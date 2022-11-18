Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку

Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивисты и общественники считают, что пора принимать экстренные меры, чтобы сохранить алматинские горы.

Общественники и экоактивисты Алматы заявляют, что в самое ближайшее время город может потерять свои предгорья. Всему виной могут стать массовая вырубка яблоневых садов, застройка предгорий на оползнеопасных участках, незаконная передача земель под застройку. На встрече, организованной общественниками, также рассказали, на каком этапе находятся расследования Комитета по управлению земельными ресурсами, работает ли нововведенный закон с уголовной ответственностью за вырубку деревьев, о нехватке воды в горных районах, информирует портал Informburo.kz

Целевое назначение участков меняют. В Алматы ради застройки в жилую зону перевели несколько сотен гектаров природоохранных и рекреационных зон. На их месте власти планируют построить элитные многоэтажки, коттеджи и таунхаусы.

Для каждого алматинца предгорье - это то, где мы могли бы в свободное время отдохнуть с детьми, семьей. В последние два-три года мы столкнулись с таким ужасным отношением к предгорьям. Передо мной документ, в котором 100 страниц, это 100 земельных участков, где рекреационные зоны были выведены в состав жилых зон. Всего лишь одним постановлением, принятым в период 2020-2021 годов. Перед вами список кадастровых номеров земельных участков, которые в Медеуском районе. Тут всего лишь 16 земельных участков, но какая площадь выводится? 36 гектаров леса. В курсе ли алматинская общественность, что предгорье в Бутаковском ущелье уже не относится к рекреационной зоне, что собственник этого участка в свободное время может вырубить эти деревья и там в скором времени возникнут элитные коттеджи, таунхаусы, двухэтажные дома?" - возмутился юрист Бакытжан Базарбек на пресс-конференции.

По его словам, обычно акимат сначала переводит земли в категорию сезонного жилья, а после - в жилую зону, что позволяет строить там элитные коттеджи и таунхаусы. Но в этот раз рекреационную зону сразу перевели в жилую.

В природном парке Медеу из 36 гектаров вывели 22 гектара. Согласно статье 142 Земельного кодекса, на особо охраняемых территориях запрещается строительство, которое негативно влияет на окружающую среду, экологию, экосистему. В парке Медеу почти 1000 разновидностей животного и растительного мира, это уникальные ущелья - Бутаковское, Медеуское, это Чимбулак. Но о том, что у них вывели 22 гектара, парк Медеу не знает. А знает ли алматинская общественность, что после изменения рекреационной зоны акимат Алматы выносит почти 60 постановлений о предоставлении права землепользования для строительства ИЖС? Согласно статье 44 Земельного кодекса, для строительства ИЖС должен быть спецучет. Спецучет в акимате Алматы не ведется", - добавил правозащитник.

Юрист заявил, что по факту гор и ландшафта на Бутаковском ущелье уже не существует. Вместо них будут коттеджи и дома - это дело времени. Причиной тому, что эти коттеджи там еще не появились, является то, что собственники земельных участков, которые получили постановление в 2021 году, еще не успели получить архитектурно-планировочное задание и согласовать эскизный проект.

У нас есть возможность остановить это. Пока я не опубликовал этот пост в Facebook, прокуратура молчала. В системе прокуратуры выделяется природоохранная прокуратура. Куда она смотрела? В системе полиции есть природоохранная полиция. Даже парк Медеу, согласно уставу, имеет статус природоохранного учреждения и имеет право подавать иски в суд, если выявляют факты нарушения законодательства. Но его представители ни в 2020-м, ни в 2021-м, ни в 2022 году не подавали иски, они впервые узнали от нас. Нужна ли такая система госконтроля, если они узнают все от нас?" - задался вопросом юрист.

Он напомнил, что президент в 2021 году поручил запретить точечную застройку и застройку в предгорьях Алматы.

Застройка предгорий грозит оползнями. Общественник Василиса Куанышева уже несколько лет выступает против застройки в предгорьях. Она утверждает, что строительство жилых домов на склонах алматинских предгорий может привести к оползням. По словам Василисы Куанышевой, предгорий становится все меньше и меньше.

