В Алматы начались общественные обсуждения генплана города Алматы до 2040 года
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Акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. В первый день проект стратегического документа обсудили с участием экспертов, представителей общественности и акимов всех районов города.
Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. За это время площадь города выросла более чем вдвое - с 33 898 га до 70 348 га, население Алматы увеличилось до 2,1 млн человек. Город стал центром агломерации, изменилась его экономика. Двукратное увеличение города негативно отразилось на уровне обеспеченности районов социальной, инженерной, транспортной и прочей инфраструктурой, сообщает акимат города Алматы.
Проведены беспрецедентные в практике градостроительного проектирования общественные обсуждения корректировки генерального плана города: на протяжении пяти месяцев проведено 26 обсуждений, в которых приняли участие более 120 человек, получено 510 предложений и замечаний, из которых по итогам обсуждений 127 предложений вошли в окончательные материалы корректировки", - рассказывает Жанат Айтлеу,
руководитель отдела ТОО «НИИ «Алматыгенплан».
Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре. Именно поэтому в прошлом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева была начата работа над новым генеральным планом города с установлением временного горизонта его реализации до 2040 года.
Разработка нового генерального плана тесно связана с "Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Основные цели генерального плана - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.
Во время разработки документа специалисты использовали передовые цифровые технологии и мировой опыт проектирования (Space Syntax). Инструменты моделирования прогнозируют социальные, экономические и экологические последствия развития и то, как они отражаются на мобильности, стоимости земли и здоровье людей.
Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом опыта и практик ведущих городов мира для формирования гармоничного мегаполиса, наиболее эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы, досуга горожан и гостей города.
Для достижения этой цели в Алматы планируется развитие 5 новых полицентров. Городская среда в них будет формироваться по образцу исторического центра Алматы - с плотной сеткой улиц и застройкой человеческого масштаба.
На этапе планирования предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и "выравнивания" благосостояния горожан. Внимание будет уделено и историческому центру, культурное и историческое значение которого будет сохранено, при этом проведена программа ревитализации микрорайонов, построенных в советский период.
В результате принятия и реализации нового генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит:
- наилучшую связанность улиц с минимальным количеством Т-образных перекрестков;
- районы проживания за счет пространственной интегрированности и связанной сети улиц не изолируются друг от друга и от исторического центра, что позволит легко перемещаться в любую другую точку города. Ожидается, что увеличение транспортной связанности по направлениям север - юг, восток - запад, а также рост количества и качества выделенных полос для общественного транспорта приведут к увеличению ежедневных поездок на общественном транспорте в 1,6 раз - до 2,3 млн;
- плотность улиц с кварталами не более 5 га (10-15 км на км2);
- экономически эффективную плотность застройки (120 чел/га);
- беспрерывную пешеходную инфраструктуру "от двери до двери" (в 2023 году планируется реконструкция пешеходного пространства от аэропорта до парка Первого Президента по существующим улицам общей протяженностью 25 км);
- сеть связанных зеленых пространств (скверы, парки, аллеи, набережные рек, променады);
- сокращение дефицита ученических мест до 2040 года с планируемым введением в эксплуатацию свыше 90 школ;
- создание около 180 тысяч рабочих мест (до 2025 года - 65 тысяч), из них оценочно 30% в социальной сфере и службах жизнеобеспечения (медики, преподаватели, полицейские, пожарные и пр.), 70% - специализированные рабочие места.
В соответствии с принципом обеспечения всем необходимым в шаговой доступности будет закладываться качественная инженерная и транспортная инфраструктура.
В результате принятия и реализации нового генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит около 180 тысяч рабочих мест (до 2025 года – 65 тысяч), из них оценочно 30% в социальной сфере и службах жизнеобеспечения (медики, преподаватели, полицейские, пожарные и пр.), 70% - специализированные рабочие места. Это один из основополагающих факторов, которые должны создать условия для устойчивого экономического роста и социальной стабильности в Алматы", - поделился Святослав Мурунов, специалиста центра прикладной урбанистики.
В настоящее время проект генерального плана города Алматы до 2040 года прошел процедуру согласования с государственными органами и коммунальными службами города и направлен на рассмотрение экспертной комиссии, созданной приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Получены замечания экспертов и локальные заключения по некоторым разделам.
Всего в первый день общественных обсуждений экспертами и представителями общественности озвучен ряд предложений и замечаний, следующая встреча состоится завтра, 26 января. В третий день - 27 января - планируется провести обсуждения с участием жителей всех восьми районов города.
Для устойчивого сохранения экологического баланса будет создан устойчивый "экологический" каркас города, который объединит городскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие. В него войдут новые рекреационные зоны и "озелененный" речной коридор, пересекающий город от предгорий до низин и поддерживающий естественную вентиляцию города", - сообщила Айнур Сарбаева, заместитель генерального директора НИИ "Алматыгенплан".
Кроме того, с целью улучшения проветриваемости и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере будут приняты решения по дальнейшей застройке города с учетом розы ветров для исключения рисков нарушения воздушной циркуляции. Будут внесены коррективы в генеральный план застройки с учетом ветрового режима.
Существующий зеленый фонд города (около 26 тысяч га) в среднем в год собирает до 1,3 млн тонн пыли, производит до 16 тысяч тонн кислорода. Отсюда можно сделать вывод - наиболее эффективным мероприятием по снижению негативного влияния выбросов будет сохранение и дальнейшее устойчивое развитие зеленого фонда.
Активная работа по озеленению позволит нам вернуть южной столице звание города-сада, о котором говорил глава государства во время визита в Алматы.