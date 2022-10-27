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Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство

26.10.2022, 15:45 22461
Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство
Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова в своем запросе на имя генерального прокурора Казахстана просит наказать виновных в выводе земель Алматинской обсерватории и астрофизического института под строительство коттеджей.
 
По ее словам, земли были выведены под застройку решением экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в 2021 году.
 

Скоро, по логике бывшего акима Сагинтаева, вместо обсерватории и астрофизического института, имеющих большое научное, образовательное, познавательное, историческое, туристское, сакральное значение, должны были разместиться очередные коттеджи", - заявила Смирнова.

 
Она выразила уверенность, что чиновники, разрушающие своими действиями, превышением полномочий науку, образовательные и познавательные, сакральные места, будут наказаны в соответствии с новыми подходами справедливого Казахстана.  
 
Она также подчеркнула, что строить вокруг обсерватории нельзя, так как это мешает проведению исследований и наблюдений из-за дополнительного освещения во время строительства и эксплуатации домов.
 
Ранее генпрокурор Берик Асылов написал в Twitter, что поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка.
 

В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц", - написал Асылов.

 
Напомним, часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел в жилую зону. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.

Ранее сообщалось, что алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
 
В Народной партии Казахстана заявили, что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.
 
По мнению экспертов, коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной
 
Также сообщалось, что по результатам проверки, проведенной департаментом Комитета по управлению земельными ресурсами Алматы, КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок.  
 

новости по теме

В Алматы владельцам автомобилей, пострадавших во время январских погромов, выплатили около 567 миллионов тенге

27.10.2022, 09:50 1751
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Около 567 млн тенге выплатили владельцам автомобилей, поврежденных во время январских событий, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
 
По поручению главы государства проводится работа по возмещению ущерба не только малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых повредили или уничтожили в ходе январских событий.
 

Всего поступило 143 заявки. В результате все они были поддержаны на общую сумму 566,7 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

 
Заявления рассматривают районные акиматы в течение месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в четверг

27.10.2022, 08:16 5306
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в четверг
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С уходящим циклоном на большей территории Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег), на севере - дождь с переходом в снег.
 

По республике ожидается усиление ветра, на юге - туман, на севере, востоке, в центре -гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане ожидаются осадки (дождь, снег), температура воздуха -1 - +1 градус. Скорость ветра 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - дождь, +8 - +10 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

КТЖ вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в некоторых поездах

26.10.2022, 16:55 19356
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пилотном режиме АО "Пассажирские перевозки" вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих поездов отправлением с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года.
 
Сообщается, что разница стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20%.
 

Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места", - отметили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
Дифференцированный подход действует в следующих пассажирских поездах:
 
1. № 111/112 Алматы - Мангистау;
 
2. № 51/52 Алматы - Уральск;
 
3. № 105/106 Алматы - Петропавловск;
 
4. № 71/72 Астана - Шымкент;
 
5. № 29/30 Алматы - Атырау.
 

Операторы связи оштрафованы на 271 миллион тенге за плохой интернет

26.10.2022, 11:32 27456
Операторы связи оштрафованы на 271 миллион тенге за плохой интернет
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы связи оплатили около 271 миллиона тенге за некачественный интернет, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов.
 
По словам Турысова, МЦРИАП усиливает ответственность операторов связи.
 

Насколько я знаю, порядка 271 млн штрафов оплачено операторами связи. В соответствующее законодательство мы внесли изменения, утвердили параметры качества связи", - рассказал вице-министр.

 
При этом он отметил, что при появлении проблемы абонент может подать жалобу в Комитет связи при МЦРИАП через систему E-otinish.
 

Наши территориальные специалисты выедут, проверят. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан", - заверил Турысов.

 

Около 200 тысяч иностранцев подали заявление на получение ИИН в Казахстане

26.10.2022, 10:28 30056
Около 200 тысяч иностранцев подали заявление на получение ИИН в Казахстане
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 200 тысяч иностранных граждан подали заявления на получение ИИН, заявил в кулуарах мажилиса вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.
 
Асет Турсов уточнил, что около 200 тысяч заявлений поступило с 21 сентября в целом от всех иностранцев.
 
При этом он не смог назвать количество заявлений, поданных гражданами России.

Напомним, в начале октября глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил, что 70 тысяч россиян получили ИИН в Казахстане с 21 сентября.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в среду

26.10.2022, 08:05 32711
Какая погода ожидается в Казахстане в среду
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке страны сильный дождь в горных районах сильные осадки (дождь, снег).
 

