05.04.2023, 09:52 80326
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений на территории Китая
Рассказать друзьям
Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи за прошедшие сутки зарегистрировали несколько землетрясений на территории Китая.
По данным Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК, два землетрясения зарегистрированы 5 апреля и еще два - 4 апреля. Сведений об их ощутимости по шкале МSК-64 нет.
В частности, сетью сейсмических станций 5 апреля 2023 года в 07.37 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 557 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 40.72° с.ш. 82.74° в.д. Глубина 5 км.
Также 5 апреля в 02.26 произошло землетрясение в 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 41.94° с.ш. 81.49° в.д. Глубина 20 км.
Кроме того, вчера, 4 апреля в 21.59 произошло землетрясение в 538 км на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 38.86° с.ш. 74.07° в.д. Глубина 10 км.
Еще одно землетрясение зарегистрировано в 286 км на юг от Алматы 4 апреля в 07.26. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 40.65° с.ш. 77.33° в.д. Глубина 5 км.
новости по теме
05.04.2023, 17:10 51631
В Казахстане временно приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в спецЦОНах
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане временно приостановлен прием документов по легализации иностранных автомобилей в специализированных центрах обслуживания населения, сообщает НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан".
В связи с некорректной работоспособностью информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК по Казахстану временно приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в спецЦОНах", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ответственные службы работают над восстановлением работоспособности системы.
О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
05.04.2023, 15:44 60581
Летнюю террасу кафе в центре Алматы сносят по решению суда
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В центре города Алматы летнюю террасу кафе Lova Kitchen сносят по решению суда, информирует пресс-служба акимата города.
По поручению акима города Алматы Ерболата Досаева управлением градостроительного контроля города Алматы проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что летняя терраса располагается в незаконно возведенной пристройке.
Кроме того, при строительстве террасы была захвачена часть тротуара на территории госфонда.
Управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к административной ответственности по статьям 316 части 1, 321, 323 КоАП. Также в отношении ТОО "Камкор-Центр" были приняты меры по статье 319 КоАП с направлением материала в суд для принятия процессуального решения. Постановлением СМСпоАП от 27.12.2022 года ТОО "Камкор-Центр" привлечен к административной ответственности по статье 319 КоАП РК и подвергнут взысканию административного штрафа с принудительным сносом незаконно возведенного строения", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что собственник данное решение оспорил, однако постановлением Алматинского городского суда постановление СМСпоАП оставлено без изменений.
Сегодня начался снос незаконно возведенного объекта в присутствии судебных исполнителей", - добавили в акимате.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
05.04.2023, 11:18 74166
Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам
Рассказать друзьям
Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая с докладом в мажилисе по законопроекту о ратификации Соглашения между правительством РК и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории РК, министр по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильин заявил о необходимости усилить требования к застройщикам.
Юрий Ильин напомнил, что более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений.
К счастью, за последние столетия на территории Казахстана не было катастрофических разрушительных землетрясений, но это не говорит о самоуспокоении", - отметил глава МЧС.
Он отметил, что в структуру МЧС передан Институт сейсмологии, который на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом в вопросах прогноза землетрясений и развития мониторинга.
По поручению главы государства, прежде всего, в Алматы за счет местного бюджета до конца года будет передано более 30 станций, которые помогут более детально проводить анализ рисков землетрясений. Я думаю, что подобная работа должна распространиться на все сейсмоопасные регионы, мы будем в дальнейшем этот вопрос прорабатывать, чтобы была развита сеть сейсмостанций", - цитирует министра портал "Казправда".
Ильин подчеркнул важно разработать систему раннего оповещения.
Мы заявили на международном уровне о том, что сейчас мы предлагаем развивать систему раннего оповещения. В чем она заключается? Мы знаем примерно точки эпицентров, где возможно произойдут землетрясения, если там будут размещаться датчики, позволяющие зафиксировать возникновение предпосылки к землетрясению, автоматически должны передавать сигнал на систему оповещения городов и населенных пунктов для того, чтобы предупредить население. Возможно, даже десятки секунд по времени добегания сейсмической волны с эпицентра до населенных пунктов позволят спасти не одну жизнь", - сказал министр.
Юрий Ильин добавил, что в Казахстане усилены нормы проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах. Неукоснительное их соблюдение - обязанность прежде всего проектных организаций и застройщиков.
Но тем не менее вы сами выезжаете в регионы и видите, что нужно обращать внимание не только на крупные города, но и населенные пункты, в которых проживают наши граждане. А зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены в том числе из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении. Здесь большой спектр работы, который нам предстоит решать, и, наверное, потребует больших и финансовых средств, и возможно, пересмотра законодательства в целях ужесточения требований к застройщикам, непосредственно ведущим работы в сейсмоопасном регионе", - приводит слова Ильина портал Zakon.kz.
