13.04.2023, 12:31 33681
Спортсменам и тренерам будут платить пожизненные выплаты в Казахстане
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан подготовило проект приказа об утверждении правил выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установлении их размеров, передает корреспондент агентства.
Правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам определяют порядок выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, говорится в документе.
Материальное обеспечение выплачивается следующим спортсменам и тренерам, являющимся гражданами Республики Казахстан, имеющим трудовой стаж не менее двадцати лет в области физической культуры и спорта на территории Республики Казахстан:
1) спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта;
2) тренерам, подготовившим вышеуказанных спортсменов.
Отмечается, что за подготовку одного и того же спортсмена материальное обеспечение выплачивается одному тренеру. В случае повторного выполнения спортсменом установленных требований материальное обеспечение также выплачивается другому тренеру.
Материальное обеспечение выплачивается за счет средств республиканского бюджета через бюджетные программы уполномоченного органа в области физической культуры и спорта.
Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:
1) спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, - 100 месячных расчетных показателей;
2) тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, - 100 месячных расчетных показателей.
Лицам, имеющим одновременно право на получение материального обеспечения по нескольким основаниям, установленным пунктом 1 настоящих правил, материальное обеспечение выплачивается только по одному из оснований по наивысшему размеру.
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13.04.2023, 14:48 30551
В Алматы по решению суда сносят крупный ресторан
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда сносят крупный ресторан, расположенный в микрорайоне Акжар Наурызбайского района, информирует пресс-служба акимата города.
Как сообщили в пресс-службе, управлением градостроительного контроля города Алматы в ходе внеплановой проверки было установлено, что ресторан был возведен без разрешительных документов на строительство.
В отношении собственника принимались административные меры по статьям 316, часть 1, 321, 463, часть 1, Кодекса РК об административных правонарушениях и выдано представление об устранении выявленных нарушений. По истечении срока собственник требования не исполнил, и управлением было подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возведенного объекта", - заявили в акимате.
Сообщается, что 26 августа 2022 года решением суда исковое заявление удовлетворено в полном объеме, однако ответчик подал апелляционную жалобу. 19 октября 2022 года постановлением городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
13 апреля 2023 года в присутствии судебных исполнителей начался снос ресторана", - добавили в пресс-службе.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
13.04.2023, 11:04 36656
Крупную партию контрабандных лекарств выявили на таможне Алматы
Таможенная стоимость товаров составила 43,4 миллиона тенге
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе таможенного досмотра в марте 2023 года должностными лицами таможенного поста "Жетысу" ДГД по Алматы совместно с сотрудниками ДЭР по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры был пресечен контрабандный ввоз лекарств из Индии.
Под видом "биологически активной добавки к пище" в количестве 54 449 штук весом нетто 356 кг пытались ввести партию готовых лекарственных средств (в виде таблеток)", - сообщает пресс-служба ДГД по Алматы.
В результате таможенной экспертизы установлено, что незаявленный товар является "лекарственным средством" и предназначен для использования в терапевтических целях. Он был расфасован и упакован в дозированной лекарственной форме для розничной продажи.
Согласно произведенным расчетам, таможенная стоимость товаров составила 43,4 миллиона тенге. Сумма ущерба в бюджет составила 5,2 миллиона тенге. В действиях участника внешнеэкономической деятельности усматриваются признаки нарушения, предусмотренного статьей 234 УК РК "Экономическая контрабанда", в связи с чем материал направлен в ДЭР по Алматы для дальнейшего принятия процессуального решения", - уточнили в департаменте.
Только с начала 2023 года департаментом по результатам таможенного досмотра выявлено 780 фактов нарушения таможенного законодательства, сумма штрафа составила 6,4 миллиона тенге, дополнительно доначислено и взыскано таможенных платежей и налогов на сумму 82,2 миллиона тенге.
13.04.2023, 10:53 37546
В Алматы улицу Жубанова пробьют до границы города
Для этих целей выкупят более 300 участков
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы улицу Жубанова пробьют до границы города. Об этом на встрече с населением Ауэзовского района сообщил аким города Ерболат Досаев.
