30.04.2023, 09:30 47646
Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Казахстане
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана с вторжением северного антициклона ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, также ожидаются усиление ветра, на севере - туман, на юге - пыльная буря.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке, востоке республики пройдут дожди, на юге, юго-востоке с грозами", - говорится в сообщении.
Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, на севере Костанайской области ожидаются заморозки 1-7 градусов, на поверхности почвы заморозки в Карагандинской, Улытауской областях до 1-3 градусов.
Жителей Астаны, Петропавловска, Актобе, Кокшетау предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях.
В Алматы синоптики прогнозируют грозу, температура воздуха днем составит +22, +24 °C. Скорость ветра 2-7 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
В Астане: переменная облачность, +12, +14 °C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, +29, +31 °C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
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01.05.2023, 14:11 5771
Что ждет казахстанцев в мае
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечают День единства народа, также в ближайшие выходные в республике отметят День защитника Отечества и День Победы. Какие изменения ожидают казахстанцев в мае текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Длинные выходные
Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы, выпадает на вторник, поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. 5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
В Казахстане проживает 237 ветеранов Великой Отечественной войны. Они получат к 9 Мая материальные поощрения в размере не менее 1,5 млн тенге.
В Алматы проживает 58 ветеранов. 9 Мая в городе традиционно состоится возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и праздничный концерт.
Кроме того, Русский дом в Алматы проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях. 9 Мая в социальных сетях Русского дома будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".
Работа ЦОНов
В связи с переходом на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" будет временно приостановлен прием заявок на оказание услуг по линии недвижимости, сообщает НАО "Правительство для граждан". Прием заявок будет приостановлен с 5 по 9 мая. Ожидается отключение всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости, также прописка по месту жительства. Граждане не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью, также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны.
В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая. 6 мая выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этот день они будут обслуживать граждан до 13.00. После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику.
Запись на бесплатные секции и кружки
С 26 апреля текущего года в городе Алматы стартовал прием заявок от поставщиков для размещения государственного творческого и спортивного заказов, сообщили в акимате мегаполиса. На сегодня завершена работа по переходу на новую информационную систему www.damubala.kz. С 3 марта 2023 года акимат Алматы передал полномочия для реализации государственного творческого заказа и государственного спортивного заказа районным акиматам. С 18.00 2 мая родители смогут начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале.
Запрет на рыболовство введен в Казахстане
В период нереста рыб в Казахстане действует запрет на рыболовство:
- в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - запрет до 1 июня;
- в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - до 10 июня;
- на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - до 1 июня;
- на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, - до 20 мая;
- на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - до 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) - до 5 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле - до 1 июня;
- с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китаем - до 5 июля.
Природоохранная акция по защите сайгаков
В Казахстане проходит природоохранная акция "Сайгак". Она продлится до 15 мая. В это время инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставят блокпосты.
Сокращение добычи нефти
Казахстан с мая вместе с другими странами ОПЕК+ сокращают добычу нефти. Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч б/с с мая до конца 2023 года вместе с другими странами-участницами ОПЕК+.
С 1 мая АО "КазТрансОйл" повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.
Изменились ставки госпошлины в судах
Установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера: для физических лиц - 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП; для юридических лиц - 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП. Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Так ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения. Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Казахстанский лоукостер с 22 мая запускает рейс Шымкент - Дели
В международной маршрутной сети казахстанского лоукостера FlyArystan появилось новое направление - из Шымкента в Дели и обратно. Частота полетов между двумя городами - один раз в неделю, по средам. Шымкент - Дели седьмое по счету зарубежное направление казахстанского лоукостера.
Также со 2 мая курсирование пассажирского поезда № 7/8 сообщением Алматы - Уральск продлевается до Саратова (РФ). Состав будет ходить через день: из Алматы начиная со 2 мая по четным датам, из Саратова - с 5 мая по нечетным датам.
В Казахстане усилят ответственность за насилие в быту
Усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Изменения в УК РК вступают в силу с 15 мая, в КоАП - с 1 июля 2023 года.
Помимо законодательства об административных правонарушениях внесены изменения и в уголовное законодательство. В частности, в бытовых условиях к виновному за причинение тяжких травм и телесных повреждений средней тяжести, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости, будет налагаться отягчающая уголовная ответственность.
Учебный год в школах закончится 31 мая
Учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершаются 31 мая 2023 года.
Напомним, инициатива Министерства просвещения продлить учебный год до 31 мая вызвала большое возмущение общественности. Родители выразили обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Кроме того, в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что тоже сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей, считают они.
