Контроль за ходом строительства усилят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Более жесткий механизм контроля за ходом строительства введут в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в своем Telegram-канале, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последнее время участились случаи нарушения строительства многоквартирных домов и социальных объектов без соответствующих разрешительных документов. Вопрос самовольного строительства в стране является актуальным, так как эта проблема затрагивает интересы государства и жителей страны в целом", - сказал Каирбек Ускенбаев.

По словам главы ведомства, с начала года зарегистрировано 615 административных правонарушений по строительным объектам на общую сумму более 169 млн тенге.

Мы на постоянной основе держим на контроле деятельность местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так, в городе Алматы незаконно производилось строительство одного из жилых комплексов. Разрешительная документация не была представлена ни собственником участка, ни застройщиком. Квартиры в данном жилом комплексе продавались активно, несмотря на то что застройщик не имел права заключать договоры купли-продажи квартир на незавершенном объекте. Также у застройщика отсутствовало разрешение на привлечение средств дольщиков", - сказал министр.

Он отметил, что в этой связи 28 марта управление градостроительного контроля Алматы выдало представление о приостановлении строительно-монтажных работ и об устранении выявленных нарушений. На данный момент строительство приостановлено, за нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве" в отношении застройщика составлен протокол.

По информации Ускенбаева, за январь - март профильным комитетом министерства проведено 32 проверки, выдано 26 предписаний. Также 18 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

МИИР РК полностью пересматривает систему государственного контроля и приемки объектов в эксплуатацию. Ход строительства будет усилен более жестким механизмом контроля, в том числе с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности объекта к эксплуатации", - сообщили в ведомстве.