Многодетные семьи и инвалиды получили в аренду квартиры без электричества и газа в Шымкенте

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Шымкент. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Арендные квартиры без света и газа выдали шымкентским инвалидам и многодетным. Выяснилось, что застройщик протягивал коммуникации к многоэтажке без разрешения.





Квартиры в многоэтажках на правах аренды получили инвалиды и многодетные семьи в районе Шымсити. Оказалось, что в новостройке не проведен газ, а вода и электричество пропадают едва ли не каждый день, сообщает телеканал КТК





Выяснилось, застройщик возвел дом без необходимых разрешительных документов. И теперь ему предстоит все исправлять. Жильцов предупредили, что света не будет как минимум до конца месяца.





Начали выяснять, почему свет отключили. Оказалось, что у нас даже лицевого счета нет. И теперь говорят, что ближайшие 20 дней электричество не подадут. Предъявляем претензии застройщику, а он отвечает, что нам его еще и благодарить надо, что построил этот дом. "Кому не нравится, пусть в элитный дом, - говорит, - переезжает!" - пожаловалась местная жительница.





По информации телеканала, данное арендное жилье они получили, простояв много лет в очереди. Кроме всего прочего, у людей есть жалобы и на качество строительства. Утверждают, что зимой невыносимо холодно. А для инвалидов вообще нет никаких условий.





В акимате сообщили, что газ подключат, когда заселятся все пять многоэтажек. Электричество обещают в ближайшие дни, несмотря на проблемы с документами.





В течение этой недели мы приведем в порядок все документы. Пройдем в каждую квартиру и заактируем все недочеты. Дальше уже на основании этого будем проводить работу и исправлять", - сказал руководитель управления строительства акимата Шымкента Мадияр Байымбетов.





Чиновники заверили, застройщик устранит все недочеты. Гарантийный срок действует до конца этого года. Поэтому строительная компания за свой счет снова проведет все необходимые ремонтные работы.



