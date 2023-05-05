Потеря зрения грозит молодому жителю Алматы, заступившемуся за девушку  

Фото: @omirbek.alibekovich

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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 28-29 апреля в Алматы на территории Event Space в ТРЦ "Forum" состоялся новый сезон Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024".





Eurasian Fashion Week - это мобильная международная площадка, представляющая моду и стиль всего Евразийского континента. Она стартовала из Казахстана в 2019 году и уже прошла в Праге, Братиславе, Бангкоке и Дубае. Объединяя на одной площадке именитых кутюрье и новичков отрасли, проект выполняет важную миссию по развитию легкой промышленности Казахстана и формированию положительного имиджа страны в мире. Это событие, которое зарекомендовало себя на всем Евразийском пространстве, став самым ярким мероприятием в Fashion-индустрии Казахстана.





В этом году EFW открыла новый сезон под девизом "Future is now" в поддержку творческой молодежи, которая прямо сейчас в прямом смысле меняет облик страны и континента. Помимо модных показов, программа мероприятия включала медиабранч, пресс-конференцию, панельные дискуссии и Kids Fashion Day.





28 апреля, в первый день показов, свои коллекции представили казахстанские и зарубежные дизайнеры, а также постоянный участник Seoul Fashion Week и европейских недель моды, известный дизайнер из Южной Кореи - Graphisteman.G. c коллекцией, в которой можно найти фантастическую ручную роспись и необычный дизайн.









GRAPHISTEMAN.G. (Южная Корея)





EFW





GRAPHISTEMAN.G" - всемирно известный южнокорейский бренд. Дизайнер рисует любовь в собственной интерпретации и выражает уникальность слоганом: "Любовь всей моей жизни". Создатель бренда родился в провинции Кёнги в 1983 году. После окончания факультета анимационного искусства Университета Индеок он активно участвовал во многих проектах, связанных с дизайном одежды, графикой и тату, а также в 2005 году запустил модный бренд ручной работы "Vicent Man", чтобы расширить свои возможности и карьеру. Используя этот опыт, в 2013 году он успешно основал нынешний бренд "GRAPHISTE MAN.G", где фантастическая ручная роспись стала основным компонентом стиля.





YOLO HOUSE с брендом NOSI MOYO (Казахстан)





@omirbek.alibekovich





Коллекция создана в коллаборации с резидентами YOLO HOUSE Родионом/Raides и Аннестой/Annesta. Над коллекцией работала победительница конкурса молодых дизайнеров Fashion for Future 2022 Асемгуль Зейноллаева. Несмотря на прет-а-порте направленность, коллекция удивила публику своей неординарностью. Она обусловлена необычным кроем, яркими цветовыми акцентами и изделиями-трансформерами. Коллекция предназначена для людей, свободных от стереотипов и предубеждений - для тех, кто не боится экспериментировать и выходить за рамки, как это делают резиденты JKS Entertainment: Родион и Аннеста. Известные тиктокеры принимали непосредственное участие в разработке эскизов и концепции.





ANGIOLINI (Италия)





@omirbek.alibekovich





Angiolini - это сеть бутиков итальянской верхней одежды, основанная в 2006 году. Сеть представляет ассортимент лучших фабрик Италии. На сегодняшний день в Казахстане есть бутики в Алмате в Esentai city, в Астане в Abu Dhabi Plaza, также планируется открытие в Атырау. Основным ассортиментом Angiolini являются меховые изделия из соболя, шиншиллы, норки, а также лучший в мире 100% кашемир Loro Piana с меховой отделкой. На этот показ к нам прилетели из Италии владельцы фабрик Jade Montenapoleone и Leonardo Spadini.





Jade - современный и глобальный бренд, молодая компания, которая использует тщательно отобранные меха для обеспечения высоких стандартов качества. Шоу-рум JADE расположен на улице Монтенаполеоне, в так называемом "Модном квартале".





NAYAS (Чехия)





@omirbek.alibekovich





NAYAS brand появился на рынке всего полгода назад, но за это время дизайнеры смогли получить достаточно опыта, сформировать свой многогранный стиль и создать определенную философию. Уникальность бренда заключается в балансе между высокой модой и ready-to-wear одеждой. Каждое изделие - это ручная работа дизайнера, конструктора и портного. Они не отшивают одежду партиями, вещи шьются на заказ и сразу попадают к клиентам, которые становятся их единственным обладателем.





Принципы NAYAS brand заключаются в построении качественного и стильного функционального гардероба. В нем ценится комфорт и удобство, поэтому используются максимально натуральные высококачественные ткани и ручной труд. Каждая девушка может отправиться на праздник в любой день, и шикарная одежда в этом случае может быть функциональной. Вещи достаточно экстравагантные, при этом базовые и сочетаются друг с другом, так что вы можете собрать свою капсулу. В NAYAS brand считают, что новая мода не нуждается в размерах, ведь современный мир стремится к свободе, осознанному потреблению и многофункциональности. Большинство изделий подходят девушкам размеров от XS до L, это достигается за счет сочетания правильного кроя oversize и элементов саморегулирования конструкции (завязки, резинки, корсеты).





