Алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай

АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Жители города Алматы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У нас срезали гору по улице Шокая, три участка. Срез очень большой. Когда шли сильные дожди, идут потоки вместе с глиной. Если будет снежная зима, мы боимся, что это все сойдет вниз. В опасности люди, которые наверху живут этого среза и под этим срезом. Надо взять на заметку и экстренно начать", - сообщили местные жители.
Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в курсе об этих трех участках.
Дал поручение, мы внесли административное предписание", - заявил глава города.
По словам руководителя управления градостроительного контроля Алматы Бахытжана Наурзбекова, собственник подготовил проект по подпорной стене.
Меры все приняты. Пять лет тому назад был срез. Новый собственник купил в таком состоянии. Сейчас, как пройдет экспертиза, сразу приступим. Собственник готов, но мы не можем, пока экспертизу не сделают", - проинформировал он.
Аким города добавил, что вопрос по этим трем участкам по улице Шокая будет на контроле у него и управления градостроительного контроля.
Экспертиза пусть закончится. К сожалению, гору уже срезали, но подпорку сделаем для того, чтобы она не просела в ближайшее время", - заверил Ерболат Досаев.
Стоит отметить, что город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений.
При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
Также для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города.
По данным "Хабар 24", наиболее оползнеопасные:
- гора Коктобе, Кенсай, Широкая Щель;
- поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье;
- частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан 2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.
Как сообщалось ранее, жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы появится градостроительный совет и примут дизайн-код города.
В июне акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города.
В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Также предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.