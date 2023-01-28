Новый генплан Алматы: горожане предлагают снести ряд новостроек

Граждане ЕАЭС смогут пребывать в РК не более 90 дней в течение 180 дней

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 27 января вступают в силу обновленные миграционные правила. Иностранцы больше не смогут обнулить сроки пребывания в Казахстане.





Согласно введенным изменениям в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в Казахстане 30 дней, сообщает пресс-служба МВД РК. Но в течение 180 дней (шести месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.





Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.





Отмечается, что в прежней редакции правил этот вопрос не был урегулированным, и иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым "обновить сроки пребывания".





В ведомстве подчеркнули, что правила, ограничивающие пребывание в стране, не будут действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу.





Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 закона "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Согласно закону "О правовых актах" действие нормативно правого акта не распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Таким образом, внесенные изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в Казахстан с 27 января 2023 года", - сообщили в МВД.





В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания Пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статье 48 закона "О миграции населения".