только по истечении определенного срока, когда эта сумма задолженности становится немыслимой не только для студента, а даже для них. Мы знаем из СМИ, что в ряде случаев по этой причине были даже факты суицида у молодых людей. Считаем такую ситуацию недопустимой и требующей немедленного принятия соответствующих мер", - заявил Александр Милютин.
Также, по его словам, большую озабоченность вызывает проблема непогашенных займов молодыми людьми, призванными на воинскую службу в Вооруженные силы и воинские формирования Республики Казахстан, которая является долгом и обязанностью каждого гражданина.
Между тем в то время, когда наши молодые парни непосредственно обеспечивают военную безопасность, связанную с вооруженной защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашей государственной границы, банки второго уровня, а также МКО, число которых неустанно растет, не идут им на уступки и не предоставляют отсрочку по погашению кредитной задолженности. А ведь снижение дохода произошло по объективной причине - призыв молодого человека, в том числе заемщика (получателя микрокредита), на воинскую службу", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что исполнение молодыми людьми священного гражданского долга перед Родиной должно быть для всех банков и МКО безусловным и обязательным основанием для предоставления им отсрочки по их задолженностям.
Депутат попросил рассмотреть следующие вопросы:
- решения проблем с образовавшимися на сегодняшний день задолженностями указанных категорий молодых людей;
- размера займов и кредитов, предоставляемых молодым людям в будущем;
- о законодательном закреплении нормы о необходимости обязательного уведомления родителей о займах и кредитах, получаемых молодыми людьми, до начисления пени по их задолженностям;
- включения в законодательство РК норм об обязательности предоставления отсрочки по займам и кредитам для лиц, призванных на обязательную воинскую службу.