В Алматы пополнился список ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья

В акимате города призвали горожан быть бдительными при покупке недвижимости

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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пополнился список жилых комплектов, не рекомендуемых для покупки жилья, сообщает пресс-служба акимата города.





По информации управления градостроительного контроля города Алматы, на интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК "Demeu Residence" застройщиком Demeu Development.





При этом, отметили в пресс-службе, собственник не получил разрешительных документов на строительство. Более того, целевое назначение земельного участка, расположенного в производственном кооперативе Горный Гигант, уч. 192, - для ведения личного подсобного хозяйства.





Сообщается, что строительство на участке не ведется, однако согласно объявлению жилой комплекс планируется сдать в IV квартале текущего года.





Призываем горожан быть бдительными и перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36", - добавили в акимате.





Ранее акимат Алматы опубликовал информацию о двух ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья.





В список неблагонадежных попали два жилых комплекса: ЖК "Auezov Apartaments" и ЖК "Tole BI Residence".