Очередной строящийся комплекс в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки жилья

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале текущего года в отношении несовершеннолетних зарегистрировали 633 правонарушения - на 10,9% больше, чем годом ранее.





По данным Ranking.kz , в первом квартале 2022 года количество правонарушений в секторе показывало спад на 16,5%, до 571 случая, в 2021 году, напротив, показатель увеличился на 13,4%, до 684 случаев, а в 2020 году фиксировалось сокращение на 4% за год, до 603 случаев.





Больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировали в Туркестанской области: 67 случаев - на 6,3% больше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматинская область и Алматы: 58 и 53 случая соответственно.





В отношении детей чаще всего регистрировали правонарушения против личности: 329 случаев - на 6,3% меньше, чем годом ранее. Далее идут правонарушения против собственности и транспортные уголовные правонарушения. Среди часто встречающихся правонарушений в отношении детей также регистрировались половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Нередки были и случаи нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и кражи.





Кроме того, в первом квартале в стране зарегистрировали 13,3 тысячи уголовных правонарушений в отношении женщин - на 14,8% меньше, чем годом ранее. Уменьшение количества правонарушений в секторе регистрируется несколько лет подряд.





В региональном разрезе наибольшее количество правонарушений в отношении женщин было зафиксировано в Алматы: 2,6 тысячи случаев - на треть меньше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались столица и Алматинская область: 1,8 тысячи и 1,1 тысячи правонарушений соответственно.





В отношении женщин чаще всего совершались правонарушения против собственности: с начала года было зарегистрировано 11,5 тысячи случаев в секторе - на 14,5% меньше, чем годом ранее. Далее идут уголовные правонарушения против личности (732 случая, минус 27,2%) и транспортные уголовные правонарушения (368 случаев, плюс 1,7%). Женщины также страдали от мошеннических действий, краж, мелких хищений, нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонения от уплаты средств и т. д.





МВД и общественники обсуждают предложения по защите женщин и детей от насилия. Проект основан на анализе ситуации за прошедшие 5 лет и результатах социологического опроса граждан по проблемам безопасности и предложениям по их решению.