Министр считает, что поскольку МЧС отвечает за вопросы безопасности, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, ведомству необходимо возвращать норму, наделяющую полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов.
Зачастую мы приходим только через год на объект, который построили, там есть такие нарушения капитального характера, которые просто невозможно уже исправить", - высказался глава МЧС.
По итогам заседания депутаты мажилиса одобрили законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан".
Напомним, независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года. По ее словам, генплан предусматривает еще больший рост застройки, причем высокоэтажной.
05.04.2023, 10:51 75886
Строительство на терренкуре в Алматы приостановлено Дополнено
В отношении собственника инициируется внеплановая проверка
Рассказать друзьям
Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акимате Алматы прокомментировали ситуацию с земельным участком на терренкуре, передает корреспондент агенства.
Земельный участок площадью 0,3083 га с целевым назначением ИЖС по адресу: г. Алматы улица Рубинштейна, 38/1 предоставлен в частную собственность на основании решения акима города Алматы №923/157 от 17 октября 2000 года. 29 июня 2022 года на основании гражданско-правовой сделки земельный участок выкуплен. В декабре 2022 года земельный участок сегментирован (разделен) на два независимых земельных участка площадью 0,1078 га", - поделились подробностями в акимате.
При этом, согласно плану детальной планировки района участок площадью 0,1078 га расположен в зоне усадебной застройки (Ж-1), участок площадью 0,2005 га находится в водоохранной полосе (зона Р-4), где запрещено строительство коммерческих и жилых объектов. Водоохранная полоса вдоль терренкура составляет 35 метров в обе стороны от уреза воды, отметили в пресс-службе.
3 апреля 2023 года инспектором управления градостроительного контроля все строительно-монтажные работы (демонтаж существующего строения) на участке площадью 0,1078 приостановлены. Демонтажные работы собственником начаты без получения решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов", - проинформировали в акимате.
В настоящее время в отношении собственника инициируется внеплановая проверка, по результатам которой будут приняты административные меры с выдачей предписания о приостановлении строительно-монтажных работ и устранения допущенных нарушений.
Ввиду незаконно начатых строительно-монтажных работ акиматом города Алматы прорабатывается вопрос о недопущении выдачи предпроектной документации на строительство.
Кроме того, прорабатывается вопрос государственного изъятия смежного земельного участка площадью 0,2005 га путем выкупа в целях сохранения детской площадки и исключения нового строительства вдоль терренкура.
Дополнено 05.04.2023, 12.20
Вопрос изъятия данного земельного участка под государственные нужды будет рассмотрен на ближайшем заседании земельной комиссии города Алматы 7 апреля текущего года, добавили в акимате.
Напомним, жителей Алматы обеспокоило строительство на терренкуре. В акимате прокомментировали, что земельный участок находится в частной собственности, однако рассматривается вопрос по изъятию земельного участка под госнужды.
05.04.2023, 10:06 79041
В Алматы и Туркестанской области отменены госзакупки в общей сложности на 24 млрд тенге
Заказчики незаконно пытались повлиять на итоги конкурса
Рассказать друзьям
Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала 2023 года по актам прокуроров отменено 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 лиц, руководители 9 государственных организации привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на 5 млн тенге, сообщает прокуратура города Алматы.
В ведомстве рассказали, что заказчики продолжали незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляют им полную конкурсную документацию, выбирают неправильный способ закупок.
В текущем году, в целях прозрачности проведения госзакупок и недопущения коррупционных рисков применяется рейтинговая- бальная система (РБС). Система автоматически сопоставляет предложения, критерии, влияющие на конкурс, и определяет победителя, формируя протокол об итогах госзакупок по истечении срока представления заявок, без участия комиссии, т.е. исключая человеческий фактор. Однако, как установлено прокуратурой Алматы один из заказчиков необоснованно требовал у предпринимателей обязательное наличие подвида лицензируемой деятельности в сфере сетей электроснабжения, при строительстве автодорог. Тем самым, осуществлена незаконная попытка повлиять на итоги конкурса", - пояснили в прокуратуре города.
По акту надзора прокуратуры конкурс отменен, закупки проведены повторно с предоставлением равных условий всем потенциальным поставщикам.
Аналогично в Туркестанской области выявлены нарушения в деятельности отдельных заказчиков, участвующих в госзакупках.
