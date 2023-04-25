24.04.2023, 16:22 43936
Очередной строящийся комплекс в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки жилья
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы внесло в список нерекомендуемых для покупки жилья строящийся комплекс на улице Шашкина.
По информации управления градостроительного контроля, в результате мониторинга установлено, что на интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК "Maison" по улице Шашкина, 42/1. Однако целевое назначение данного земельного участка - для строительства и эксплуатации административного здания с подземным паркингом, а архитектурно-планировочное задание получено на строительство медицинского центра", - сообщили в управлении градостроительного контроля.
Отмечается, что управлением в отношении собственника по статье 316, часть 1, КоАП РК выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также подан иск в суд на принудительное приостановление строительно-монтажных работ.
Дополнительно управлением направлено письмо в департамент экономических расследований и департамент государственных доходов для принятия мер.
Напомним, перед покупкой недвижимости рекомендуется проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что три незаконных ЖК выявили в Алматы.
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25.04.2023, 16:23 2016
Малолетних детей без документов обнаружили на съемных квартирах в Петропавловске
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на съемных квартирах нашли малолетних детей без документов из соседней центральноазиатской страны.
18 апреля полицейские и сотрудники комитета нацбезопасности Казахстана нашли на съемных квартирах детей в возрасте от 5 до 15 лет. В проверенных семи квартирах находились малолетние дети из государства Центральной Азии. У детей не нашли никаких документов. Сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки организации незаконной миграции", - сообщает Петропавловск.news.
Владельца жилья проверят на причастность к предоставлению жилого помещения и оказание иностранцам услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории РК. Сейчас выясняют личности детей.
Напомним, в прошлом году в Экибастузе волонтеры обнаружили в неухоженной квартире четырех истощенных детей 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у них тоже не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.
После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Родители малышей отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
Стоит отметить, что приезжие из соседних республик иногда используют детей в качестве попрошаек. При этом детей могут специально "накачивать" алкоголем или наркотиками. Случается также, что малолетних детей продают за деньги.
Так, в Уральске за торговлю детьми задержана 31-летняя гражданка Республики Каракалпакстан. Молодая женщина продала своих двух детей 2018 и 2019 года рождения.
25.04.2023, 13:48 6841
Количество правонарушений в отношении детей и подростков выросло за год на 11%
Зарегистрировано 633 правонарушения в отношении несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале текущего года в отношении несовершеннолетних зарегистрировали 633 правонарушения - на 10,9% больше, чем годом ранее.
По данным Ranking.kz, в первом квартале 2022 года количество правонарушений в секторе показывало спад на 16,5%, до 571 случая, в 2021 году, напротив, показатель увеличился на 13,4%, до 684 случаев, а в 2020 году фиксировалось сокращение на 4% за год, до 603 случаев.
Больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировали в Туркестанской области: 67 случаев - на 6,3% больше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматинская область и Алматы: 58 и 53 случая соответственно.
В отношении детей чаще всего регистрировали правонарушения против личности: 329 случаев - на 6,3% меньше, чем годом ранее. Далее идут правонарушения против собственности и транспортные уголовные правонарушения. Среди часто встречающихся правонарушений в отношении детей также регистрировались половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Нередки были и случаи нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и кражи.
Кроме того, в первом квартале в стране зарегистрировали 13,3 тысячи уголовных правонарушений в отношении женщин - на 14,8% меньше, чем годом ранее. Уменьшение количества правонарушений в секторе регистрируется несколько лет подряд.
В региональном разрезе наибольшее количество правонарушений в отношении женщин было зафиксировано в Алматы: 2,6 тысячи случаев - на треть меньше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались столица и Алматинская область: 1,8 тысячи и 1,1 тысячи правонарушений соответственно.
В отношении женщин чаще всего совершались правонарушения против собственности: с начала года было зарегистрировано 11,5 тысячи случаев в секторе - на 14,5% меньше, чем годом ранее. Далее идут уголовные правонарушения против личности (732 случая, минус 27,2%) и транспортные уголовные правонарушения (368 случаев, плюс 1,7%). Женщины также страдали от мошеннических действий, краж, мелких хищений, нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонения от уплаты средств и т. д.
МВД и общественники обсуждают предложения по защите женщин и детей от насилия. Проект основан на анализе ситуации за прошедшие 5 лет и результатах социологического опроса граждан по проблемам безопасности и предложениям по их решению.
25.04.2023, 09:56 14501
Второго мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 26 апреля текущего года в городе Алматы стартует прием заявок от поставщиков для размещения государственного творческого и спортивного заказов, сообщили в акимате мегаполиса.
На сегодня завершена работа по переходу на новую информационную систему www.damubala.kz, предлагающую пользователям дополнительные возможности и удобства. С 3 марта 2023 года акимат Алматы передал полномочия для реализации государственного творческого заказа и государственного спортивного заказа районным акиматам. Передача координации госзаказов районам позволит избежать многих недочетов в процессе реализации программы. Например, были случаи приписок и некорректного отображения бесплатных секций и кружков", - говорится в сообщении ведомства.