Получено положительное заключение госэкспертизы ПСД на пробивку улицы Жубанова (от улицы Момышулы до границы города). Определены 307 участков, подлежащих выкупу (план выкупа на 2023 год - 50 участков), на сегодня ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации (срок завершения - май текущего года)", - сказал аким города.
Он отметил, что это будет способствовать развитию Ауэзовского района, снижению транспортной нагрузки и улучшению качества обслуживания общественным транспортом.
Также, по словам акима, продолжится работа по среднему и ямочному ремонту дорог. На этот год запланирован средний ремонт 14 улиц и сквозных проездов общей протяженностью 12,8 км. Работы начнутся в мае и будут завершены в ноябре.
В рамках децентрализации текущий ремонт дорог с этого года будет проводиться районными акиматами. По Ауэзовскому району запланирован ремонт общей площадью 23 тысячи м2 (сумма - 250 млн тенге)", - пояснил Досаев.
13.04.2023, 09:46 39316
Хищения на 45,5 млн тенге выявлены на предприятии "Богатырь Көмір" в Экибастузе
Фото: samruk-energy.kz
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Экибастуз. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области.
Директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО, которые на системной основе совершали хищения товаро-материальных ценностей, причинив материальный ущерб на сумму 45,5 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе АФМ.
Сообщается, что преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитации их установки. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали.
Данные лица задержаны, похищенные двигатели и КПП на грузовые автомашины изъяты. В связи с их полным раскаянием и признанием вины судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде домашнего ареста. По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в АФМ.
12.04.2023, 16:21 67376
Безвизовый режим планируют ввести между Казахстаном и Китаем
Принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между РК и КНР
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Граждане государства одной из договаривающихся сторон могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой договаривающейся стороны только через открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска государства другой договаривающейся стороны и должны соблюдать законодательство государства пребывания в отношении въезда, выезда и транзита другой договаривающейся стороны", - сообщается в тексте документа.
Также в пояснительной записке подчеркивается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.
Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не повлечет негативных последствий на обеспечение национальной безопасности", - отмечается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году стало известно, что Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая.
12.04.2023, 08:54 86736
С момента первого в истории полета человека в космос исполняется 62 года
Фото: Ревизор.ru
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Байконур. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. В этот день в 09.07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток".
Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль "Восток" с человеком на борту. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения космоса и ставший одним из самых известных людей XX века.
Продолжительность полета составила 1 час 48 минут. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, вел наблюдения в иллюминаторы, контролировал работу систем корабля, сообщает historyrussia.org.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР, в Саратовской области. Как и планировалось, на высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Приземлился Юрий Гагарин в 10.55 по московскому времени.
Знаменательным пуском руководили Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого полета человека в космос был утвержден День космонавтики.
Позже космонавт Герман Титов предложил учредить День космонавтики как в Советском Союзе, так и во всем мире. В ноябре 1968 года на генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. А 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция, которой 12 апреля провозглашалось Международным днем полета человека в космос, пишет kp.ru.
Это событие - колоссальный шаг для всего человечества, открывший людям управляемое исследование космоса.
12.04.2023, 08:13 88141
Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области Дополнено
Он призвал сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации
Фото: скриншот из видео из соцсетей
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Актау. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким региона Нурлан Ногаев призвал жителей Мангистауской области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации.
Уважаемые мангистаусцы, дорогие земляки! В этой непростой ситуации мы должны проявить выдержку и не принимать эмоциональных решений. Нагнетание напряжения в обществе, нарушение закона и правовых норм приведет к дестабилизации обстановки и не будет способствовать решению возникшей проблемы. Уважаемые земляки, я обращаюсь к вам с призывом не допустить дестабилизации", - заявил Ногаев.
Он отметил, что ситуация должна решаться только в рамках закона.
Мы все хотим стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы также хотим жить в правовом государстве. Сейчас важно не пойти на поводу провокаторов. Нельзя давать повод деструктивным элементам для расшатывания ситуации. У нас одна цель - чтобы люди работали, получали достойную заработную плату, были уверены в завтрашнем дне, чтобы человеческое достоинство сохранялось и уважалось. Для нас всех крайне важным является удержать ситуацию в рамках правового реагирования. И мы должны работать над этим. Нам всем нужна стабильность на наших предприятиях!" - сказал аким.