01.05.2023, 09:04 15101
Праздник единства народа отмечают в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первого мая отмечается День единства народа Казахстана - праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана.
По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают более 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек. Из них 70,6% - казахи, доля русского населения - 15,1%, узбеков - 3,2%, украинцев - 1,9%, уйгуров - 1,5%, немцев - 1,1%, татаров - 1,1%, азербайджанцев - 0,7%, корейцев - 0,6% и другие национальности.
Каждый год 1 мая в городах и селах республики проходят праздничные гулянья, концерты, спортивные состязания, люди ходят в гости и накрывают дастархан. За эти годы праздник стал доброй традицией, объединяющей всех казахстанцев.
Праздник единства народа начал отмечаться с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.
1 Мая отмечают в странах бывшего СССР, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Он известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
В советское время этот праздник по дате его проведения был красным днем календаря и назывался 1 Мая или Первомай.
Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли по меньшей мере двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе.
Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
В июле 1889 года Парижский конгресс Второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса Второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.
1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге.
Формой празднования Первомая стала маевка - нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию.
С этого времени 1 Мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.
В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
С 1918 года праздник стал официальным и нерабочим днем. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала. В честь праздника в 1918 году в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад.
С 1928 года День Интернационала стали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая.
1 мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента, воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны, в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На парадах показывались достижения советской авиапромышленности - самолет "Максим Горький", самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие.
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.
1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.
В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
В эпоху развитого социализма в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку. В день 1 мая трудящиеся СССР "выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран", а также "с национально-освободительным движением". Организованные колонны трудящихся, интеллигенции, студентов шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности с производственными транспарантами.
В 1992 году День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда. Праздник весны и труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами, сообщает РИА Новости.
30.04.2023, 20:37 29196
Казахстанцам рассказали, какая погода ожидается в мае
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Неустойчивую погоду, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после теплой погоды обещают синоптики в мае в Казахстане, сообщает РГП "Казгидромет".
В первой декаде мая на севере республики происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +10°С, в южных областях Казахстана в конце мая - уже через +20°С", - проинформировали в РГП "Казгидромет".
В первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца заканчиваются и в северных.
Средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться от апреля к маю, но уже не столь интенсивно, как в апреле.
Количество осадков, по многолетним данным, от апреля к маю в северной половине Казахстана и в горных районах юга и юго-востока увеличивается и составляет за месяц в северной половине 21-52 мм, в горных районах юга, юго-востока и востока 100-200 мм. На юго-западе и в пустынных районах юга страны количество осадков уменьшается до 6-16 мм.
В первой половине первой декады мая на западе и юге страны прогнозируются грозовые дожди, временами сильные, а на востоке Казахстана в первые дни мая возможен переход дождя в мокрый снег. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду.
В начале мая северный антициклон обусловит понижение температуры воздуха на большей части республики, в ночные часы на севере, центре и востоке Казахстана, а также на севере и в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 1-8 градусов", - предупредили синоптики.
Однако уже с середины первой декады мая с выходом южного циклона температурный фон на севере, в центре и востоке республики будет постепенно повышаться ночью от -1, -10°С до +5, +12°С, днем от +5, +13°С до +22, +30°С.
На юге страны в течение первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8, +15°С до +12, +20°С, днем от +27, +33°С до +20, +25°С; на западе РК - ночью от +15, +22°С до +8, +13°С, днем от +25, +33°С до +17, +22°С.
На юго-востоке РК прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +8, +15°С до 0, +5°С, днем от +15, +25°С до +7, +15°С, в конце декады температурный фон вновь повысится ночью до +5, +10°С, днем до +20, +28°С.
Во второй и в третьей декадах мая на западе, в центре, на юге Казахстана, в третьей декаде месяца на севере и востоке страны с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии прогнозируется по-летнему жаркая погода - ночью воздух прогреется до +15, +20°С, днем до +25, +33°С.
При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до 0, +5°С, а в отдельные дни возможны заморозки до 1-6 градусов, днем до +8, +15 градусов, в южных регионах и на западе страны ожидается спад жары, температура воздуха понизится ночью до +2, +10°С, днем до +15, +22°С.
29.04.2023, 20:43 65071
Русский дом в Алматы проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк" в онлайн-формате
Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Русский дом в Алматы в честь Дня Победы проведет 9 Мая акцию "Бессмертный полк", которая будет организована в режиме онлайн, сообщает пресс-служба представительства россотрудничества в крупнейшем городе Казахстана.
