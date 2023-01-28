Новый генплан Алматы: горожане предлагают снести ряд новостроек
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - К принятию нового документа собрано более 10 тысяч предложений в виде анкет от горожан. Согласно анализу анкеты горожанина алматинцев больше всего волнует качество воздуха, экология, транспорт, рабочие места, подходы к новому строительству (точечная застройка), история города, рассказал глава Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов.
Характерная цитата, демонстрирующая запросы горожан: 1. Удобные общественные пространства, 2. Возможность добираться из любой точки А в любую точку Б на общественном транспорте с комфортом, без давки. (К примеру, очень удобно ездить на троллейбусе по Тимирязева или на автобусе по Абая.), 3. Озеленение, рабочая арычная система, система автоматического полива цветов и деревьев. 4. Школы и детсады в городе. У нас построили четыре многоэтажных ЖК на районе, а школ не прибавилось. Представляю, сколько учеников будет в одном классе (человек 40-50). Когда я учился в 8 лицее, нас было 30 человек. 5. Снести все новые страшные многоэтажки (выше девяти этажей) в Алмалинском, Медеуском и Бостандыкском районах", - цитирует Мурунова издание "КазТаг".
Также алматинцы хотят видеть в городе как можно больше культурных и социальных объектов, парковых зон и мест отдыха, сказал он.
Вместе с тем обсуждается новая схема электро- и теплоснабжения, поэтапного строительства пожарных депо в Алматы.
По словам генерального директора ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Асхата Садуова, для развития инженерной инфраструктуры планируется ежегодно строить 280 км водопроводных сетей и обновлять 104 км существующих. Власти намерены каждый год прокладывать около 40 км теплосетей.
Строительство новых насосных станций и обновление 73 км канализационных сетей обеспечит к концу 2030 года доступ 95% горожан к центральному водоотведению. Планируем реконструировать не менее 39 км тепловых сетей и модернизировать 22 малых котельных ежегодно. С принятием генерального плана в городе будет создана инклюзивная среда для каждого жителя с равным доступом к объектам образования, здравоохранения, культуры. Не секрет, что школы перегружены. Мы имеем дефицит по первой смене в количестве 103 тысяч учеников. Существует две программы, по которым будет увеличиваться количество общеобразовательных школ. Запланировано строительство 188 школ. По дошкольному образованию - свыше 300 детских садов появится в Алматы. В здравоохранении будет построено 65 поликлиник, три больницы и 33 физкультурно-оздоровительных комплекса. Особое внимание будет уделено внедрению в городе принципов Smart City за счет развитой телекоммуникационной инфраструктуры", - цитирует Саудова портал Zakon.kz.
Напомним, 25 января в Алматы начались общественные обсуждения генплана города Алматы до 2040 года.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения.