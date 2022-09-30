Вырубка садов на Каменском плато: по ряду объектов заморожено строительство

АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию по незаконному строительству и вырубке яблоневых садов на Каменском плато, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Житель Алматы обратился к акиму города с заявлением о необходимости вернуть зону Р1 на Каменском плато, которая была переведена незаконно в Ж1 в 2014 году.
За это время застройщик уничтожил большое количество гектаров яблоневых садов, сошли оползни. Сейчас ведется незаконная стройка, вместо ИЖС строится МЖК. На этом участке нет воды, канализации", - сказал горожанин.
Ерболат Досаев ответил, что по ситуации с вырубкой садов на Каменском плато им было дано отдельное поручение.
Городской прокуратурой совместно с управлением экологии и окружающей среды проведена работа.
По многим проектам мы заморозили стройку, подали соответствующие исковые требования и заявления в суды, для того чтобы завершить процессы. Вы правильно обратили внимание, что это произошло в 2014 году, когда были присоединены новые территории к городу из Талгарского района Алматинской области", - рассказал аким.
По его словам, такая же ситуация с изменением целевого назначения земель есть и в других районах.
Мы приостановили незаконное строительство. Обратно просто так перевести целевое назначение непросто. Это бесконечное количество судебных исков. Количество выданных земельных участков за те годы составляет десятки тысяч", - отметил Досаев.
Он добавил, что в городе будет проведено дополнительное исследование по участкам с повышенным риском схода оползней. Соответствующие заявления будут поданы в суды.
Ранее в партии AMANAT заявили, что будут выяснять, как участки на Каменском плато перешли в частную собственность
Тем более что они граничат с Иле-Алатауским национальным парком, а, как известно, ничего ближе 2 километров от парка не должно возводиться. Будут приняты конкретные шаги. Незаконная, беспорядочная застройка, угрожающая жизням местного населения, должна быть остановлена", - заявил председатель комиссии, секретарь партии Даулет Карибек.
Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной, считают эксперты.