НПК: чиновники способствуют легализации незаконного строительства.

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Миграционная служба Министерства внутренних дел Республики Казахстан напоминает, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантов. Данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина", - обратились в миграционной службе к владельцам гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственникам квартир и других жилых помещений.

В ведомстве предупредили, что в случае пропуска указанного срока и неуведомления органы внутренних дел о пребывании иммигранта принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении - до 100 месячных расчетных показателей, что эквивалентно 306 тысячам тенге. Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение - штраф в размере 30 месячных расчетных показателей, или 91 890 тенге", - уточнили в пресс-службе.

Уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами.

Первый. Физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал по адресу vmp.gov.kz или через egov.kz. Для этого казахстанской стороне достаточно иметь электронную цифровую подпись и паспортные данные иммигранта.

Второй способ. Уведомления о прибытии иностранца принимающие с казахстанской стороны физические и юридические лица могут подать непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району.

Третий самый легкий способ - это скачать в AppStore или PlayMarket приложение E-Qonaq. Уведомление подается в два шага.





Даже есть возможность загрузки паспортных данных иностранца путем сканирования его паспорта через камеру смартфона. Авторизация и заполнение уведомления интуитивно понятны. Занимают минуту времени. Еще раз обращаем внимание, что физические и юридические лица обязаны соблюдать данные требования закона. Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан", - пояснил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.