Он призвал в священный месяц Рамазан быть вместе, быть сплоченными, едиными в сохранении стабильности и спокойствия.
Мы с вами прошли многое благодаря нашим совместным усилиям. Уверен, что и это мы тоже преодолеем вместе", - заключил глава региона.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане.
По информации портала "Sputnik Казахстан", рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором митинговавшие в Астане жанаозенцы сообщают, что отправляются домой.
По данным Sputnik.kz, представитель инициативной группы со стороны протестующих сообщил, что все рабочие сегодня возвращаются домой. Несколько человек останутся в Астане, чтобы решить проблемные вопросы с "КазМунайГазом".
Дополнено. 12.04.2023, 09.20
Как сообщили в пресс-службе КМГ, бывшие работники "БерАли Мангистау Company" освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company". Остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 8:57 по времени Астаны выехали поездом в Жанаозен", - проинформировали в компании.
11.04.2023, 18:53 114311
Казахстанцы смогут оформлять доверенности онлайн
Казахстан стал одним из первых государств в мире, которое перевело в цифровой формат данный вид нотариального действия
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития презентовали новый проект "Цифровой нотариат", который существенно упростит гражданам получение нотариальных услуг. Теперь у казахстанцев появилась возможность оформить доверенности в электронном виде, сообщает сайт главы правительства.
Таким образом, Казахстан стал одним из первых государств в мире, которое перевело в цифровой формат данный вид нотариального действия. На сегодняшний день нотариальное удостоверение доверенности в онлайн-режиме доступно только во Франции и Литве, говорится в информации.
Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в предвыборной программе заявил о необходимости создания соответствующей цифровой инфраструктуры на базе мобильного приложения Е-gov для взаимодействия государства с населением и бизнесом. Сегодняшний проект "Цифровой нотариат" - одна из работ в этом направлении. Мы и впредь совместно с госорганами продолжим реализацию полезных проектов по облегчению жизни казахстанцев", - отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.
По словам Азамата Ескараева, ранее для оформления доверенности требовалось физическое присутствие клиента для подписания и удостоверения документа нотариусом, то теперь нотариальная доверенность доступна гражданам через eGov Mobile, а в дальнейшем она появится и в ряде банковских приложений. Так называемая цифровая доверенность оформляется в режиме онлайн посредством видеосвязи клиента с нотариусом, проинформировал министр юстиции.
Для оформления цифровой доверенности необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile;
- заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП;
- осуществить видеозвонок нотариусу из приложения для подтверждения личности;
- оплатить услугу нотариуса по установленному тарифу;
- получить цифровую доверенность в разделе "Цифровые документы".
Оказать данную услугу сможет любой нотариус, свободный в момент обращения. Цифровую доверенность можно будет предъявлять во всех государственных инстанциях или по месту требования наравне с бумажным аналогом.
При этом в целях обеспечения безопасности используется ЭЦП с применением биометрических данных пользователя как при авторизации в приложении eGov Mobile, так и при подписании заявки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут выдавать электронные дубликаты документов об образовании. Также планируется автоматизировать весь процесс аттестации педагогов.
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13.04.2023, 09:46Хищения на 45,5 млн тенге выявлены на предприятии "Богатырь Көмір" в Экибастузе 13.04.2023, 10:5336401В Алматы улицу Жубанова пробьют до границы города 13.04.2023, 11:0435511Крупную партию контрабандных лекарств выявили на таможне Алматы 13.04.2023, 12:3132536Спортсменам и тренерам будут платить пожизненные выплаты в Казахстане 13.04.2023, 10:3530076Назначены начальники Службы антитеррора и Службы экономической безопасности 07.04.2023, 16:53173231Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 08.04.2023, 09:31162236Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая 07.04.2023, 15:08156976Пожар в Атырауской области потушили спустя 5 дней 08.04.2023, 14:05156251В домах жителей Балхаша постепенно возобновляется водоснабжение 08.04.2023, 09:21153651В Акорде был проведен ауызашар от имени главы государства 18.03.2023, 14:26248081В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 16.03.2023, 19:02234756Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 15.03.2023, 14:26232966Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 17.03.2023, 10:32217641ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 01.04.2023, 12:05204361Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле
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