Более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной - МВД

Сейчас администрация школ сама принимает решение, кто будет обеспечивать безопасность в учебном заведении, лицензированная охрана или сторожа и вахтеры

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из 6702 школ и 5585 детских садов лицензированной охраной обеспечены 3404 школы и 1371 детский сад, сообщил на - В Казахстане из 6702 школ и 5585 детских садов лицензированной охраной обеспечены 3404 школы и 1371 детский сад, сообщил на брифинге в Министерстве внутренних дел заместитель начальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью МВД Серик Куспанов.





3298 школ и 4214 детских садов в настоящее время действуют без лицензированной охраны", - сообщил Куспанов.





Еще 2050 школ и 790 детских садов охраняются с помощью системы тревожной сигнализации, то есть путем выезда мобильных групп оперативного реагирования.





Остальные объекты охраняются посредством физической охраны либо в совокупности с тревожной сигнализацией", - рассказал спикер.





Он отметил, что сейчас администрация школ сама принимает решение, кто будет обеспечивать безопасность в учебном заведении, лицензированная охрана или сторожа и вахтеры. Этот вопрос зависит от местного финансирования.









Куспанов подчеркнул, что охранники лицензированных охранных организаций в отличие от вахтеров, сторожей и служб безопасности вправе использовать огнестрельное оружие и спецсредства: наручники, резиновые дубинки и т.д.





К тому же охранники предварительно проходят обучение в специализированных учебных центрах, где сдают экзамены по огневой, правовой, физической подготовкам и другим дисциплинам", - рассказал Куспанов.





Также к руководителям и охранникам охранных организаций предъявляется ряд квалификационных требований, согласно которым они не должны быть судимыми, привлеченными к административной ответственности в течение года, ранее уволенными по отрицательным мотивам и т.д.





По словам Купсанова, на 1 января 2023 года в стране зарегистрировано 3607 частных охранных организаций, в которых работают 94 511 охранников.





Дополнено 20.02.2023, 16.45





В Казахстане определят требования к охране школьных объектов, сообщает пресс-служба КазСтандарта МТИ РК.





Сегодня образовательные учреждения уже проводят мероприятия по обеспечению безопасности на основании приказа министра образования и науки Республики Казахстан утверждена "Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, Министерства образования и науки Республики Казахстан и объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки".





Подчеркивается, что для расширения требований по регулированию охранной деятельности в 2023 году уже запланирована разработка национального стандарта СТ РК "Обеспечение безопасности образовательных организаций. Охрана школьных объектов, образовательных и профессиональных организаций. Общие требования".





Защита жизни и здоровья детей одна из главных задач государства. Охрана школ или детских садов требует особого подхода. Как показывает практика, в местах массового скопления детей и молодежи очень высок риск разного рода происшествий, именно поэтому разработка данного стандарта является необходимой", - отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.





В стандарте планируется установить общие положения по организации охраны на объектах образования и к обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов.





Напомним, после инцидента в школе Петропавловска заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной. По его словам, перед акиматами стоит задача, чтобы все школы были оснащены видеокамерами. В городах и районных центрах, где есть интернет, должен быть выход на центр оперативного управления полиции для безопасности детей.





Напомним, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска.





В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.





После инцидента двух школьников госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.



