НПК: чиновники способствуют легализации незаконного строительства.

АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - Представители группы "STOP застройке", сотрудники госорганов, а также депутаты маслихата от Народной партии Казахстана обсудили проблему бесконтрольного строительства жилых комплексов в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники дискуссии раскрыли ряд схем, по которым работают недобросовестные застройщики.
Так, под МЖК идут земельные участки, якобы изначально предназначенные под строительство малоэтажных торговых домов и медицинских центров. Жилье бизнес-класса запросто превращается в эконом. О необходимости парковок и дворовой территории никто не вспоминает. Норму закона, оговаривающую обязательность общественных слушаний, застройщик просто игнорирует", - рассказали в пресс-службе НПК.
В итоге люди, недешево покупающие комфортные квартиры с видом на парк, в один прекрасный день обнаруживают, что им предстоит жить в каменном колодце.
Сейчас застройщик самовольно изменил схему строительства. Теперь у нас под окнами возводится 12-этажный жилой комплекс. Получается, что мы стали заложниками амбиций строительной компании, их аппетита", - рассказали пострадавшие.
В партии отметили, что если жителям с большим трудом и удается отстоять свою правоту через суд, то судебные решения, как правило, не исполняются года три. Пока не истекут сроки исполнительного листа.
Контролирующие органы в этом деле занимают пассивную позицию и сначала не пресекают нарушения на стадии строительства, а потом, когда ЖК уже построен, тоже бездействуют, чтобы "не повышать рост социальной напряженности". То есть чиновники фактически способствуют тому, что незаконное строительство получает статус законного. Застройщики смеются над государством и над обществом", - констатировали участники дискуссии.
Депутаты маслихата от НПК намерены в ближайшее время направить запросы в местные исполнительные органы и прокуратуру Алматы и потребовать принять меры по каждому из строящихся объектов.
У нас произошел какой-то неадекватный перекос в строительстве жилья и строительстве социальной инфраструктуры в пользу первого. Нужно объективно признать существование этой проблемы и всем вместе постараться найти ее решение", - констатировал депутат от НПК Талгат Мухамедгалиев.
Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной - эксперты.