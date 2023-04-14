Спортсменам и тренерам будут платить пожизненные выплаты в Казахстане

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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан подготовило проект приказа об утверждении правил выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установлении их размеров, передает корреспондент агентства.





Правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам определяют порядок выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, говорится в документе





Материальное обеспечение выплачивается следующим спортсменам и тренерам, являющимся гражданами Республики Казахстан, имеющим трудовой стаж не менее двадцати лет в области физической культуры и спорта на территории Республики Казахстан:





1) спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта;





2) тренерам, подготовившим вышеуказанных спортсменов.





Отмечается, что за подготовку одного и того же спортсмена материальное обеспечение выплачивается одному тренеру. В случае повторного выполнения спортсменом установленных требований материальное обеспечение также выплачивается другому тренеру.





Материальное обеспечение выплачивается за счет средств республиканского бюджета через бюджетные программы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта.





Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:





1) спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, - 100 месячных расчетных показателей;





2) тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, - 100 месячных расчетных показателей.





Лицам, имеющим одновременно право на получение материального обеспечения по нескольким основаниям, установленным пунктом 1 настоящих правил, материальное обеспечение выплачивается только по одному из оснований по наивысшему размеру.