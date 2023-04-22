Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 апреля в Алматы состоится Алматинский полумарафон, старт которого начнется в парке Первого Президента в 7.30 утра, финиш состоится на центральном стадионе в 12.00.





В связи с проведением мероприятия 23 апреля с 00.00 до 12.00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции, сообщили в городском акимате.





По информации ведомства, движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.00 23 апреля. Южная сторона будет перекрыта с 7.00 до 8.10.





Движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 7.15 до 09.40. Южная сторона будет свободна для передвижения.





Движение на участке дороги по проспекту Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая с 7.40 до 09.00 будет полностью перекрыто.





Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8.40 до 11.10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.





Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.50 до 09.30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.





Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 08.30 до 10.10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.





Рекомендованный маршрут для проезда к парку Первого Президента:





1) по улице Мустафина на юг до проспекта Аль-Фараби;





2) по улице Навои на юг до проспекта Аль-Фараби;





3) по улице Садыкова на север до проспекта Аль-Фараби;





4) по улице Дулати на север до проспекта Аль-Фараби;





5) по улице Саина на юг до проспекта Аль-Фараби;





6) по улице Розыбакиева на юг до проспекта Аль-Фараби.





Дополнено. 21.04.2023, 17.00





Также 23 апреля до 12.00 будет ограничено движение следующих троллейбусных маршрутов: № 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 25.