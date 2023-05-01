Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Казахстане

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Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первого мая отмечается День единства народа Казахстана - праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана.





По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают более 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.





На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек. Из них 70,6% - казахи, доля русского населения - 15,1%, узбеков - 3,2%, украинцев - 1,9%, уйгуров - 1,5%, немцев - 1,1%, татаров - 1,1%, азербайджанцев - 0,7%, корейцев - 0,6% и другие национальности.





Каждый год 1 мая в городах и селах республики проходят праздничные гулянья, концерты, спортивные состязания, люди ходят в гости и накрывают дастархан. За эти годы праздник стал доброй традицией, объединяющей всех казахстанцев.





Праздник единства народа начал отмечаться с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.









1 Мая отмечают в странах бывшего СССР, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Он известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.





В советское время этот праздник по дате его проведения был красным днем календаря и назывался 1 Мая или Первомай.





Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли по меньшей мере двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.





Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.





В июле 1889 года Парижский конгресс Второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.





1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.





В 1891 году по решению Брюссельского конгресса Второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.





1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге.





Формой празднования Первомая стала маевка - нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.





Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию.





С этого времени 1 Мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.





В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".





С 1918 года праздник стал официальным и нерабочим днем. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала. В честь праздника в 1918 году в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад.





С 1928 года День Интернационала стали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая.





1 мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента, воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны, в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На парадах показывались достижения советской авиапромышленности - самолет "Максим Горький", самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие.





Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.





1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.





В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.





В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку. В день 1 мая трудящиеся СССР "выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран", а также "с национально-освободительным движением". Организованные колонны трудящихся, интеллигенции, студентов шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности с производственными транспарантами.