JUNUS COBAN (Турция)





@omirbek.alibekovich





Турецкий дизайнер Junus Coban создал одноименный бренд 9 лет назад. Юнус лично работает над всеми коллекциями и вкладывает в них свое понимание свободы и будущего. Сложный, наполненный множеством деталей и конструкций дизайн вдохновлен эстетикой и философией фестиваля Burning Man. С брендом Junus Coban можно подобрать костюм для футуристического образа на Kinky Party, White Dream или составить концептуальный повседневный look. Вся одежда выполнена из качественных материалов.





SERGEY SHABUNIN (Казахстан)





@omirbek.alibekovich





Сергей Шабунин - казахстанский дизайнер, автор двух собственных марок одежды: SS, представленной для состоявшейся женщины, диктующей моду, и ё9 - для продвинутой молодежи. Сергей Шабунин уже много лет покоряет казахстанские и международные подиумы своими необычными дизайнами, его коллекции представлялись на показах в Милане, Гонконге, Барселоне, Париже и других мировых столицах.





SHAKERBAY (Казахстан)





@omirbek.alibekovich





Ориентирами в новой коллекции "Легкость бытия" стали легкость и простота, которые и являются роскошью в высшей степени. Воздушные живописные изделия из невесомого батиста в комплекте с яркими аксессуарами мотивируют отправиться в экзотическое путешествие или серьезно изменить имидж. В коллекции вы увидите: легкие драпированные туники, рубашки, юбки, топы из шелкового батиста, многослойные костюмы с шортами и легкими струящимися платьями, костюмы-пижамы, платья-кимоно с широкими поясами. Все в безмятежных летних оттенках - желтом, нежно-розовом, голубом, фуксии, небесно-синем, яблочном зеленом. Образы дополняют объемные сумки, украшенные лентами с бахромой и легкие украшения из перламутра.





MINAVARA (Казахстан)





@omirbek.alibekovich





Это бренд женской одежды, основанный на современном силуэте, свободном от стандартов, без дискриминации по форме, расе или возрасту.





OMABELLE (Казахстан)





@omirbek.alibekovich





Бренд меховых и кожаных изделий OMABELLE занял свою нишу в мире Моды с 2012 года. Главным дизайнером и основателем бренда является Айдана Омарова. Уникальность данного бренда заключается в стильном авторском дизайне с национальными элементами. Это тот случай, когда соединяется комфорт, красота и качество. OMABELLE создает шубы из натурального меха шиншиллы, соболя, норки, чернобурки и лисы. Меха закупают на аукционах в Канаде, Греции, Италии, а отшивают изделия в собственном цехе в Турции. Начиналось все с разработок дизайна шуб для медийных личностей, и, с ростом популярности изделий, росла и потребность в новых разработках. Поэтому, вскоре, OMABELLE стала выпускать не только стильные и качественные шубы, но и пальто, куртки, кожаные изделия. Благодаря проделанной творческой и организационной работе, в 2019 году бренд OMABELLE был отмечен известной премией People Awards и наградил Айдану Омарову званием Дизайнер года. Начиная с 2019 года бренд заявил о себе в полную силу и на мировой арене. В 2021 году, последовали выставки в Берлине и Милане. На показ мод в Берлин, в декабре 2021 года, Айдана Омарова получила приглашение от посла Республики Казахстан в Германии. Там была показана лимитированная коллекция кардиганов, костюмов и платьев в национальной айдентике.





В Милане на показе Milan Fashion Week 2022, OMABELLE официально представили свою новую дизайнерскую коллекцию, отличительной чертой которой стал женственный стиль вкупе с авторским принтом. Яркие образы высоко оценили эксперты и жюри, а итальянская актриса Гуендалина Гориа была настолько восхищена брендом, что продемонстрировала на себе, как модель, изделия из новой коллекции OMABELLE. На показе недели Моды в Париже в 2022 году, Айдана Омарова представила Казахстан с коллекцией "Цвета счастья". По отзывам профессионалов, дизайнер попала сразу во все модные тренды - объемная одежда, неоновые цвета, необычный крой. Также, бренд заявил о себе на показе мод Silk Road Fashion в Лондоне. Один из представителей Silk Road Fashion в Лондоне, купил себе кардиган из коллекции с показа, впечатлявшийся его дизайном. Открыты магазины в Турции и Дубае.





Приоритет и задача, которую ставит себе компания и ее главный идейный вдохновитель Айдана Омарова - это забота о каждом, кто планирует носить и уже носит изделия OMABELLE. Это отшитые профессионалами вещи, высокое качество материала, стильный дизайн и доступные цены. Потому что каждая девушка и женщина имеет возможность создать себе праздник с OMABELLE.