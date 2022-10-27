Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство

Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова в своем запросе на имя генерального прокурора Казахстана просит наказать виновных в выводе земель Алматинской обсерватории и астрофизического института под строительство коттеджей.

По ее словам, земли были выведены под застройку решением экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в 2021 году.

Скоро, по логике бывшего акима Сагинтаева, вместо обсерватории и астрофизического института, имеющих большое научное, образовательное, познавательное, историческое, туристское, сакральное значение, должны были разместиться очередные коттеджи", - заявила Смирнова.

Она выразила уверенность, что чиновники, разрушающие своими действиями, превышением полномочий науку, образовательные и познавательные, сакральные места, будут наказаны в соответствии с новыми подходами справедливого Казахстана.

Она также подчеркнула, что строить вокруг обсерватории нельзя, так как это мешает проведению исследований и наблюдений из-за дополнительного освещения во время строительства и эксплуатации домов.

Ранее генпрокурор Берик Асылов написал в Twitter , что поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка.

В случае подтверждения будут приняты меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц", - написал Асылов.

Напомним, часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел в жилую зону. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.





Ранее сообщалось, что алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.

В Народной партии Казахстана заявили , что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.

По мнению экспертов, коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной