Генконсул КНР в Алматы ответила на вопрос об оформлении водительской визы в Китай

Посольство и генеральное консульство КНР в РК принимают к рассмотрению заявления на оформление визы в соответствии с нотами и списками водителей

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй ответила на вопрос об оформлении водительской визы в Китай.





Согласно соответствующему соглашению между Китаем и Казахстаном обе стороны должны на основании дипломатических нот оформлять многократные годовые визы для водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки через Китай и Казахстан", - написала Цзян Вэй на своей странице в Сети.





Она подчеркнула, что казахстанские транспортные компании должны заранее подавать заявку на получение квалификации в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и направлять уведомление Министерству иностранных дел РК.





Также посольство и генеральное консульство КНР в РК принимают к рассмотрению заявления на оформление визы в соответствии с нотами и списками водителей, полученными от МИД РК или представительства МИД РК в городе Алматы.





Как сообщила Цзян Вэй, в настоящее время генеральное консульство принимает заявления на визы каждый рабочий день. С начала этого года уже выдано 2250 водительских виз, что на 65% больше, чем до пандемии.





По статистике, к настоящему времени около 4500 казахстанских водителей имеют действующие многократные визы в Китай. Ожидается, что к 1 июля текущего года количество водительских виз, выдаваемых генеральным консульством, превысит 8000.





Хотела бы отметить, что беспрепятственная приграничная торговля между Китаем и Казахстаном имеет ключевое значение для увеличения объема двусторонней торговли и руководители на высоком уровне обеих стран уделяют этому большое внимание. Я очень рада видеть, что компетентные органы РК недавно уже выяснили причины загруженности портов и приняли необходимые меры по оптимизации процесса", - добавила она.





Также генконсул выразила уверенность в том, что совместными усилиями компетентных органов обеих сторон передвижение товаров и людей на границе между двумя странами будет еще более свободным и удобным.