Великая Отечественная война затронула каждый дом, оставив свой след и незаживающую рану. Практически в каждой семье есть своя история, свои герои, которых помнят, чтут и гордятся. В память об отцах, дедах и прадедах, о героях, прошедших войну, о тех, кто погиб на полях сражений, и пропавших без вести Русский дом в Алматы запускает онлайн-шествие "Бессмертный полк", - цитирует ТАСС сообщение.
Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях - фото, ФИО, годы жизни, звание, место службы, место призыва или место боевых действий, а также сведения, где погиб человек.
9 Мая 2023 года в социальных сетях Русского дома в Алматы будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк". Наша цель - сохранить память о каждом бойце, о каждом герое и передать ее будущим поколениям. Это наш долг перед прошлым во имя будущего", - отметили организаторы.
Напомним, в прошлом году акция "Бессмертный полк" прошла в ряде городов по всему миру.
28.04.2023, 15:40 122896
Около 30 жилых комплексов в Усть-Каменогорске возводятся без разрешительных документов
По ним уже ведется привлечение инвестиций от граждан
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Усть-Каменогорск. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Усть-Каменогорска предостерег горожан от покупки квартир в жилых комплексах, которые строятся без разрешительных документов.
Нижеприведенные ЖК, по информации акимата Усть-Каменогорска, строятся или готовятся к строительству без разрешительных документов для организации долевого строительства. Отмечается, что по ним уже ведется привлечение инвестиций от граждан:
ЖК "Avenue" - ТОО "OskemenBuild";
ЖК "Deluxe Town" - ТОО "Дейнека";
ЖК Хан сарай - ТОО "Дейнека";
ЖК "Astoria" - ТОО "Дейнека";
ЖК "Sana" - ТОО "AsilЖолGroup";
ЖК "V Club" - ТОО "Элит Construction";
многоквартирный дом по ул. Тохтарова, 40 - ТОО "Resort";
ЖК "tRio" - ТОО "SK invest company";
ЖК "DOSTAR CITY" - ТОО "Бергштайн";
строительство 6-этажного дома по ул. Утепова - ТОО "ЖБК";
строительство многоэтажного дома по ул. Уалиева, 19 - ТОО "Алаш Курылыс";
ЖК "KRILOVA" Шелинговский Б.;
строительство многоэтажных жилых домов по пр. К. Сатпаева (поз. 85) - ТОО "Технология Комфорта";
строительство многоэтажного дома по ул. Уалиева, 19 - ТОО "155";
ЖК "Altyn Orda" - ТОО "ALTAY INVEST STROY";
ЖК "Emeralds" - ТОО "КазР-Техно";
ЖК "Renesans" - ТОО "Elit Stroy group";
Строительство многоэтажного жилого дома, позиция 45а - ТОО "Терезе";
ЖК "Park line" - ТОО "Elit Stroy group";
ЖК "AB-Residence" - ТОО "Stroy Invest Capital" (ТОО "Asyl Bosaga");
ЖК "Grand Avenue" - ТОО "Жануя Инвест";
ЖК "Gran Via" - ТОО "TAZH Group";
ЖК "Grand Residence" - ТОО "MRS Company" (ТОО "Dala SK");
ЖК "Ulаn-Tau" - ТОО "Shanyrak Development";
Строительство многоэтажного дома поз. 32 в 19 ж/р - ТОО "Орда Трейдинг";
ЖК "Townhouse" - Әлімжанова А.А.;
ЖК "Brick Town" - ТОО "UK Building LTD";
ЖК "Crystal" - ТОО "ВВД-Курылыс";
ТОО "ВВД-Курылыс" - Жумажанов Е.С.
В ведомстве пояснили, что по закону застройщик может привлекать дольщиков только имея определенные разрешительные документы. Однако определенные компании применяют практику привлечения инвестиций от граждан в других формах. В частности, в виде оплаты за "бронирование" квартиры.
В случае, если вы доверяете деньги компании, которая собирает средства, не озаботившись получением разрешений на долевое строительство, заметно вырастает риск того, что возврат этих инвестиций в будущем окажется весьма затруднительны или вовсе невозможным", - предупредили горожан.
Напомним, в Астане осуждены 45 причастных к недобросовестной застройке лиц.
По данным Генпрокуратуры, за последние два года застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.
28.04.2023, 08:15 136256
Изъятые у коррупционеров средства направят на строительство 72 новых школ
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана закрепило механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По данным пресс-службы, соответствующие поправки утверждены постановлением за подписью премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Сообщается, что на сегодняшний день в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге.
При этом по заявкам регионов республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге: 94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69 школ на 85 тысяч ученических мест и еще 12,6 млрд тенге направят на строительство 3 новых объектов по поручениям руководства страны.
