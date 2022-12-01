Депутаты предлагают уведомлять родителей о займах и кредитах студентов

Синоптики предупреждают о тумане, гололеде и метели

Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Улытауской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Павлодарской областей.





По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 декабря в южной части Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, в южной половине области 15-20 метров в секунду.





В Астане 1 декабря ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.





1 декабря днем в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидается гололед, в центре и в горных, предгорных районах туман. Ветер западный, на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.





В Алматы 1 декабря временами ожидаются туман, гололед.





1 декабря на большей части Улытауской области ожидаются снег, низовая метель.





1 декабря на большей части Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель.





Ночью 1 декабря в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на горных перевалах порывы 15-20 метров в секунду.





В Шымкенте 1 декабря временами ожидаются туман, гололед.





1 декабря днем на юге, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.





1 декабря на западе, юге, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, в центре, юге области 15-20 метров в секунду.





Днем 1 декабря в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На севере, в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке 15-20, порывы 25 метров в секунду.





1 декабря на юге Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.