В Алматы арестованы застройщики ЖК "Ушконыр" и "Весновка"

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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы на 2 месяца арестовали директора и ряд должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt", - В городе Алматы на 2 месяца арестовали директора и ряд должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt", сообщает пресс-служба прокуратуры города.





Департаментом полиции города Алматы расследуется уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков ЖК "Ушконыр" и "Весновка" по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество).





Прокуратурой города Алматы поддержаны ходатайства органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО "Lider Group Consalt". С санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу сроком на 2 месяца", - проинформировали в пресс-службе.





Досудебное расследование продолжается, органами следствия принимаются все меры по установлению обстоятельств дела, которое находится на контроле прокуратуры.





Напомним, 2 марта обманутые дольщики компании обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву за помощью, информирует sputnik.kz.





По словам дольщиков ЖК "Весновка", внесенные деньги застройщик не возвращает и говорит, что это жилье за дольщиками не числится. При этом, по словам дольщиков, компания продолжала продажи, хотя стройка была заморожена.





Почему на ЖК "Весновка" не накладывается арест, а агент продолжает деятельность по продаже квартир? Просим разобраться в этой ситуации", - обратились жители к акиму.





По словам прокурора города Берика Жуйриктаева, на сегодня по делу проходит 50 потерпевших. Также Досаев потребовал от прокуратуры взять дело на контроль, проверить то, как наложен арест на квартиры и как он действует.





Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.





Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили , что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.





В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.





Аким города подтверждает , что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.





Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.



