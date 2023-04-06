Казахстанские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений на территории Китая

Сведений об их ощутимости нет

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Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи за прошедшие сутки зарегистрировали несколько землетрясений на территории Китая.





По данным Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК, два землетрясения зарегистрированы 5 апреля и еще два - 4 апреля. Сведений об их ощутимости по шкале МSК-64 нет.





В частности, сетью сейсмических станций 5 апреля 2023 года в 07.37 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 557 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 40.72° с.ш. 82.74° в.д. Глубина 5 км.





Также 5 апреля в 02.26 произошло землетрясение в 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 41.94° с.ш. 81.49° в.д. Глубина 20 км.





Кроме того, вчера, 4 апреля в 21.59 произошло землетрясение в 538 км на юго-запад от Алматы. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 38.86° с.ш. 74.07° в.д. Глубина 10 км.





Еще одно землетрясение зарегистрировано в 286 км на юг от Алматы 4 апреля в 07.26. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 40.65° с.ш. 77.33° в.д. Глубина 5 км.