С 9.00 26 апреля операторы запустят регистрацию заявок от предпринимателей на работу поставщиков в программе - как для тех, кто уже работал в ней ранее, так и для новых желающих.
С 18.00 2 мая родители смогут начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале.
В соответствии с пунктом 12 правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования рассмотрение заявок и распределение ваучеров завершится при полном распределении объема средств для государственного заказа, предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год.
Отмечается, что для родителей и поставщиков города Алматы работает служба поддержки разработчика платформы в Telegram: https://t.me/almatydamubala (для родителей), https://t.me/almatypostavshik (для поставщиков).
Дополнительные контакты для справок:
- управление спорта города Алматы: 2924167;
- управление культуры города Алматы: 2720317;
- аппарат акима Алатауского района города Алматы: 2998649;
- аппарат акима Алмалинского района города Алматы: 2725698;
- аппарат акима Ауэзовского района города Алматы: 3032558;
- аппарат акима Бостандыкского района города Алматы: 2755068;
- аппарат акима Жетысуского района города Алматы: 3842760;
- аппарат акима Медеуского района города Алматы: 2916494;
- аппарат акима Наурызбайского района города Алматы: 3074553;
- аппарат акима Турксибского района города Алматы: 2231115;
- разработчик платформы DamuBala: +77750075920.
25.04.2023, 09:14 16636
В Алматы в родительский день запустят дополнительные автобусы
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы для посещения кладбищ в родительский день для жителей города будут запущены дополнительные автобусы, которые будут курсировать с 07.00 до 20.00.
По данным управления городской мобильности Алматы, маршрут № 88 "ул. Кунаева" - "Западное кладбище" будет усилен дополнительными автобусами, пункт отправления улица Кунаева/Макатаева. Также будут запущены два дополнительных маршрута по направлениям "ЖД вокзал Алматы-1" - "Западное кладбище" и "ЖД мост Алматы-1" - "кладбище Нижняя пятилетка".
Кроме того, перевозчиками будет осуществлен 100% выпуск автобусов на маршрутах, которые курсируют возле кладбищ, а именно № 7, 13, 30, 31, 40, 50, 56, 57, 63, 69, 72, 74, 77, 80, 100.
Радоницу - родительский день христиане отмечают на девятый день после Пасхи, в этом году она выпала на 25 апреля. Это день поминовения усопших.
24.04.2023, 21:19 32631
Журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца
Его супругу Наргиз Северную поместили под домашний арест
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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца. Его супругу Наргиз Северную поместили под домашний арест, сообщает пресс-служба суда Алматы.
По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 22 апреля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Северного В. сроком на 2 месяца, то есть до 20 июня 2023 года", - говорится в сообщении суда.
Также постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования отклонено и применена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Северной Н. сроком на 2 месяца.
Напомним, журналистов подозревают в вымогательстве денег у руководителя одного из ТОО города.
24.04.2023, 17:23 41731
В Казахстан пытались незаконно ввезти самолет
Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
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Павлодар. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконный вывоз двухместного легкомоторного самолета в Казахстан пресекли омские таможенники. Авиатехнику пытались вывезти из России без разрешительных документов, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
Нарушение было выявлено мобильной группой таможни, остановившей для проверки фургон в районе пункта пропуска Ольховка. В прицепе таможенники обнаружили воздушное судно малой авиации российского производства.
Вес самолета, который планировали доставить получателю в Павлодар, составляет 300 кг, а стоимость - 3,4 млн рублей. Необходимые для вывоза товара документы перевозчик таможенникам предоставить не смог.
В связи с выявленным нарушением вывоз самолета был запрещен. Транспортное средство с товаром возвращено в Российскую Федерацию.
За I квартал 2023 года мобильные группы сибирских таможен задержали и вернули в Россию 86 товарных партий, ограниченных или запрещенных к вывозу за границу. Прежде всего это оборудование, запасные части, транспорт и техника.
24.04.2023, 10:21 55316
В Алматы начаты уголовные расследования по незаконному распределению земель и застройке предгорий
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2017 года с рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти и множество других нарушений выявило Агентство по противодействию коррупции по итогам проведения анализа коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорных районах.
Как пояснили в Антикоре, перевод земель осуществлялся без согласования с экологами, СЭС и пожарными. Публичные слушания не проводились. При этом действующий генплан исчерпал актуальность еще в 2011 году, а новый до сих пор не утвержден.
Кроме того, по данным МЧС, в зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка 5000 объектов. На них проживает 26 тысяч человек. К примеру, на улице Набережной построено 12 жилых домов на лессовых грунтах под крутым склоном, рассказали в ведомстве.
