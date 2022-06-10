Дизайн-код и градостроительный совет планируют внедрить в Алматы

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В Алматы планируют внедрить градостроительный совет и принять дизайн-код города. Об этом на заседании сената сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев, представляя поправки в законодательство по вопросам энергосбережения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы МИИР, данные изменения позволят вести согласованную градостроительную политику по решению проблем мегаполиса и улучшению условий жизни горожан. Также это обеспечит придание единого архитектурного облика.

В свою очередь депутат Ольга Булавкина отметила, что согласно законопроекту для решения вопросов о недвижимости, построенной без получения соответствующих разрешений, вносятся отдельные изменения и дополнения в закон "Об особом статусе Алматы", которые предусматривают создание комиссии в исполнительном органе по рассмотрению вопросов оформления недвижимости.

Проблема оформления недвижимости, построенной без разрешительных документов, характерна не только для данного города, но и для других крупных населенных пунктов. В связи с этим возникают вопросы, как будут решаться аналогичные моменты в других городах страны, какие имеются планы у министерства по данному вопросу. Не приведет ли данный подход к всплеску самовольных построек в городах?" - цитирует сенатора Zakon.kz .

Ускенбаев сообщил, что вопрос узаконивания самовольных построек и их сноса уже отрегулирован законодательством и решается в судебном порядке.

Здесь проблематика города Алматы заключается в том, что к Алматы был присоединен ряд районов в последнее время и в сельских населенных пунктах очень много строений, которые были не узаконены, таких построек порядка 14 тысяч. Если в других городах это носит единичный характер, то здесь речь идет о десятках, даже, может, о сотнях", - ответил Ускенбаев.

Министр назвал подход Алматы в решении вопроса продуктивным.

Техническая возможность есть узаконить, они узаконивают, чтобы не будоражить население. Но если эти самовольные постройки в местах, где генеральным планом определено проведение сетей, дорог, других объектов, которые обеспечивают жизнеобеспечение города, тогда будут приниматься решения об изъятии данных земель. Мы посмотрим сейчас, как этот опыт пойдет", - цитирует спикера Tengrinews.kz .

Глава МИИР также отметил, что с целью решения вопроса по отсутствию государственного земельного фонда для строительства жилья и социально значимых объектов предусматриваются законодательные нормы по предоставлению изъятых для государственных нужд земельных участков негосударственным землепользователям во временное безвозмездное пользование для строительства государственных социальных объектов с дальнейшей их передачей в коммунальную собственность местного исполнительного органа на безвозмездной основе, информирует портал KazInform

Представляя проект закона, глава МИИР рассказал, что законопроект разработан в рамках исполнения послания главы государства народу Казахстана в части усиления требований по энергоэффективности предприятий, а также реализации поручения президента по обеспечению перевода ТЭЦ-2 города Алматы с угля на газ.

Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует механизм возврата инвестиций по мероприятиям, направленным на перевод станций с угля на газ. В этой связи предлагается реализовать данный механизм через рынок мощности", - отметили в МИИР .

Законопроектом предусматриваются поправки, которые направлены на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также внедрение механизма возврата инвестиций на модернизацию, реконструкцию и расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

Так, предлагается внедрение ответственных лиц по энергосбережению для выполнения роли энергоменеджера на крупных предприятиях. Также законопроект предусматривает передачу функции по аттестации кандидатов в энергоаудиторы в органы по подтверждению соответствия персонала. Ожидается, что эти меры поспособствуют повышению профессионального уровня экспертов данной области и повысят качество проводимых энергоаудитов. Отдельные поправки касаются строительства зданий и сооружений пограничных отделов и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу", - добавили в ведомстве.





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