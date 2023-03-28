О двух проблемных ЖК рассказали в акимате Алматы

Ведомство настоятельно не рекомендует приобретать квартиры в этих жилых комплексах

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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы опубликовал информацию о двух ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья.





Управлением градостроительного контроля города Алматы в ходе мониторинга интернет-ресурсов были выявлены объявления о продаже недвижимости в ниже представленных многоквартирных жилых домах, на строительство которых отсутствует полный пакет документов", - сообщили в акимате.





В список неблагонадежных попали два жилых комплекса:





ЖК "Auezov Apartaments"





Адрес: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 183/19. Заказчик ТОО "Garant LTD Service".





30 апреля 2021 года со стороны заказчика ТОО "Garant LTD Service" по вышеуказанному адресу было подано уведомление на реконструкцию существующих зданий и строительство пристройки административного здания с объектами обслуживания со сносом существующих строений. Однако на сайтах продажи недвижимости размещена реклама квартир по указанному адресу, что не соответствует имеющимся документам.





ЖК "Tole BI Residence"





Адрес: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Аносова, 103б. Заказчик ТОО "Adal Сity Stroy".





Согласно представленной на сайтах информации, первая очередь строительства "Блок 1" будет сдан в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года. Однако на сегодняшний день уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не поступало и строительно-монтажные работы не ведутся", - отметили в ведомстве.





В акимате алматинцам настоятельно рекомендовали перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36.





Дополнено 27.03.2023, 16.30





В акимате Карагандинской области карагандинцев предостерегли от покупки квартир в незаконно строящихся жилых комплексах.





В областном центре по семи новостройкам работы приостановлены решением суда, еще по трем материалы рассматриваются. Все они возводились без экспертизы проекта. Сейчас формируется "черный список" застройщиков, которые не могут привлекать деньги дольщиков", - проинформировали в пресс-службе акимата.





В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области сообщили, какие ЖК строятся незаконно.





В этот список попали:





ЖК "Хан" (ул. Муканова, уч. 19/2), застройщик - ТОО "Satti Lux Stroy";

ЖК "Manhattan" (ул. Таттимбета, з/у 10б), застройщик - ТОО "КапиталСтрой-XXI";

ЖК "Al-Farabi" (ул. Муканова, 55/2), застройщик - ТОО "Turan Invest Development";

ЖК "Томирис" (уч. кв. 067, стр. 502), застройщик - ТОО "Жилой фонд";

ЖК "Баспана-3" (ул. Муканова, 43/4), застройщик - ТОО "СМК Group";

ЖК "Central Park" (ул. Муканова, стр. 9/3), застройщик - ТОО "RGB GROUP";

ЖК "Нура" (ул. Муканова, участок 51, 4), застройщик - ТОО "Satti Lux Stroy";

МЖД (ул. Ержанова, 63/2), застройщик - ТОО "Revival alliance";

МЖД (ул. Рыскулова, 5/3), застройщик - Есенбаев С. А.;

ЖК (ул. Университетская, 28/19), застройщик - ТОО "Sadu group".





В общей сложности мы держим на контроле около 60 строящихся объектов жилья. В процессе мониторинга было выявлено десять жилых комплексов, где нарушен уведомительный порядок. По закону каждый застройщик должен уведомить нас о начале строительства. Это производится онлайн, через веб-портал электронного правительства (…) В основном проблема заключается в отсутствии заключения экспертизы. То есть строят как хотят, без авторского и технического надзора. Создаются риски для дольщиков. Но в связи с мораторием мы не можем проводить проверки субъектов малого предпринимательства", - сообщил руководитель управления ГАСК Сержан Аймаков.





Он отметил, что среди незаконных новостроек есть уже практически завершенные жилые комплексы в девять этажей. В дальнейшем они не смогут получить акты приёмки. Более того, возможно инициирование исков о сносе домов.





Сообщается, что застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям 314, 316, 321 и 463 КоАП РК.





Кроме того, законом предусмотрена ответственность за незаконное привлечение дольщиков, по статье 320 КоАП. По рекламе в соцсетях выявляем нарушителей, чтобы передать материалы в суд. Так, в 2022 году ТОО "OPTIMAL BUILD COMPANY" привлечено к административной ответственности по ЖК "Третий оптимальный" (мкр-н Мамраева, стр. 6/3), ТОО "ProfInvest" по ЖК "Zaman 2" (ул. Букетова, 60а). На сегодня также составлены протоколы в отношении ТОО "КапиталСтрой-XXI" по ЖК "Manhattan" (ул. Таттимбета, з/у 10б), ТОО "SAPA CITY" по ЖК "Аспан" (ул. Карбышева, 5/3). Эту работу продолжаем", - добавил Сержан Аймаков.





В марте в Алматы были арестованы застройщики ЖК "Ушконыр" и "Весновка" из-за обращения обманутых дольщиков компании.





Ранее сообщалось, что ради возведения очередного ЖК в Алматы под снос пошли сотни многолетних деревьев. Также сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы.





В микрорайоне Нурлытау без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.