За последние два года установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта. Например, в предгорной зоне Наурызбайского района собственник одного из участков без разрешительных документов произвел срез горы. По заключению специалистов объем срезанного грунта составил почти 100 тысяч кубических метров. Эта земля разделена на 50 самостоятельных участков по 7 соток с целью дальнейшей перепродажи", - поделились в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что непрозрачность и отсутствие контроля за процессом предоставления госуслуг по изменению целевого назначения земли приводит к коррупционной практике. Сначала под предлогом несоответствия генплану и нахождению в сейсмоопасной и водоохраной зонах отказывается. Позже по этим же участкам дается согласие на изменение. Выявлено более 900 таких фактов.
Например, жительнице Алматы отказывали в изменении целевого назначения земли, но спустя время дали на это разрешение. При этом один из ее участков был передан родственнику должностного лица акимата.
Отсутствие контроля за данными процессами влечет за собой недопоступление в бюджет. За разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения, по предварительным данным, за последние три года не уплачено более 500 млн тенге", - рассказали в Антикоре.
Кроме того, земли выдавались в зонах тектонических разломов. Так, одно из предприятий без проведения аукциона получило в аренду земельный участок в районе Казахфильма под видом инвестиционной деятельности для строительства медцентра. Позже недостроенный объект введен в эксплуатацию.
Особый резонанс у жителей Алматы вызывает застройка предгорной зоны. Установлено, что при выдаче и согласовании разрешительных документов присутствуют коррупционные факторы. К примеру, органы архитектуры согласовывают эскиз на строительство частного дома, а по факту возводится многоквартирный жилой комплекс. Также не учитываются имеющиеся технические условия для подключения этих домов к воде и теплу. Отсутствуют школы, детские сады, поликлиники, дороги. Нарушаются требования по этажности домов, по обеспечению санитарно-защитной зоны от кладбищ. Застройщики в нарушение утвержденных эскизов увеличивают площадь строящегося жилья за счет прилегающей территории: тротуаров, прогулочных зон и детских площадок.
По перечисленным нарушениям начато расследование уголовных дел. В рамках них будет рассмотрена ответственность должностных лиц. О результатах расследований будет сообщено дополнительно. Анализ коррупционных рисков продолжается. По его окончательным результатам будут внесены соответствующие рекомендации в адрес исполнительных и уполномоченных органов", - добавили в ведомстве.
Напомним, маслихат Алматы утвердил генеральный план развития города до 2040 года. На заседании заместитель акима Алматы Аскар Амрин пообещал, что новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети.
Однако еще до утверждения генплана эксперты выразили сомнение в его продуманности. В частности, в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY независимый эксперт Елена Ерзакович заявила, что в генплане прослеживаются намерения по еще большему уплотнению города, большой акцент делается на высотки.
По словам депутата мажилиса Ислама Сункара, в Алматы на тектонических разломах построено более 100 жилых комплексов.
Как сообщалось ранее, 20% всей территории Медеуского госприродного парка потеряло статус рекреационной зоны и превратилось в жилую зону, подверглось разделу, отчуждению, смене целевого назначения земельных участков и массовой застройке. Это, по словам ранее юриста, а ныне депутата мажилиса Бактыжана Базарбека, произошло "с легкой руки акима Алматы".
Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.
23.04.2023, 20:45 73806
Жители Атырауской области требуют закопать карьер
Фото: АЖ
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Атырау. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кульсары Жылыойского района около 60 жителей микрорайонов Жадырасын и Старый аэропорт собралось, чтобы заставить власти закопать карьер, который остается открытым уже 30 лет, сообщает "АЖ".
Карьер в микрорайоне Жадырасын был вырыт в 1993 году. По словам жителей, в том году сильное течение в реке Жем привело к наводнению, множество домов было подтоплено, и землю из этого карьера использовали для строительства дамб. С тех пор прошло 30 лет, за это время здесь были построены сотни домов. А карьер остался посередине. Сейчас он превратился в свалку.
По словам местных жителей, микрорайон Жадырасын выпал из поля зрения местных властей. Помимо проблемы с карьером в микрорайоне нет школы, детского сада, освещения. Нужен автобусный маршрут внутри микрорайона.
В микрорайоне Старый аэропорт тоже есть проблема с заброшенным карьером.
В Кульсары насчитывается пять карьеров. Сейчас мы приступили к их закапыванию. Карьер в Старом аэропорту мы постепенно заполняем, потому что там очень большая яма, сразу выровнять ее непросто. В целом работы по карьерам будут проводиться поэтапно. На встрече с акимом района тоже поднимали этот важный вопрос. На месте карьера в микрорайоне Жадырасын планируется строительство школы на 600 мест. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация", - сказал заместитель акима Жылыойского района Ануар Шакирова.
Что касается освещения и автобусных маршрутов, то, по информации акимата, в Кульсары в 2019 году на 109 улицах было установлено 68 км современного уличного освещения. Эти работы будут продолжены, сейчас планируется протянуть освещение на 122 улицах протяженностью 92 км.
В городе действуют автобусные маршруты по 12 направлениям, охватывая главные улицы и микрорайоны. До конца этого месяца на маршруты будет добавлено 9 автобусов, а до конца года планируется еще 20. По мере увеличения количества автобусов мы будем создавать удобные условия для передвижения жителей", - добавили в акимате.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?