Лишь на западе республики с отрогом антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Также по стране ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере - гололед.
 
В Алматы ожидается дождь, температура воздуха составит +11 - +13 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Астане - осадки (дождь, снег), +4 - +6 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Минобороны РК подписало соглашение с вузами страны

25.10.2022, 19:37 42841
Минобороны РК подписало соглашение с вузами страны
Фото: МО РК
Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы во Дворце Республики состоялась встреча министра обороны Руслана Жаксылыкова с ректорами высших учебных заведений, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
 
Руководитель оборонного ведомства поздравил присутствующих с национальным праздником - Днем Республики.
 
Он подчеркнул важность принятия Декларации о государственном суверенитете, провозгласившей создание демократического социального правового государства, независимое развитие, неделимость и неприкосновенность его территории.
 
Свой вклад в укрепление государственности, в военно-патриотическое воспитание молодежи вносят Вооруженные силы и образовательные учреждения. Совместный проект Министерства обороны и вузов страны по предоставлению возможности получения бесплатного высшего образования военнослужащим, отслужившим положенный срок, будет также способствовать повышению престижа воинской службы.
 

Подписанные соглашения один из механизмов социализации военнослужащих после армии. Во-первых, в вузы придут те, кто проявил себя на службе с лучшей стороны, прошел тщательный отбор. Во-вторых, в учебных заведениях появятся молодые люди, получившие закалку в армии. Сильные, выносливые, дисциплинированные ребята станут для студентов примером мужества и самостоятельности в построении личной карьеры", - отметил преимущества руководитель оборонного ведомства Руслан Жаксылыков.

 
В соглашении, которое подписали руководители более пятидесяти вузов, определены направления сотрудничества, а также количество ежегодно выделяемых мест для получения бесплатного образования лицам, отслужившим срочную воинскую службу.
 
Договоренности начнут действовать с 2023 года. Предоставление образовательных льгот отслужившим гражданам повысит мотивацию к воинской службе.
 
Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным Центральным ансамблем Министерства обороны Республики Казахстан. В нем приняли участие аким города Алматы Ерболат Досаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
 

Генпрокуратура РК озвучила позицию по Малому Талдыколю

25.10.2022, 19:30 42756
Генпрокуратура РК озвучила позицию по Малому Талдыколю
Фото: Depositphotos
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан озвучила позицию по группе озер Малый Талдыколь в Астане.
 

11 июля 2022 года решением специализированного межрайонного административного суда столицы удовлетворены требования ОО "Коалиция корпоративных юристов "Aqiqat" в части признания незаконным бездействие столичного акимата, выразившееся в неустановлении водоохранных зон и полос Озер. Этим же решением суд обязал местный исполнительный орган утвердить в трехмесячный срок водоохранные зоны и полосы Озер (№№ 6, 7, 9) и отменить постановление акимата города Астаны от 23 декабря 2020 года "О переводе земель водного фонда в категорию земель населенного пункта", - сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Тимур Ташимбаев в своем ответе на депутатский запрос.

 
По его словам, на сегодня решение суда не вступило в законную силу, поскольку оно обжаловано и находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.
 

Согласно статье 1 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должностными или иными лицами. Оценка действиям столичного акимата будет дана судом. Кроме того, в ходе судебных разбирательств установлено, что акиматом города Астаны допущены нарушения норм Земельного кодекса (статья 43 пункты 1-2 ) - участки близ Озер предоставлены до перевода этих территорий в категорию населенных пунктов", - проинформировал Тимур Ташимбаев.

 
В этой связи СМАС вынесены частные определения в адрес комитетов по водным ресурсам (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов), по управлению земельными ресурсами (Министерство сельского хозяйства) и акима города Астаны.
 
Также на основании частных определений суда уполномоченными органами проведена разъяснительная работа по недопущению впредь нарушений земельного и водного законодательства.
 
Кроме того, обозначенная проблема находится на контроле Комитета по управлению земельными ресурсами и после завершения судебных разбирательств будет рассмотрен вопрос реагирования на сложившуюся ситуацию.
 

Между тем, учитывая вышеизложенные факты, прокуратурой города Астаны 20 октября 2022 года в столичный акимат направлено письмо об урегулировании вопросов строительства вокруг Озер", - добавил он.

 
Ранее сообщалось, что на Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации столичного акимата, позволят не допустить высыхания водного объекта. Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь.
 
Жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.
 

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