Вырубка садов на Каменском плато: по ряду объектов заморожено строительство

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АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Около 230 китов выбросились на западное побережье Тасмании. Это случилось через два дня после того, как 14 кашалотов были найдены на берегу острова у северо-западного побережья штата Северная Австралия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По меньшей мере половина выбросившихся морских млекопитающих все еще жива, сообщает министерство природных ресурсов и окружающей среды Тасмании. Сейчас команда из программы сохранения морской среды, собрав снаряжение для спасения, направляется в этот район, информирует rg.ru

Агентство напоминает, что ровно два года назад в той же гавани был обнаружен первый самый крупный массовый выброс на берег животных в истории Австралии. Тогда биологи насчитали около 470 особей, застрявших на песчаных отмелях. После усилий волонтеров 111 из них удалось спасти, но остальные погибли.

В гавань, объясняют специалисты, ведет печально известный мелководный и опасный канал, известный как "врата ада". Местный фермер Линтон Крингл, разводящий лосося, помогал в спасательных работах 2020 года, сейчас он заявляет, что спасательная операция будет сложнее.

Ванесса Пиротта, специалист по дикой природе, специализирующаяся на морских млекопитающих, считает, что еще рано искать объяснение, почему этот инцидент произошел.

Но причина может быть в экологии", - предполагает Пиротта.

Ранее 14 кашалотов были обнаружены на острове Кинг, входящем в состав штата Тасмания. Ученый из Университета Гриффита Олаф Мейнеке считает, что для кашалотов это необычное явление. К этому может привести повышение температуры, меняющее направления океанских течений и, соответственно, перемещающее традиционную пищу китов.

Они отправляются за ней в разные районы, - считает Мейнеке. - И когда киты это делают, то находятся не в лучшем физическом состоянии, поскольку голодают, а это большой риск".