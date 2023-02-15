В школах Казахстана планируют ввести лицензированную охрану  

В компании "АрселорМиттал Темиртау", на балансе которой состоит трамвайный парк, заявили, что содержать этот вид транспорта нерентабельно

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Темиртау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау временно прекратили движение трамваев. В компании "АрселорМиттал Темиртау", на балансе которой состоит трамвайный парк, заявили, что содержать этот вид транспорта нерентабельно.





За последние десятилетия предприятие трамвайного парка стало нерентабельным. Оплата проезда не взимается с работников АО "АрселорМиттал Темиртау", для других категорий пассажиров оплата предусмотрена в минимальном размере, однако для поддержания работоспособности трампарка необходимы колоссальные затраты. Сегодня трамвайные вагоны нуждаются в полной замене, так как нынешнее их состояние не отвечает требованиям безопасности и комфортным условиям", - заявили в пресс-службе компании.





В компании сообщили, что принято решение приостановить трамвайное движение и провести техническое обследование подвижного состава. Там также посетовали, что неизвестные лица похитили 600 метров кабеля контактной сети.





В этой связи во избежание рисков хищения было принято решение провод, оставшийся на опорах, демонтировать, описать и складировать. Это позволит в будущем при возобновлении работы трамвайного парка использовать этот провод", - заявили в АМТ.





В настоящее время проводится техническое обследование трамвайного парка. Оно включает в себя обследование всей инфраструктуры парка, подвижного состава, рельсового хозяйства и контактной сети. Также будут обследованы здания и сооружения трамвайного парка.





Пока будет вестись техническое обследование и последующая разработка проекта модернизации трампарка, весь персонал трамвайного парка будет продолжать свою работу с сохранением текущей заработной платы.





Работники задействованы внутри депо для профилактики и текущих ремонтов вагонов, содержании путей и инфраструктуры трампарка, а также в перевозках на автобусах.





После завершения техобследования, проведения экспертизы и подготовки проекта модернизации трамвайный парк планируется передать на баланс акимата Темиртау.





Напомним, в 2015 году трамваи убрали в Алматы. Причиной якобы стал ряд резонансных ДТП с участием электротранспорта. С улиц также убрали рельсы. Но по результатам проведенного после ДТП обследования выяснилось, что трамвайный парк находился в аварийном состоянии. На его ремонт требовались большие деньги, причем менять пришлось бы не только сами вагоны, но и рельсы. Именно этим власти города мотивировали решение убрать трамваи.





В прошлом году на встрече с общественностью Павлодарской области президент Касым-Жомарт Токаев назвал трамвай символом Алматы.





В Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города", - заявил президент





При этом, по словам президента, во многих городах Европы, причем в развитых городах, трамваи ходят беспрепятственно.





Это очень экологичный и удобный транспорт, которому отдают предпочтение многие местные жители. Необходимо продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновления составов", - сказал глава государства.