Благодаря нашим обращениям в марте этого года был принят закон в защиту наших предгорий. То есть, если собственник покупает участок и на нем нет никаких строений, а только зеленые насаждения, он должен получить разрешение на вырубку. Тот, кто не делает этого, будет привлечен к уголовной ответственности. Один из таких участков находится неподалеку от обсерватории. В апреле этого года было заведено уголовное дело. Уже прошло практически полгода, но дело не сдвинулось с места. Прокуроры молчат, ждем ответа. Это все затягивается. Ничего не будет у нас в предгорьях скоро. Все земли, которые должны быть нашим зеленым поясом, помогать нам сохранять экологию нашего города, застраивают", - констатировала общественник.

Сообщается, что алматинские активисты обращались и к министру экологии Сериккали Брекешеву. Но министр ответил, что решать вопросы по вырубке предгорий и строительству не в его компетенции.

Будет только хуже. Пока мы это можем сохранить, наше достояние, но скоро и этого ничего не будет. Мы обращались к МЧС, там подтвердили, что застройка предгорий очень опасна, все это грозит оползнями. Мы были на встрече с министром экологии буквально три недели назад. Также мы обращались в институт географии, где профессор Виктор Благовещенский подтвердил, что это лессы, там разрешено только строительство дач. Текели - хороший пример. По его словам, то, что произошло в Текели, покажется цветочками по сравнению с тем, что может случиться у нас", - заявила Василиса Куанышева.

Представитель МЧС Алматы Самат Дауленканов отметил, что проверку участков могут проводить только специальные организации. МЧС же дает только рекомендации по строительству.

У нас нет полномочий выдавать заключения, только обследуем и даем рекомендации. Органы, которые выдают разрешения, с нами не согласовывают. Есть специальные организации, которые выдают заключения и определяют, оползнеопасный участок или нет. У них есть специальный аппарат, делают сваи, проверяют", - прокомментировал Самат Дауленканов.

Запрет на строительство на склонах обходят, сообщает издание. 20 июня 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев на заседании маслихата сообщил, что в городе запретили строительство на горных склонах. Запрет касается склонов с наклоном более 15 градусов. Но, по словам общественников, предприимчивые застройщики и тут нашли выход: строители срезают холм, оголяют горы и продолжают строительство. Это все опять же грозит оползнями, так как после среза не все застройщики укрепляют склоны.

Я вижу, как истребляют зеленый пояс нашего города. Если здесь сейчас начнется застройка, то обсерватория прекратит свою работу. В настоящее время открыто продаются эти земли - земли крестьянских хозяйств, бывшие земли Казахстанского института земледелия. Их тоже в свою очередь из Талгарского района вывели в Медеуский район. Застройка там незаконна, но она продолжается. Заборы растут, увеличиваются. Досаев обещал, что выше 15 градусов нельзя будет строить. Кроме МЖК там строят и индивидуальные жилые дома. Сейчас действует мораторий на проверки МСБ, и многие ухитряются вместо частных домов строить ЖК. Это тоже уже доказанный факт", - пояснила Василиса Куанышева.

Общественник Асия Дамитова в свою очередь добавила, что в Казахстане ни в одном законодательном документе нет определения, что является срезом холма.

Это не только в рамках Алматы, это касается всего Казахстана", - сказала она.

Коммунальные сети не справляются с нагрузкой. Активисты также обеспокоены ростом нагрузки на инженерные сети в предгорьях. В районе земельных участков, которые вывели из категории рекреационных, нет никаких инженерных коммуникаций.

Все, что выше Аль-Фараби, имеет старые коммуникационные сети. Об этом много говорится в последние два-три года. Те коммунальные сети, которые сейчас есть, были предназначены для дачных массивов советского времени. Эту нагрузку, которую возлагают на эти сети с этими застройками, они не могут нести. Это проблема всех предгорий", - сказала Асия Дамитова.

Василиса Куанышева уточнила, что люди, проживающие в этом районе, около 30 лет живут без воды. К ним приезжает водовоз, а все Каменское плато уже долгое время получает воду по часам.

Такая же ситуация с электрическими сетями. Коммунальные сети расположены близко к водопроводу, что является нарушением.

Некоторые зоны изношены до 80%. То есть в любой момент это все может привести и к чуме в буквальном смысле", - отметила Асия Дамитова.

Как сохранить алматинские горы? Для сохранения предгорий Бакытжан Базарбек предлагает две меры. Первая - это вывести природный парк Медеу из подчинения акимата Алматы.