Так, отделами жилищно-коммунального хозяйства Ордабасинского, Толебийского и Тюлькубасского районов неконкурентным способом, незаконно заключены договора госзакупок на сумму около 2 млрд тенге, они незаконно провели закупки из одного источника.
По актам прокуроров устранены более 100 нарушений законности, отменены незаконные госзакупки на сумму свыше 7 млрд тенге (неправильно выбран метод закупок, к участникам предъявлены необоснованные требования)", - рассказали в прокуратуре Туркестанской области.
Всего мерами прокуроров к различным видам ответственности привлечено более 50 должностных лиц, взыскано свыше 15 млн тенге в госбюджет, подытожили в областной прокуратуре.
05.04.2023, 09:21 80981
В Казахстане стартовала акция "Нерест": за рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период их нереста Министерством экологии и природных ресурсов на территории страны с 5 апреля по 5 июня проводится рыбоохранная акция "Нерест", сообщает Polisia.kz.
На акваториях каждого региона республики введены сроки запрета с учетом региональных особенностей.
По данным МВД РК, основное внимание сотрудников заинтересованных государственных органов будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства в период запрета, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции.
За нарушение данного запрета законодательством предусмотрена административная ответственность (по статье 383 "Нарушение правил рыболовства" КРКоАП) в виде штрафа в размере от 10 до 40 МРП, и уголовная ответственность (по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов") до трех лет лишения свободы. Министерство внутренних дел призывает граждан бережно относится к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон", - отметили в ведомстве.
04.04.2023, 17:20 113926
Запрещенную в России ЛГБТ-литературу намерены издавать в Казахстане
Литературу с запрещенной в России тематикой уже продают на казахстанских и белорусских сайтах
Рассказать друзьям
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Российские издательства, которым запретили выпуск литературы, содержащей пропаганду ЛГБТ, намерены наладить реализацию таких изданий в Белоруссии и Казахстане.
В частности, речь идет об издательстве, которое вопреки запрету выпустило книгу с пропагандой нетрадиционных отношений и теперь ищет пути выхода в книжные торговые сети СНГ, в том числе в Белоруссии и Казахстане, "чтобы не уничтожать уже отпечатанные тиражи, что убыточно при текущей ситуации", - сообщает Коммерсантъ.
В издательстве уточнили, что "уже работают с партнерами в СНГ и в дальнейшем планируют продавать книги через местные площадки", - пишет сайт.
Также издательство ищет русскоязычных авторов, готовых писать на темы ЛГБТ.
Коммерсантъ" убедился, что литературу из портфеля издательства можно найти на казахстанских и белорусских сайтах.
В книжных сетях этих стран книги пока не представлены", - сообщает сайт.
Напомним, закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, кино, рекламе и СМИ вступил в силу в России 5 декабря 2022 года. За его нарушения физлицам грозит штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам - до 800 тыс. руб., а юрлицам - до 5 млн руб.
04.04.2023, 12:35 86891
Алматинцы обеспокоены строительными работами на Терренкуре
Фото: facebook/Сергей Чикин
Рассказать друзьям
Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Алматы обеспокоены строительными работами на Терренкуре, передает корреспондент агентства.
Пару недель недель назад на Терренкуре, излюбленном месте прогулок горожан, начались строительные работы - уже появился огромный забор (…) Сегодня там должны начать снос спортивной площадки с баскетбольным полем, турниками и теннисным столом. Вчера местные жители устроили сбор подписей", - написал на своей странице в Сети Сергей Чикин.
В акимате Медеуского района прокомментировали публикацию, сообщив, что данный участок находится в частной собственности.
Разрешительные документы на строительство не выдавались. В настоящий момент рассматривается вопрос по изъятию земельного участка под госнужды с дальнейшим сохранением спортивной площадки", - проинформировали в акимате.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
Читаемое
06.04.2023, 08:20В правительстве рассмотрели меры по повышению эффективности разработки месторождений 06.04.2023, 08:092811В 74 километрах от Алматы произошло землетрясение 06.04.2023, 09:282611Токаев назначил национального координатора по вопросам деятельности ШОС 06.04.2023, 09:342081Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК 06.04.2023, 09:081111Казахстан подал иски к партнерам по двум месторождениям нефти - СМИ 01.04.2023, 12:05200976Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 01.04.2023, 11:07177401Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 01.04.2023, 09:13165831Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь165101Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь 31.03.2023, 20:49162131Синоптики представили прогноз по паводкам 18.03.2023, 14:26240461В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26225316Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 16.03.2023, 19:02224606Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 19:03223946Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 14.03.2023, 16:53220746Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?