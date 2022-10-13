Юрист: акимат Алматы незаконно вывел 20% природоохранного парка Медео в жилую зону

Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел в жилую зону, заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.
Правозащитник сообщил, что акимат города Алматы принял незаконное постановление № 2/338 от 25 июня 2021 года, согласно которому изменено функциональное зонирование на всех природоохранных территориях государственного природного парка Медео с СХ-3, Р-2 на Ж-2.
Так, согласно постановлению № 2/338 от 25 июня 2021 года вывели в жилую зону природоохранные территории на земельных участках со следующими кадастровыми номерами: 20-315-932-054 (Бутаковка), площадь выведенных рекреационных земель - 48 255 квадратных метро (4,8 гектара), кадастровый номер: 20-315-932-055, площадь выведенных рекреационных земель - 43 515 квадратных метров (4,3 гектара), кадастровый номер: 20-315-932-059, площадь выведенных рекреационных земель - 50 000 квадратных метров (5,0 гектара), кадастровый номер: 20-315-932-060, площадь выведенных рекреационных земель - 40 000 квадратных метров (4,0 гектара), кадастровый номер: 20-315-932-063, площадь выведенных рекреационных земель - 35 421 квадратный метр (3,5 гектара), кадастровый номер: 20-315-932-064, площадь выведенных рекреационных земель - 8 000 квадратных метров (0,8 гектара)", - написал Базарбек на своей странице в Facebook.
По его словам, после того как откорректировали регламент, на одном из вышеуказанных земельных участков поменяли целевое назначение и разделили земельный участок, где расположен глухой лес с уникальным животным и растительным миром, по 10 соток почти на 60 участков.
И это сделали в марте текущего года. Представляет ли алматинская общественность, о чем идет речь? Практически 20% всей территории Медеуского госприродного парка с легкой руки акима города Алматы потеряла статус рекреационной зоны и превратилась в жилую зону, подверглась разделу, отчуждению, смене целевого назначения земельных участков и массовой застройке", - подчеркнул юрист.
Базарбек сообщил, что ряд собственников получили архитектурно-планировочное задание (АПЗ), согласовали эскизные проекты элитных коттеджей, зон отдыха, гостевых домов, таун- и пентхаусов и ждут разрешения на строительство.
По сути, вывод рекреационной зоны и утверждение жилой зоны в проект детальной планировки дает возможность собственникам земель и землепользователям получить право сменить целевое назначение земельного участка с личного подсобного хозяйства на строительство жилых домов 2- – 4-этажности, строительство гостевых домов, зон отдыха. И они получат АПЗ, согласования эскизного проекта, пройдут экспертизу проектно-сметной документации и получат разрешение на строительство", - рассказал он.
Правозащитник озадачен, что природа предгорий Бутаковского ущелья может быть утеряна.
Как акимат города Алматы мог природоохранные территории госприродного парка Медеу вывести в жилую зону? Как проект корректировки в проект детальной планировки Медеуского района прошел согласование в уполномоченных органах в области охраны окружающей среды, СЭС? Как провели оценку воздействия на окружающую среду? Почему администрация госприродного парка Медеу об этом не знает?" - задается вопросами эксперт.
Базарбек добавил, что нарушаются не только требования Экологического, Лесного и Земельного кодексов, законов об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, но и протокольное поручение президента страны о запрете строительства на предгорьях города Алматы.
Напомним, алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
Ранее в Народной партии Казахстана заявили, что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.
По мнению экспертов, коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной.
В июне акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.