Таким образом, действие данного механизма внесет значительный вклад в решение проблем трехсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой строить школы на средства, изъятые судом у коррупционеров.
Президент пообещал, что до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это, по словам главы государства, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
27.04.2023, 19:56 161586
В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях
В городе заменят более 40 километров теплосетей
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Экибастуз. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава региона Асаин Байханов сообщил, что проинспектировал ход гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе, сообщает Pavlodarnews.kz.
Они начались на этой неделе сразу же после завершения отопительного сезона. На данный момент выявлено уже 119 повреждений, в том числе 101 на внутриквартальных, остальные на магистральных. Мы прогнозируем, что их будет около 400. Для оперативного устранения порывов и скорейшего запуска горячего водоснабжения в Экибастузе работают 25 бригад ТОО "Grappa-Stroy". Подрядчик обеспечен достаточным количеством материалов и всем необходимым оборудованием. Будет отремонтировано более 40 км тепловых сетей. На самых проблемных участках трубы заменят полностью. Сегодня я поставил задачу завершить эти работы до 10 июня", - сообщил Асаин Байханов.
Ранее сообщалось, что аким области ознакомился с ходом ремонтных работ на теплосетях Экибастуза, а также поставил ряд важных задач перед руководством города по подготовке к предстоящему зимнему сезону как сетей, так и жилых домов.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. 16 апреля жители Степногорска и Экибастуза вновь остались без отопления.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане в ближайшее время вырастут цены на газ, а также тарифы энергопроизводящих организаций. Он подчеркнул, что "это будет плавный рост". По словам главы Минэнерго, там, где изношенность больше, потребуется больше денег и тариф будет выше.
27.04.2023, 18:27 162756
Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске
Фото: Depositphotos
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Уральск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске в мусорном баке обнаружили завернутого в пакет новорожденного мальчика.
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11.30 на пульт оператора "102" поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 на улице Надежды обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет", - сообщает портал "Мой город".
Ребенка экстренно госпитализирован в городскую многопрофильную больницу. Начато расследование по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".
Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток", - пишет сайт.
Ребенка нашла проходившая мимо женщина. Она подумала, что в урне пищит котенок.
Услышала писк, будто пищал котенок, их тут много. Я прислушалась, звук стал похож на плач ребенка. Я испугалась, позвала родственницу, она открыла пакет и сказала, что там малыш и он шевелится. Мы позвали соседей, один из мужчин достал ребенка. Он был живой, плакал сильно, видно, что только что родился. Был без одежды, лишь в пакете", - рассказала она.
В пресс-службе управления здравоохранения пообещали рассказать о состоянии ребенка.
Позже выяснилось, что женщина, выбросившая младенца в мусорный бак, одна воспитывает троих детей.
Региональный специалист ресурсного центра "АНА ҮЙІ" Замзагуль Шканова рассказала, что женщина разведена, ей около 25 лет, воспитывает троих детей дошкольного возраста, живет с матерью и отчимом.
Она обращалась к нам за помощью, когда была беременна третьим ребенком. Тогда мы помогли ей одеждой, продуктами, привлекли волонтеров. Но мы не знали, что она была беременна четвертым ребенком. Если бы мы знали, мы бы непременно ей также помогли бы", - сообщила специалист.
По ее словам, сотрудники центра будут следить за жизнью семьи и работать с ними. Она также призвала строго не судить таких женщин.
Я сама лично забрала из роддомов 112 детей, от которых по разным причинам отказались мамы. Мы помогаем не только беременным женщинам, но и всем, кто столкнулся с жизненными трудностями, помогаем целым семьям, а таких в последнее время все больше и больше. Наверное, причина в социальной напряженности и дороговизне", - отметила Шканова.
В городском отделе опеки сообщили, что желающие оформить опекунство или усыновить его могут подойти в органы опеки и получить консультацию. Вместе с тем подчеркнули, что в данный момент идет следствие.
В свою очередь в управлении здравоохранения сообщили, что в больницу к малышу приходила бабушка малыша. Ей объяснили, что сначала на ребенка нужно оформить свидетельство о рождении, потом через органы опеки оформлять опеку. Пока у младенца документов нет.
Ранее сообщалось, что на съемных квартирах в Петропавловске обнаружили привезенных из соседней центральноазиатской страны малолетних детей без документов.
В прошлом году в Экибастузе волонтеры обнаружили в неухоженной квартире четырех истощенных детей, 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у них тоже не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.
После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Родители малышей отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
Позже стало известно, что пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.
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