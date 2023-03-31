В Алматы осудили организаторов незаконных азартных игр в социальной сети

Они принимали ставки в TikTok за онлайн азартные игры

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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ Алматы пресечена деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети. Они привлечены к ответственности.





По данным АФМ, жители Алматы принимали ставки в TikTok за онлайн азартные игры с приемом денег и выдачей выигрыша через банковские переводы.





В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях организовали незаконный игорный бизнес в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге. Подсудимые, двое жителей Алматы, признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы", - говорится в сообщении АФМ.





Кроме того, в суде рассматривается дело в отношении 4 лиц с аналогичными правонарушениями в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере.





В ведомстве напомнили, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам закона РК "Об игорном бизнесе".