Если акимат решит, что ему в Бутаковском ущелье на сопке нужен коттедж, нужно за счет бюджетных средств провести дорогу, вырубить деревья, он это сделает. Он не будет смотреть на гражданское общество, на мнения людей. Я и до этого озвучивал: нужно полностью вывести из подчинения акимата Алматы природный парк Медеу и передать в ведомство Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии. Только это может спасти Медеу от отчуждения и застройки", - подчеркнул Базарбек.

Также юрист предлагает установить охранную зону национального парка Иле-Алатау.

Часть территорий предгорья - это нацпарк Иле-Алатау. Согласно Земельному кодексу и закону об особо охраняемых природных территориях, нацпарк должен иметь охранную зону не менее 2 км. Но, к сожалению, охранная зона именно в Медеуском, Наурызбайском и Бостандыкском районах не установлена. Акимат объясняет это отсутствием бюджетных средств. В Талгарском, Енбекшиказахском и Карасайском районах, где нацпарк Иле-Алатау полностью огибает эти районы, охранная зона установлена. В Алматы охранная зона не установлена. Это выгодно в первую очередь акимату и чиновникам. Мы должны добиться не только перевода Медеуского парка в ведение комитета, но и установления охранной зоны Иле-Алатауского национального парка. Эти две меры депутаты должны взять за основу, озвучить в парламенте и передать в правительство. Это спасет алматинские горы", - резюмировал он.

Асия Дамитова предложила депутатам обратить свое внимание на эту проблему. Также она просит пересмотреть полномочия ГАСКа для того, чтобы они могли проводить проверки, как это было раньше.

Сейчас рассматривается ряд законодательных документов, нормативных актов в части строительства. Нигде нет никаких норм относительно того, какой должен быть дачный домик. У ГАСКа в свою очередь есть ограничения по проверкам. Для ГАСКа надо убрать эти ограничения, нужно сделать так, чтобы они могли проверять любой участок. Проверки надо упростить. То есть без уведомительного характера. Сейчас они должны уведомить застройщика о проверке. Это уведомление они должны вручить на руки. Мы живем в 21-веке, у нас есть eGov, а мы ждем, пока придет застройщик. Он пользуется этим моментом, ему отправляют 10-15 уведомлений, он говорит, что он ничего не получал. За это время он спокойно берет и строит. ГАСК обращается в прокуратуру, а там не находят нарушений. На это у нас уходят месяцы, годы", - заключила Асия Дамитова.

По данным прокуратуры города, департамент по управлению земельными ресурсами города провел проверку, по результатам которой управление земельных отношений инициировало исковые заявления в суд об отмене ранее выданных акиматом госактов на земли в микрорайоне Бутаковка. Сейчас эти иски находятся на рассмотрении, сообщает портал.

Что касается земель близ обсерватории и Астрофизического института имени Фесенкова, по данным акимата, решение о передаче их под застройку принимали власти Алматинской области.

Земельные участки, расположенные в Медеуском районе города Алматы, в районе "Обсерватория", площадью 3,2 га относятся к категории земель населенных пунктов с целевым назначением для строительства коттеджного городка. Изменение целевого назначения земельного участка произведено в период его нахождения в Талгарском районе Алматинской области - сведений в управлении земельных отношений города Алматы не имеется", - сообщили в акимате.

Горы Заилийского Алатау являются главной достопримечательностью и богатством Алматы. Здесь находятся величественные ледники, обеспечивающие регион пресной водой, и живописные ущелья. Неравнодушные алматинцы, те, кто по-настоящему любит свой город, крайне болезненно относятся к разрушительным переменам, совершаемым с одной лишь целью - получить прибыль от элитных построек, невзирая на последствия.





Напомним, в верхней части Алматы в микрорайонах Ерменсай, Нур Алатау, Ремизовка тысячи человек несколько дней остаются без воды в результате аварии на водопроводе в районе Ерменсайской подстанции. По словам местных жителей, причиной происшествия стала несоразмерная застройка предгорий с незаконными действиями застройщиков в виде засыпки природных оврагов, срезания склонов для возведения сейсмоопасных и оползнеопасных строений, в основном на продажу приезжим, которые не имеют представления об ограничениях и нормах строительства в предгорьях.





16 ноября президент Казахстана отметил нарастающее недовольство общества в связи с уплотнительной застройкой города.



