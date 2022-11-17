В Алматы тысячи человек вторые сутки остаются без воды

Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В верхней части Алматы в микрорайонах Ерменсай, Нур Алатау, Ремизовка тысячи человек вторые сутки остаются без воды в результате аварии на водопроводе в районе Ерменсайской подстанции.





Огромное количество частных домов перестали получать воду со вчерашнего дня, есть риск промерзания водопроводных коммуникаций из-за ночных заморозков. Ведутся аварийные работы, пока устранить аварию не удается. По неподтвержденным данным из источников агентства, авария произошла в результате несанкционированных врезок в магистральную трубу. В районе повреждения трубы постоянно собирается большое количество возмущенных местных жителей, требующих решения проблемы", - сообщили местные жители корреспонденту агентства с места событий.

По словам жителей, причиной происшествия стала несоразмерная застройка предгорий с незаконными действиями застройщиков в виде засыпки природных оврагов, срезания склонов для возведения сейсмоопасных и оползнеопасных строений, в основном на продажу приезжим, которые не имеют представления об ограничениях и нормах строительства в предгорьях.





С целью ввода в эксплуатацию частных и общественных строений: офисов, детсадов, образовательных учреждений, гостиниц, бань и пр. проводятся сверхпротяженные линии канализации с сотнями коммерческих врезок и авариями на канализации, которые приводят к экологическим катастрофам местного масштаба, затоплению канализационными сточными выбросами частных домов и территорий, существующих здесь еще с середины прошлого века. Жалобы и запросы жителей остаются без ответов властей, люди уверены в масштабной коррупции при продаже земель сельхозназначения и охраняемых природных угодий незаконным застройщикам и их хозяевам.

Местные жители просят агентство обратиться к президенту Казахстана, в правоохранительные и уполномоченные государственные органы с просьбой от населения прекратить незаконное строительство в горах, проверить все врезки в водопровод, работы по прокапыванию траншей на автомобильных дорогах и проведению и эксплуатации канализационных коммуникаций, с просьбой защитить права и интересы граждан, спасти хрупкую экологию предгорий Алматы.





Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня перед общественностью Алматы, назвал транспорт и уплотняющую застройку в Алматы основными причинами загрязненного воздуха.





Ранее президент дал ряд поручений по улучшению дорожно-транспортной системы города.





Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.





Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили , что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.





Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.





Также известные общественные деятели заявили, что Алматы превратился в опасный город из-за уплотняющей застройки.





Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.



