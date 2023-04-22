Еще три незаконных ЖК выявили в Алматы

В рамках поездки в Абайскую область премьер ознакомился с работой и ходом реконструкции котельной, проинспектировал работу Шульбинской ГЭС и посетил подвесной мост

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Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе поездки в Абайскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов проинспектировал работу Шульбинской ГЭС и ознакомился с деятельностью ряда крупных производственных предприятий региона, - В ходе поездки в Абайскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов проинспектировал работу Шульбинской ГЭС и ознакомился с деятельностью ряда крупных производственных предприятий региона, сообщает пресс-служба главы правительства.





В настоящее время на Шульбинской ГЭС реализуется пилотный проект опережающей диагностики, позволяющий отслеживать состояние основного оборудования в режиме реального времени и выявлять неисправности на ранних стадиях. Проект призван сократить внеплановые простои и обеспечить безаварийность работы станции.





Руководство станции должно приложить все усилия для обеспечения стабильной работы Шульбинской ГЭС и ее модернизации. Нужно стремиться получить максимум эффекта от реализации планов по увеличению мощности станции", - сказал Алихан Смаилов.





Главе правительства были презентованы проекты в сфере энергетической и водной отрасли, включая строительство ТЭЦ-3, контррегулятора на реке Иртыш, что позволит повысить мощность Шульбинской ГЭС на 350 МВт, и новых подстанций. Премьер-министр отметил, что модернизация инженерной инфраструктуры имеет ключевое значение в свете динамичного развития региона.





Будут появляться новые социальные объекты и предприятия, различные инвестиционные проекты. Потребление энергии будет только расти. Поэтому все энергоисточники и сети мы должны привести в надлежащее состояние, чтобы быть готовыми поддерживать растущую экономику энергией", - сказал он.





Далее Алихан Смаилов посетил Бакырчикское горнодобывающее предприятие (Polymetal) в Жарминском районе области, производящее более 10 тонн золота в концентрате в год. Оборудование расположенной здесь обогатительной фабрики укомплектовано современными измерительными приборами и локальной автоматикой. Контроль за ключевыми производственными процессами - от измельчения руды до выпуска готовой продукции осуществляется из единого диспетчерского пункта.





Глава правительства подчеркнул, что заинтересованным министерствам совместно с НПП "Атамекен" и местными исполнительными органами необходимо продолжать работу по поддержке производственных предприятий, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и увеличению темпов экономического роста в целом.





Нужно оперативно решать проблемные вопросы бизнеса, выявлять барьеры, которые могут тормозить его развитие. Это может касаться налогообложения, каких-то административных вопросов, например выдачи разрешений или других бумаг. Необходимо оптимизировать эти процессы, чтобы стимулировать рост деловой активности", - отметил он.





Премьер-министр также ознакомился с деятельностью предприятия ТОО "Qazaq Astyq Group", занимающегося выпуском растительных масел и жиров. Алихан Смаилов отметил, что акимату следует активнее помогать подобным перерабатывающим предприятиям, так как они обеспечивают внутренний рынок основными продовольственными товарами и повышают долю добавленной стоимости в экспорте.





Необходимо увеличивать количество таких проектов, что впоследствии окажет положительный мультипликативный эффект на всю отрасль сельского хозяйства. Правительство будет и дальше всячески поддерживать такие предприятия", - сказал премьер-министр.





Заместитель акима региона Димитрий Гариков также проинформировал главу правительства о планах по расширению действующих молочно-товарных ферм области по опыту СКО и предоставлению льготных микрокредитов сельскому населению под 2,5% (финансирование ЛПХ ожидается в июне). Кроме того, замакима рассказал о реализации в текущем году 9 инвестиционных проектов на 5,6 млрд тенге, направленных на увеличение площадей орошаемых земель, запуск новых перерабатывающих мощностей и улучшение генофонда сельхозживотных.





Также в рамках поездки в Абайскую область Алихан Смаилов ознакомился с работой и ходом реконструкции котельной "Габбасова" в Семее и посетил подвесной мост через реку Иртыш.





Премьер-министр отметил, что для решения вопросов теплоснабжения города в комплексный план развития области были включены 11 проектов по реконструкции теплоисточников. В частности, модернизация котельных "Габбасова" и "Центр" позволит улучшить тепловой режим, повысить качество и надежность предоставляемых населению услуг, экологическое состояние города и снизить уровень теплопотерь.





Семей активно развивается, население растет, строятся новые объекты и жилье. В результате из года в год растет нагрузка на городские теплоисточники. В текущем году на реконструкцию котельных "Габбасова" и "Центр" из бюджета выделен 1 млрд тенге, на теплосети - 3,5 млрд тенге. Акимату необходимо обеспечить качественное проведение всех работ до начала следующего отопительного сезона", - сказал Алихан Смаилов.





Он добавил, что на сегодня прорабатывается строительство ТЭЦ-3, и обозначил важность завершения подготовки ТЭО в текущем году для дальнейшего рассмотрения вопроса о финансировании проекта.





Премьер-министр также посетил подвесной мост через реку Иртыш, ставший яркой архитектурной достопримечательностью Семея. Алихан Смаилов отметил, что Семей расположен на стыке стратегических транспортных путей, поэтому повышение качества автодорог имеет большое значение для развития города и всего региона. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 7 млрд тенге.





Акимат должен обеспечить своевременную реализацию всех намеченных проектов. В целом правительством утвержден пятилетний комплексный план развития Абайской области. В рамках него предусмотрены мероприятия по модернизации и строительству жилищно-коммунальной, социальной и энергетической инфраструктуры, что даст существенный импульс дальнейшему развитию региона", - сказал он.





Главе правительства были также презентованы генеральный план Семея и меры по застройке и сносу ветхого жилья на левобережной части города площадью 72 га.