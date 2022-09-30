Алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай

АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Алматы прошли третьи общественные консультации по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала аэропорта Алматы. Больше консультаций с общественностью по этой теме не будет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На этом этапе консультаций представители аэропорта Алматы показали общественности подробную презентацию с окончательным вариантом нового терминала. Стоит отметить, что на прошлых слушаниях общественникам представили окончательный вариант только в общих чертах, сообщает Informburo.kz

Ранее сообщалось, что новое здание международного терминала окончательно решили расположить на месте нынешнего VIP-терминала, а само здание VIP-терминала реконструировать на новом месте – к югу от существующей зоны терминала.

На предыдущих слушаниях сотрудники аэропорта уже пытались обсудить этот вариант с общественниками. Однако в прошлый раз на слушания пришло довольно мало людей. Среди них были лишь архитекторы, не согласные с планом по переносу VIP-терминала.

В этот раз общественные консультации посетили экологи, литераторы, экономисты, представители авиакомпаний, архитекторы и эксперты по урбанистике. Общественники вступили в серьезную и эмоциональную полемику друг с другом и с представителями аэропорта города.

Известный экономист и энергетик – бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев оказался разочарован отсутствием на консультациях с общественностью инвесторов турецкой компании TAV Airports, которая выкупила аэропорт Алматы в апреле 2021 года.

Почему мы общаемся только с пресс-службой аэропорта? Я ожидал увидеть тут инвесторов. Алматы не так богат на архитектурные памятники. У нас нет десятков тысяч достопримечательностей и артефактов. Мы очень просто соглашаемся с тем, что TAV не хочет потратить лишние деньги, чтобы построить здание правильно. Я считаю, что окончательный вариант аналогичен тому, чтобы сделать из вашего любимого питомца – чучело. Мы вот в уголочке его поставим и вы будете на него смотреть", – сказал Асет Наурызбаев.

Кроме того, Асет Наурызбаев провел одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.

В противовес мнению Наурызбаева председатель Комитета оперирующих авиаперевозчиков Всеволод Ким заявил, что здание нового междугороднего терминала в будущем тоже способно стать архитектурным памятником.

Тем более, в аэропорту больше нет другого оптимального места, чтобы построить новый терминал. Других вариантов нет. Там с этим дефицит. Как горожанин я хочу, чтобы у города была качественная и современная инфраструктура. Очень многие молодые алматинцы просят о строительстве нормального международного терминала", – сказал Всеволод Ким.

В свою очередь почетный архитектор Республики Казахстан Ерлан Сакипов заявил, что общественники будут бороться до конца за здание VIP-терминала.

Мы сделаем все, чтобы не дать снести этот архитектурный памятник. Вы не дали нам возможности провести полноценные обсуждения. Вы не допустили до строительства ни местных, ни зарубежных архитекторов. Все, что вам нужно сделать, это отказаться от своей меркантильности. Инвесторы вновь не явились на общественные слушания. Ни одна наша встреча ничем не закончилась. Это плевок нам в лицо, я считаю", – сказал Сакипов.

Ведущая проекта по строительству Юлия Аллахвердиева выступила резко против общественников, которые заявили, что у руководства города нет разрешительных документов по переносу VIP-терминала.

У нас есть специальное постановление от акимата Алматы, который разрешает такие действия. Во-первых, вопрос переноса VIP-терминала не включен в повестку сегодняшнего мероприятия. И вообще, вопрос переноса или сноса зданий не входит в компетенции частных компаний. Еще раз говорю, что мы соблюдаем юридическую сторону вопроса и все разрешительные документы у нас есть. Вы сравниваете снос кинотеатров и строительство вместо них ресторанов McDonald’s. Но международный терминал – это не McDonald’s. Не принижайте нашу работу", – сказала Юлия Аллахвердиева.

Ранее аким города Ерболат Досаев заявил главе TAV Airports Holding, что готов поддержать проект турецкой компании по реконструкции аэропорта.

Представители аэропорта заявили корреспонденту Informburo, что это были последние общественные консультации по вопросам строительства международного терминала и судьбы VIP-терминала.